Những năm gần đây, đời sống, kinh tế tỉnh Nghệ An đang có sự bứt phá mạnh mẽ và trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của cả nước. Điều này đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng mạnh. Do vậy, để vận hành hệ thống lưới điện an toàn, liên tục và tin cậy, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

PC Nghệ An đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, hạn chế sự cố, vận hành hợp lý nhằm đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ đầu năm, công ty đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình điện nhằm đáp ứng nhu cầu cho các phụ tải quan trọng. Tính đến hết tháng 4/2025, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai đưa vào hàng loạt các dự án lưới điện 110kV, qua đó bổ sung và nâng cao khả năng cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Điển hình như các dự án “Nâng công suất MBA T1 trạm biến áp 110kV Nghĩa Đàn”; “Nâng công suất MBA T1 trạm biến áp 110kV Bắc Á”, dự án “Lắp đặt MBA T2 trạm biến áp 110kV khu công nghiệp WHA”, dự án “Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Nam Cấm”. Đặc biệt vào những ngày đầu tháng 5 vừa qua, dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV Nam Cấm” với vốn vay hoàn toàn từ chương trình kfW của Cộng hoà Liên bang Đức đã được đưa vào vận hành. Sau khi đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV Nam Cấm (công suất 40MVA-110/35/22kV) sẽ đảm bảo nguồn điện phục vụ các phụ tải thuộc huyện Nghi Lộc và các vùng lân cận.

Mặt khác, tại những khu vực non tải, quá tải, bán kính cấp điện xa có chất lượng điện áp thấp, nhất là ở vùng sâu vùng xa, PC Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đường dây trung - hạ áp và lắp đặt bổ sung thêm trạm biến áp. Bên cạnh đó, đối với hệ thống lưới điện hiện trạng đã vận hành lâu năm, Công ty chú trọng vào nhiệm vụ sửa chữa nhằm củng cố năng lực truyền tải và cung cấp điện.

Song song với việc triển khai các dự án, PC Nghệ An đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, hạn chế sự cố, vận hành hợp lý như: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, khắc phục những khiếm khuyết của đường dây. Cùng với đó công ty đẩy mạnh việc ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong công tác quản lý vận hành, công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ xảy ra sự cố. Tăng cường thực hiện công tác hotline trên lưới điện và thực hiện sửa chữa, đấu nối, vệ sinh cách điện trong tình trạng đường dây vẫn mang điện. Đạt kết quả hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh việc tăng cường củng cố lưới điện, ban lãnh đạo PC Nghệ An cũng đã chỉ đạo sát sao các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khách hàng biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi tạo dựng các công trình đón lễ, tết…; cảnh báo tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong các tháng mùa Hè nắng nóng; đồng thời vào cuộc quyết liệt hơn nữa đối với công tác hành lang an toàn lưới điện, tăng cường rà soát, thống kê, xử lý mạnh những trường hợp sai sót xảy ra. Công ty đã thực hiện vận động tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo an toàn điện trong dân. Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện từ nhà trường tới các hộ gia đình trên địa bàn quản lý.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Năm 2025, PC Nghệ An dự báo công suất cực đại (Pmax) của toàn tỉnh Nghệ An sẽ tăng trưởng mạnh so với năm 2024. Về cơ bản, công ty sẽ đáp ứng được nhu cầu phụ tải, tuy nhiên, tại một số khung giờ cao điểm của những ngày nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao đột biến có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh và phải tiến hành thực hiện điều tiết phụ tải. Do vậy, để tăng cường năng lực cung cấp điện vào cao điểm mùa nắng nóng sắp tới, PC Nghệ An đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cũng như sự đồng hành của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”.