Hai kẻ dàn cảnh va chạm giao thông, trộm iPhone 15 Pro Max ở Hà Nội

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi, trú phường Bạch Mai, có 3 tiền án) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi, trú cùng phường, có 9 tiền án) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hình ảnh các đối tượng dàn dựng để trộm điện thoại của nạn nhân. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 13/8, chị P. (20 tuổi, ở phường Bạch Mai) điều khiển xe máy đến nút giao Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị, dừng chờ đèn đỏ. Khi đó, Thắng lái xe từ phía sau đâm vào đuôi xe của chị. Lợi dụng lúc nạn nhân quay lại, Huy áp sát, lấy trộm chiếc iPhone 15 Pro Max để ở hộc trước rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Bạch Mai khẩn trương vào cuộc.

Trần Quốc Huy (trái) và Phạm Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Ngày 18/8, cảnh sát bắt giữ Huy và Thắng. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận sáng hôm xảy ra sự việc đã đi quanh khu vực Trần Đại Nghĩa tìm sơ hở để trộm cắp. Khi thấy chị P. để điện thoại hớ hênh, Thắng chủ động dàn cảnh va chạm, còn Huy thực hiện hành vi trộm. Sau đó, họ bán chiếc điện thoại lấy 4 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.