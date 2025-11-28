Hàng chục người nghi sập bẫy "mua vàng online": Chủ tiệm đóng cửa, ôm theo hàng tỷ đồng

Tiệm vàng Kim Nguyên Bảo nơi xảy ra sự việc hàng chục khách hàng nghi bị sập bẫy khi mua vàng qua ứng dụng. Ảnh: PL

Ngày 28/11, Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác từ người dân liên quan đến hoạt động mua bán vàng online của Tiệm vàng - trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng). Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM tiến hành xác minh, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Tin tưởng giao dịch nhỏ, mất tiền giao dịch lớn

Theo phản ánh từ nhiều khách hàng, trước tháng 11, hoạt động mua bán tại Kim Nguyên Bảo diễn ra suôn sẻ. Với các giao dịch nhỏ, cửa hàng đều giao vàng đầy đủ, đúng hẹn, khiến nhiều người tin tưởng vào uy tín của cơ sở này.

Các bước truy cập vào ứng dụng mua vàng của Kim Nguyên Bảo. Ảnh: PL

Chính sự "trơn tru" ban đầu này đã khiến nhiều người mạnh dạn chuyển sang các giao dịch có giá trị lớn hơn, chủ yếu thông qua chuyển khoản và đặt mua trực tuyến qua ứng dụng KNB - Trang sức vàng online.

Tuy nhiên, đỉnh điểm là sau ngày 10/11, hàng loạt khách hàng đã rơi vào cảnh "tiền mất, vàng không thấy".

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà T.T.T.C (ngụ phường Bình Đông) cho biết đã mua voucher ưu đãi và chuyển hơn 42 triệu đồng vào 2 tài khoản được cửa hàng cung cấp, hẹn nhận vàng từ ngày 13/11. Đến ngày nhận, ứng dụng liên tục báo lỗi, xe giao hàng trễ. Khi khách hàng đến cửa hàng thì toàn bộ cơ sở đã đóng cửa, hàng hóa dọn sạch.

Ông T.M.H cũng là nạn nhân. Ban đầu, ông đến trực tiếp cửa hàng và được giới thiệu mua voucher, sau đó là 5 chỉ và thêm 1 chỉ vàng qua ứng dụng KNB. Ông đã thanh toán gần 90 triệu đồng cho các giao dịch này. Ông H. đã được cửa hàng xác nhận việc kinh doanh hợp pháp trước khi quyết định mua. Đến ngày hẹn nhận vàng, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Chủ tiệm "biến mất", ứng dụng sập nguồn

Theo ghi nhận, sau khi khách hàng thanh toán online, đến điểm giao dịch thì tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đã đóng cửa, bên ngoài treo biển "cho thuê". Ứng dụng KNB không thể truy cập, và các trang Fanpage, website của cửa hàng cũng "sập nguồn".

Đại diện pháp lý của Công ty TNHH Hà Tích Thủy (đơn vị sở hữu ứng dụng KNB và chịu trách nhiệm hoạt động của tiệm Kim Nguyên Bảo) là bà N.T.T.L, sau khi bị liên hệ, chỉ thông báo "đang đi Malaysia" và hứa phản hồi, nhưng sau đó hoàn toàn không thể liên lạc được.

Trong đơn tố cáo của bà C., công ty do bà N.T.T.L làm đại diện pháp luật, đồng thời là chủ sở hữu ứng dụng, bị cho là có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của phóng viên, số khách hàng đã nộp đơn tố cáo hiện lên đến hàng chục người, với tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.