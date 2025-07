Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong đêm

Ngày 24/7, thông tin từ Công an xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), sau 12 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Công an đang điều tra làm rõ nên chưa cung cấp thông tin cụ thể về nghi phạm và nguyên nhân vụ án.

Như đã đưa tin, đêm 22/7, tại ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch, chị L.T.K.N (21 tuổi, thường trú Cà Mau; hiện tạm trú tại ấp Đất Mới, xã Nhơn Trạch) bị sát hại bằng hung khí.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: PLO

Ngoài ra, còn có một nạn nhân khác bị thương nặng là N.T.C (25 tuổi, thường trú An Giang) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Công an xã Nhơn Trạch đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu vật chứng có liên quan và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ cháy khiến đôi nam, nữ thương vong

Ngày 24/7, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ cháy xảy ra lúc giữa đêm khiến người đàn ông tử vong, người phụ nữ nguy kịch.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, ông L.M.T và bà N.T.T.V sinh sống với nhau như vợ chồng hơn 10 năm qua tại thôn Phong Phú 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Cả hai người hàng ngày đi làm thuê kiếm sống và không có con chung.

Trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến người chồng hờ tử vong. Ảnh: VKS

Khoảng 3h ngày 23/7, người thân sống gần đó nghe tiếng la hét, kêu cứu từ nhà của bà V nên mở cửa ra kiểm tra thì phát hiện ông T và bà V bị cháy và ngọn lửa bao trùm. Ngay sau đó, người thân đã tri hô, dập lửa và đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đến 11h cùng ngày, ông T tử vong, còn bà V bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lời khai của nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản, hãm hại 2 cô gái trẻ

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ nhận được trình báo của chị M.K (SN 2007, trú tại tỉnh Lào Cai) và H.B.N (SN 2006, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về việc bị cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo đơn trình báo của bị hại, vào khoảng 2h sáng 16/7, chị K và N điều khiển xe máy từ đỉnh núi Tam Đảo đi xuống chân núi thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Quá trình này, 2 cô gái trẻ bất ngờ bị 3 thanh niên đeo khẩu trang che gần kín mặt, cầm hung khí chặn đường, khống chế. Nhóm đối tượng ép 2 cô gái đi sâu vào khu vực bên trong, vắng người. Tại đây, chúng đã cướp tài sản, rồi thực hiện hành vi đồi bại đối với chị K và chị N.

Nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Nguồn: ANTĐ

Tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phối hợp cùng Viện KSND khu vực 9, tỉnh Phú Thọ rà soát, khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 20/7, Cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng gây án là Nguyễn Văn Sơn; Hạc Văn Phúc (đều SN 2001) và Đỗ Minh Huy (SN 2007), cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm này khai đã bàn bạc đi chặn đường, cướp tài sản của người dân tại đoạn đường lên núi Tam Đảo. Khoảng 2h sáng 16/7, nhóm đối tượng phát hiện 2 cô gái đang điều khiển xe máy xuống núi nên đã chặn lại, thực hiện hành vi phạm tội. Cả bọn lấy đi điện thoại, ví rồi bắt chị K và N cởi quần áo, trói tay, khống chế để quay video gửi cho gia đình nhằm mục đích tống tiền.

Sau khi thực hiện hành vi trên, Phúc và Huy rời khỏi hiện trường, còn Sơn ở lại thực hiện hành vi đồi bại đối với 2 nạn nhân.

Kịch bản lừa đảo như phim ở Ninh Bình: 'Công an giả' dùng lệnh bắt qua Zoom, ép nữ sinh tự trói mình tống tiền gia đình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 13 giờ ngày 23/7, Công an xã Thanh Lâm nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình anh Kh (trú tại thôn Bạc, xã Thanh Lâm). Anh Kh cho biết con mình là cháu Đ.T.K.P (sinh năm 2007) đã bị một đối tượng lạ gọi điện thông báo bắt cóc và yêu cầu chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày 23/7, cháu Đ.T.K.P đã được tìm thấy an toàn tại một nhà nghỉ ở phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan chức năng Ninh Bình đón và bàn giao cháu P (áo trắng) về gia đình và địa phương. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình làm việc với cơ quan công an, cháu Đ.T.K.P kể lại sự việc một cách đầy hoảng sợ. Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng 23/7, P nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là công an, thông báo P có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Đối tượng này sau đó yêu cầu P cài đặt ứng dụng Zoom để "làm việc qua video".

Công an tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện nhiều vụ lừa “bắt cóc ảo” để tống tiền

Trong lúc gọi video, đối tượng liên tục đưa ra các giấy tờ giả mạo như quyết định bắt, tạm giữ giả, khiến cháu P vô cùng hoảng sợ. Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục yêu cầu P phải "chứng minh mình trong sạch" bằng cách chứng minh đang có 300 triệu đồng và tìm một nhà nghỉ kín đáo để tiếp tục "làm việc", đồng thời cấm P tiết lộ cho bất kỳ ai.

Vì quá lo sợ, cháu P đã nói dối mẹ là đi thăm bạn ở Phủ Lý, rồi đến nhà nghỉ làm theo yêu cầu của đối tượng. Tại đây, đối tượng tiếp tục gọi video, đe dọa cháu P phải tự trói tay chân, chụp ảnh và gửi cho gia đình với nội dung "con bị bắt cóc", kèm theo yêu cầu chuẩn bị tiền chuộc nếu không sẽ giết P.

May mắn thay, đúng lúc P đang vô cùng hoang mang và sợ hãi tột độ, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, giải cứu và đưa cháu về nhà an toàn.

Sau vụ việc, Công an xã Thanh Lâm tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng.

Rapper Bình ‘Gold’ lái Audi lạng lách, chèn xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dương tính với ma túy

Tối 24/7, Cục CSGT Bộ Công an cho biết từ thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về hành vi chạy xe lạng lách, chèn ép các xe cùng chiều đường trên cao tốc, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai truy tìm, xử lý nghiêm.

Clip ghi cảnh tài xế điều khiển ô tô lạng lách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị cảnh sát dừng xe. Clip: Cục CSGT.

Chiều 23/7, Vũ Xuân Bình (SN 1997, trú Thanh Hà, Hải Dương, nay là Hải Phòng) lái xe Audi biển số 30M-000.26 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có dấu hiệu lạng lách, chèn ép các phương tiện đi cùng chiều.

Clip do người đi đường ghi lại cho thấy xe này còn chặn đầu, không cho ôtô khác lưu thông ở làn tốc độ tối đa 100 km/h.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã yêu cầu lực lượng chức năng truy tìm.

Gần 22h, tài xế Bình bị dừng xe, kiểm tra và cho kết quả dương tính với ma túy. Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

Vũ Xuân Bình còn được gọi là Bình "Gold", là nam rapper nổi tiếng trong làng nhạc rap. Nam ca sĩ này nổi tiếng với bài Bốc bát họ. Bình cũng từng kết hợp với một số rapper đàn anh và ca sĩ khác ra nhiều MV nổi tiếng. Bình "Gold" từng bị VTV nêu tên trong số những nghệ sĩ có sản phẩm dung tục, phản cảm.