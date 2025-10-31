Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 14:45 GMT+7

Sáp nhập với Hải Dương, diện tích "mùa vàng thứ 3" của TP Hải Phòng tăng gấp 3, cho giá trị tới 6.900 tỷ đồng

Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 31/10/2025 14:45 GMT+7
Sau hợp nhất, diện tích trồng cây vụ đông của thành phố Hải Phòng tăng hơn 3 lần so với trước, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Cây vụ đông được ví như 'mùa vàng' thứ 3 của nông dân Hải Phòng.
6.900 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng mới có diện tích trồng cây vụ đông tăng gấp 3 lần so với trước đây, với hơn 29.000 ha; ước sản lượng 1 triệu tấn/năm với một số cây, rau chủ lực như: hành, tỏi 7.050 ha; cà rốt 1.260 ha; cải bắp, su hào, su lơ 4.140 ha.

Giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt khoảng 6.902 tỷ đồng, bình quân 238 triệu đồng/ha. Cây vụ đông góp phần nâng cao thu nhập, hiệu quả kinh tế và tránh lãng phí đất đai, được ví như “mùa vàng” thứ 3 của nông dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, đến nay toàn thành phố đã gieo trồng trên 6.500 ha rau vụ đông các loại. Diện tích gieo trồng rau màu tập trung chủ yếu các xã, phường khu vực phía tây thành phố.

Diện tích cây vụ đông tại xã Đại Sơn đang phát triển xanh tốt. Ảnh TĐ.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Trong đó, đã trồng được khoảng 2.100 ha cải bắp, su hào, su lơ ở các xã Gia Lộc, Gia Phúc, Yết kiêu, Đại Sơn, Tân Kỳ, Kim Thành; 700 ha dưa hấu ở các phường, xã Hùng Thắng, Đại Sơn, Nguyên Giáp, Chí Linh; 500 ha hành, tỏi tập trung ở một số xã Trần Phú, An Phú, Chấn Hưng; 500 ha củ đậu tại các xã An Thành, Kim Thành; 100 ha cà rốt tại các xã Thái Tân, Tuệ Tĩnh. Diện tích còn lại chủ yếu là rau ăn lá, cải dưa.

Hiện tại, một số diện tích cây vụ đông sớm như su hào đã bắt đầu cho thu hoạch, giá bán khoảng 8.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước, cho lãi 5 - 6 triệu đồng/sào.

Nông dân xã Thanh Miện trồng cây vụ đông. Ảnh HH.
Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Một số diện tích cải bắp sớm dự kiến thu hoạch đầu tháng 11 nhưng đã bán trước cho thương lái khoảng 9 - 10 triệu đồng/sào, thu lãi 6 - 7 triệu đồng/sào…

Nông dân 'hái vàng' trên ruộng

Trong quá trình phát triển cây vụ đông, các HTX nông nghiệp tại Hải Phòng giữ vai trò nòng cốt trong cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Một mô hình hiệu quả trong trồng cây vụ đông phải kể đến là HTX Nông nghiệp Tiên Minh (xã Tiên Minh). HTX này chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 từ tháng 9/2016, hiện có hơn 900 thành viên, hoạt động đa dạng từ vệ sinh môi trường, dịch vụ nông nghiệp, trồng cây vụ đông đến bao tiêu sản phẩm lúa nếp.

Venezuela muốn học hỏi kinh nghiệm nông nghiệp Việt Nam, tăng sản lượng nông sản cho chiến lược "Made in Venezuela"

Tại xã Tiên Minh, 80% thu nhập của người dân đến từ nông nghiệp. Nếu chỉ trồng lúa hai vụ, thu nhập sau khi trừ chi phí còn thấp. Nhằm tăng giá trị trên cùng diện tích đất, HTX đã quy hoạch và phát triển vùng trồng khoai tây vụ đông – mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt suốt 15 năm qua.

Nếu Tiên Minh nổi tiếng với khoai tây, thì xã Tuệ Tĩnh phía tây Hải Phòng lại được mệnh danh là “thủ phủ cà rốt”. Mùa này, khắp cánh đồng, từ ruộng trong đến vùng đất bãi ven sông, đâu đâu cũng tấp nập khung cảnh người dân trồng và chăm sóc cà rốt.

Mỗi năm, xã Tuệ Tĩnh trồng khoảng 360 ha cà rốt, chủ yếu theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ, sản lượng đạt 14.000 tấn/năm. Với giá bán khoảng 7.000 đồng/kg, tổng doanh thu ước hơn 80 tỷ đồng.

Không chỉ canh tác trong địa phương, nhiều hộ dân còn thuê đất tại Bắc Ninh, Thái Bình mở rộng diện tích trồng hơn 1.000 ha, sản lượng ước 40.000 tấn, doanh thu hơn 200 tỷ đồng/năm.

Nơi "phát tích" ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?

Ông Nguyễn Đức Thuật – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (xã Tuệ Tĩnh) cho biết: Khoảng 90% diện tích cà rốt của xã phục vụ xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông và một phần sang châu Âu.

Năm vừa qua, 400 hộ trồng cà rốt có thu nhập trên 500 triệu đồng/hộ, nhiều hộ đạt tiền tỷ. Cây cà rốt đã thực sự làm đổi thay diện mạo nông thôn nơi đây – đường làng khang trang, nhà tầng, biệt thự mọc lên ngày càng nhiều.

Những kết quả trên cho thấy, vụ đông không chỉ là vụ sản xuất bổ sung, mà đã trở thành vụ chính tạo sinh kế và động lực phát triển nông nghiệp Hải Phòng.

