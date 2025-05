Doanh nghiệp

TP.HCM, ngày 22/5/2025 – Hệ thống Y tế Vinmec vừa được vinh danh trong danh sách Top 5 Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025 (Best Workplaces™ in Vietnam 2025) do tổ chức Great Place to Work® công bố, ở hạng mục Doanh nghiệp lớn. Đây là bảng xếp hạng toàn cầu uy tín về văn hóa doanh nghiệp, được thực hiện trên cơ sở khảo sát hơn 113.000 người lao động thuộc các doanh nghiệp tại Việt Nam.