Hành trình truy tìm nam sinh bị "thao túng tâm lý", cắt liên lạc với gia đình trốn trong nhà nghỉ

Ngày 25/7, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội, cho biết vừa giải cứu kịp thời một nam sinh bị nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Trưa cùng ngày, ông N.Đ.T., trú tại địa phương, đến trình báo con trai ông là N.M.Q. (18 tuổi) bị một nhóm người xưng là công an yêu cầu chuyển 150 triệu đồng. Trong tình trạng hoảng loạn, ông T. nhận được tin nhắn từ Q. nói rằng đang bị khống chế, bị đánh đập và chuẩn bị bị đưa sang Campuchia. Nam sinh này liên tục giục gia đình chuyển tiền nếu không sẽ "bị bán sang biên giới".

Hình ảnh Q. "bị khống chế bắt lên xe khách để mang bán sang Campuchia" do các đối tượng dàn dựng. Ảnh: A.N.

Công an phường Bạch Mai huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ rà soát khu vực và kiểm tra di biến động của Q. Qua làm việc với mẹ nạn nhân, cảnh sát xác định sáng cùng ngày, Q. nói vừa tìm được "việc nhẹ, đúng chuyên ngành" qua mạng xã hội, song phải nộp 150 triệu đồng để giữ chỗ. Tin lời, mẹ Q. đã chuyển khoản số tiền này.

Đến khoảng 13h, lực lượng chức năng phát hiện Q. đang ở trong một nhà nghỉ trên đường Kim Ngưu.

Theo đại diện Công an phường Bạch Mai, đây là kịch bản lừa đảo tinh vi đang bùng phát tại nhiều địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Công an làm việc với người dân sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập qua công an địa phương; Tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hay cài phần mềm để điều tra. Người dân khi gặp tình huống bất thường cần báo ngay cho công an nơi gần nhất.