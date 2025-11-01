Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:13 GMT+7

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

+ aA -
Văn Sơn Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:13 GMT+7
Sự sụt giảm mạnh về sản lượng gạo Việt Nam xuất khẩu chủ yếu do Philippines. Thị trường tiêu thụ gạo chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhiều năm qua, tạm ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam. Nhờ đó, Ghana-một quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam trong tháng 9, chiếm gần 22% thị phần...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9/2025 giảm mạnh do Philippines - thị trường tiêu thụ lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, Ghana đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 22% tổng thị phần trong tháng.

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 466.800 tấn gạo, đạt giá trị 232,38 triệu USD, giảm tới 43,27% về khối lượng và 54,73% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến hết ngày 30/9, tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 6,825 triệu tấn, tương đương 3,486 tỷ USD, giảm 2,05% về sản lượng và 19,98% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do Philippines, thị trường tiêu thụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhiều năm qua, tạm ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam.

Nhờ đó, Ghana nổi lên là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9, chiếm gần 22% thị phần, tiếp đến là Bờ Biển Ngà với hơn 21% và Malaysia với gần 10%.

Sự dịch chuyển này cho thấy tính linh hoạt của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường và duy trì sản lượng trong bối cảnh nhu cầu biến động.

Trong nước, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, giá lúa gạo tại các địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần qua tương đối ổn định.

Tại Cần Thơ, lúa Jasmine duy trì ở mức 8.400 đồng/kg, OM 18 6.800 đồng/kg, IR 5451 6.200 đồng/kg, và ST25 9.400 đồng/kg.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Tại An Giang, giá lúa tươi phần lớn đi ngang, phổ biến trong khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg tùy loại; riêng OM 380 giảm nhẹ 100 đồng/kg, còn 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá gạo tại An Giang giữ ổn định: gạo thường dao động từ 13.000 đến 15.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine khoảng 16.000 - 18.000 đồng/kg, Hương Lài và gạo Nhật khoảng 22.000 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg, gạo thành phẩm 9.500 - 9.700 đồng/kg, trong khi OM 380 nguyên liệu ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg và gạo thành phẩm 8.800 - 9.000 đồng/kg. Giá phụ phẩm các loại, như cám khô và trấu, dao động từ 7.250 đến 10.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, mức giá ổn định trong bối cảnh xuất khẩu chững lại cho thấy sức tiêu thụ nội địa vững và sự chủ động trong điều tiết nguồn cung của doanh nghiệp, qua đó giúp nông dân không bị ảnh hưởng lớn.

Tính đến ngày 6/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt tiến độ sản xuất lúa khá tích cực.

Vụ Hè Thu 2025 đã xuống giống được hơn 1,5 triệu ha, trong đó 1,495 triệu ha đã thu hoạch, năng suất trung bình đạt 59,45 tạ/ha, sản lượng ước khoảng 8,89 triệu tấn.

Vĩnh Long sau sáp nhập có nhà tỷ phú giàu lên nhờ cây giống kiểu đặc biệt, cây ra quả đặc ruột, ngọt thơm, bán hút hàng

Đối với vụ Thu Đông, toàn vùng đã gieo sạ 726.000 ha, đạt 97,85% kế hoạch, với 148.000 ha đã thu hoạch, năng suất trung bình 57,05 tạ/ha, sản lượng khoảng 843.000 tấn. Riêng vụ Mùa, tiến độ xuống giống mới đạt 98.000 ha, tương đương 56% kế hoạch.

Những kết quả này cho thấy nguồn cung lúa gạo trong nước vẫn được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chủ động điều tiết xuất khẩu trong các tháng cuối năm.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi nguồn cung từ các vụ thu hoạch mới tăng nhanh trong khi nhu cầu nhập khẩu giảm. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu, kết hợp với biến động tỷ giá, khiến bên mua có lợi thế hơn trong đàm phán giá.

Thứ cây quý hiếm"cây sách Đỏ" suýt tuyệt chủng đang sống "bình yên" ở một khu rừng Thanh Hóa

Ghana-một quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9, chiếm gần 22% thị phần, tiếp đến là Bờ Biển Ngà (Senegal-cũng là một quốc gia châu Phi) với hơn 21% và Malaysia với gần 10%. Hai quốc gia châu Phi này trong tháng 9, chiếm tới 43% thị phần gạo Việt Nam xuất khẩu

Ba lĩnh vực kinh tế ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Cuba, có công nghệ sinh học nông nghiệp, năng lượng điện mặt trời

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống còn 340 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2007. Các nhà xuất khẩu cho biết, nguồn cung nội địa tăng mạnh nhờ thời tiết thuận lợi, trong khi đồng baht tăng giá khiến gạo Thái kém cạnh tranh hơn. Ở Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm chỉ còn 340 - 345 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm khoảng 360–370 USD/tấn, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ. Dù đồng rupee yếu giúp giảm áp lực lên xuất khẩu, nhu cầu thấp khiến giá vẫn đi xuống.

Ngược lại, Bangladesh là một trong số ít quốc gia tích cực nhập khẩu, khi vừa phê duyệt gói mua 50.000 tấn gạo Ấn Độ với giá 359,77 USD/tấn để bình ổn thị trường nội địa. Theo giới phân tích, giá gạo giảm đang giúp nhiều nước nhập khẩu hạ nhiệt lạm phát lương thực, nhưng xu hướng này có thể đảo chiều nếu thời tiết xấu hoặc chính phủ các nước xuất khẩu siết lại nguồn cung.

Trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá các mặt hàng nông sản chủ lực của Mỹ tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần 10/10. Giá đậu tương giảm 15,5 xu xuống còn 10,06 USD/bushel, ngô giảm còn 4,13 USD/bushel, và lúa mì giảm xuống 4,98 USD/bushel. Nguyên nhân chính là do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, cùng với dự báo nguồn cung toàn cầu dồi dào trong vụ thu hoạch mới tại Argentina và Australia.

Thị trường cà phê thế giới cũng ghi nhận đà giảm mạnh. Giá Robusta tại London mất 86 USD/tấn, còn 4.480 USD/tấn, trong khi giá Arabica tại New York giảm 4,3 US xu/lb, còn 373,05 US xu/lb.

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm

Theo giới thương mại, giá giảm chủ yếu do thu hoạch nhanh ở Brazil, dự báo sản lượng cà phê Việt Nam tăng 6%, cùng nhu cầu tiêu thụ chậm lại. Tuy nhiên, tồn kho Arabica đang ở mức thấp kỷ lục, nên nếu có yếu tố bất lợi từ thời tiết hoặc gián đoạn nguồn cung, giá cà phê có thể bật tăng trở lại.

Tháng 9/2025 đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam khi Ghana lần đầu tiên vượt Philippines để trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất. Dù sản lượng xuất khẩu chung giảm, ngành gạo Việt Nam vẫn duy trì được nguồn cung trong nước ổn định, giá nội địa vững và đảm bảo lợi nhuận tương đối cho nông dân.

Giới chuyên môn đánh giá, việc Ghana và nhiều quốc gia châu Phi tăng nhập khẩu là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị phần ngoài khu vực châu Á, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Cùng với tiến độ sản xuất tích cực và tiềm năng mở rộng thị trường, gạo Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới trong quý IV/2025.

Theo: Tạp chí Doanh nhân Online

Tham khảo thêm

Sáp nhập với Hải Dương, diện tích 'mùa vàng thứ 3' của TP Hải Phòng tăng gấp 3, cho giá trị tới 6.900 tỷ đồng

Sáp nhập với Hải Dương, diện tích "mùa vàng thứ 3" của TP Hải Phòng tăng gấp 3, cho giá trị tới 6.900 tỷ đồng

Nơi 'phát tích' ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?

Nơi "phát tích" ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?

Ở một xã của Phú Thọ, dân đang nuôi con động vật hoang dã to dài gì mà ví như nó đang 'nhả vàng'?

Ở một xã của Phú Thọ, dân đang nuôi con động vật hoang dã to dài gì mà ví như nó đang "nhả vàng"?

Đi ra cánh đồng lúa thông minh xem kiểu trồng lúa thông minh ở An Giang, nông dân nhàn hẳn, khỏe re

Đi ra cánh đồng lúa thông minh xem kiểu trồng lúa thông minh ở An Giang, nông dân nhàn hẳn, khỏe re

Năm 2026, trồng lúa ở Cuba, Việt Nam hỗ trợ nước bạn lúa giống, có 100.000ha đất chuyên trồng lúa

Năm 2026, trồng lúa ở Cuba, Việt Nam hỗ trợ nước bạn lúa giống, có 100.000ha đất chuyên trồng lúa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Nhà nông
Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông
Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Nhà nông
Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Đọc thêm

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Võ Huy Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam.

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Nhà nông

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật
Nhà nông

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Nhà nông

2 nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) nằm trong số 21 Nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề).

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau
Xã hội

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Xã hội

Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi 'quên' gia hạn bảo đảm dự thầu
Kinh tế

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi "quên" gia hạn bảo đảm dự thầu

Kinh tế

Tại trang hỏi đáp của Bộ Tài chính, một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được doanh nghiệp gửi tới nhằm được giải đáp để thực hiện đúng quy định.

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine
Thế giới

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn lớn tại thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar, miền Nam Nga, thiêu rụi một tàu chở dầu cùng cảng xuất khẩu của khu vực này. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng, nơi phần lớn lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Nga được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm
Nhà đất

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận VN-Index mất hơn 43 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

'Vua' cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế
Media

"Vua" cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế

Media

"Nông dân xuất sắc 2023" Trần Chung Hưng đã chất vấn Bộ NNMT tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" về 2 thách thức lớn của ngành cá nước lạnh: sự cạnh tranh từ cá tầm Trung Quốc giá rẻ và việc thiếu công nghệ giống (phải "tự mày mò").

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc Trạng nguyên" Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng vì tài năng xuất chúng mà còn là vị Trạng nguyên có lối sống đạm bạc, thanh liêm.

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng
Video

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng

Video

Chiều 2/11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phước Thành (Đà Nẵng), vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng cứu thành công nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Chiều 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân; lực lượng công an xã đã kịp thời ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tin tức

Hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Pete Hegseth khẳng định nước này ủng hộ một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên; góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng
Thể thao

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng

Thể thao

Âm nhạc, tiếng hô nhịp nhàng và những chuyển động uyển chuyển của hàng trăm người tập Thái Cực Quyền đã khuấy động không gian Nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 2/11. Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam lần thứ II – 2025 với chủ đề “Tôi tập Thái Cực Quyền” trở thành ngày hội thực sự của những người yêu vận động và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức nhân dịp UNESCO chuẩn bị công nhận ngày 21/3 là “Ngày Thái Cực Quyền Quốc tế”, trở thành ngày của tinh thần sống khỏe, sống an nhiên.

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn
Tin tức

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Tin tức

Trong tối nay 2/11, cầu Cây Sung tạm phải được lắp đặt hoàn thành để người dân qua lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo.

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành
Kinh tế

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành

Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành ở Đồng Nai đang vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu chạy đua từng ngày để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Tinh thần “đã hứa là phải làm” đang bao trùm khắp công trường.

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Không chỉ là nơi “hỏi – đáp”, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” còn trở thành cầu nối để các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành được trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe những tâm tư, tình cảm, chia sẻ của người nông dân về các vấn đề đã, đang và sẽ đặt ra trong thời gian tới. Qua diễn đàn, không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở càng làm cho người nông dân vững niềm tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?
Thể thao

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

Thể thao

FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS? AC Milan ra hạn chót cho Gimenez chứng minh giá trị; HLV Kim Sang-sik chia sẻ cách thay đổi văn hóa tập luyện ở ĐT Việt Nam; Messi lập siêu phẩm, Inter Miami thất bại cay đắng; Chia tay bạn gái, Lamine Yamal báo tin vui cho CĐV Barcelona.

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45
Văn hóa - Giải trí

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là "đại gia đất mỏ", từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Văn hóa - Giải trí

Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong
Tin tức

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong

Tin tức

Ngày 2/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 và Công an xã Tuy Phong đã tiến hành làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (SN 2012, trú thôn 2, xã Tuy Phong) để xác minh nguyên nhân vụ việc em bị lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong thương tâm.

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa 'ít phổ biến': Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng
Xã hội

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến": Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng

Xã hội

Ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, Hà Nội cho biết, Trường mầm non Đông Quang và Chu Minh đã dừng sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Gold Life Grow Plus trong bữa phụ cho trẻ. Trước đó, một số phụ huynh ý kiến đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến".

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Nhà đất

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà đất

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mở ra cơ hội an cư cho người lao động và công nhân.

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành 'người gác cổng' đáng tin cậy
Chuyển động Sài Gòn

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành "người gác cổng" đáng tin cậy

Chuyển động Sài Gòn

Giữa những thay đổi mang tính lịch sử về tổ chức bộ máy, hệ thống y tế cơ sở tại TP.HCM đang thực hiện cuộc “đại phẫu” toàn diện, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh bị động sang phòng bệnh chủ động, biến y tế cơ sở thành "người gác cổng" đáng tin cậy.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: 'Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường'
Video

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường"

Video

Phát biểu kết luận Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng khẳng định "mệnh lệnh từ thực tiễn" là phải hành động quyết liệt. Bộ trưởng chia sẻ 3 định hướng lớn: (1) Đặt nông dân làm trung tâm, giúp họ "làm chủ tri thức, công nghệ, thị trường"; (2) Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh - thông minh; (3) Khơi dậy đoàn kết, xây dựng nông thôn "đáng sống".

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên
Xã hội

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Xã hội

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ 'chảy mạnh' vào công nghệ chiến lược Việt Nam?
Kinh tế

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ "chảy mạnh" vào công nghệ chiến lược Việt Nam?

Kinh tế

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương đã được "mở đường" thông qua Nghị định số 264/2025/NĐ-CP. Việc huy động vốn từ khu vực tư nhân chính là bài toán đáng chú ý.

'Bắt' bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT
Video

"Bắt" bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT

Video

Nông dân Lạng Sơn chất vấn về tình trạng thiếu hụt khuyến nông cơ sở. Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng và Giám đốc TTKN Quốc gia Lê Quốc Thanh khẳng định: Lực lượng khuyến nông sẽ được đưa về xã, tránh "tầng lớp trung gian". Dù Thông tư 60 về việc này đã hiệu lực, Bộ trưởng cho biết mới 7/34 tỉnh thành sắp xếp lực lượng, Bộ đang đôn đốc các tỉnh còn lại khẩn trương tiếp nhận 4.600 cán bộ này.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng
Gia đình

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng

Gia đình

Chẳng ai ngờ loại rau lang lại có màn biến tấu thành món ăn hấp dẫn thú vị thế này!

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Đông Tây - Kim Cổ

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Gói ghém cuộc sống trong 'nhà' 10m2 ở phố cổ Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Gói ghém cuộc sống trong "nhà" 10m2 ở phố cổ Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ mắc sai lầm lớn trong lúc nóng giận
Thế giới

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ mắc sai lầm lớn trong lúc nóng giận

Thế giới

Đây là điều hiếm thấy, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, giới truyền thông Mỹ đã có thể nhìn rõ tương lai...

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

4

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

5

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác