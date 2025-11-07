Chủ đề nóng

Hát Môn sau hợp nhất: Diện mạo mới, khát vọng mới trên hành trình xây dựng nông thôn mới Thủ đô

Thùy Linh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:19 GMT+7
Sau khi hợp nhất từ 7 xã thuộc huyện Phúc Thọ, xã Hát Môn (TP Hà Nội) bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ một vùng thuần nông, Hát Môn hôm nay đang chuyển mình thành điểm sáng về phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao – minh chứng cho sức sống mới của nông thôn Thủ đô.
Phát huy tiềm năng, tạo đà bứt phá kinh tế

Từ ngày 1/7/2025, xã Hát Môn chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng của 7 xã gồm: Ngọc Tảo, Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Tam Thuấn, Thanh Đa và Hát Môn cũ, vốn thuộc huyện Phúc Thọ trước đây. Giờ đây, Hát Môn trở thành một đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội, mở ra cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới – nơi đang từng ngày đổi thay bằng những bước đi táo bạo, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với tài nguyên nông nghiệp phong phú, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Hát Môn đã ưu tiên khai thác tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực để tạo sức bật phát triển kinh tế nông thôn. Ảnh: QT

Sau khi sắp xếp, Hát Môn là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng và dư địa phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch và dịch vụ. Xã có nhiều làng nghề truyền thống, khu vực kinh tế tư nhân phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tại điểm công nghiệp An Phát, hiện có 13 cơ sở sản xuất, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ- kim khí, tạo việc làm ổn định cho khoảng 400 lao động địa phương. Trong đó, Công ty TNHH Hải Phương là doanh nghiệp tiêu biểu khi tạo việc làm cho nhiều lao động nhất. Những năm qua, công ty không chỉ mở rộng thị trường sang châu Âu và Nhật Bản, mà còn nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp kỳ vọng có thêm cơ chế ổn định, thuận lợi để tiếp tục phát triển và tạo việc làm cho người dân ngay tại địa phương.

Phát huy lợi thế có nhiều làng nghề truyền thống, Hát Môn đang triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp và hạ tầng một cách bài bản, đồng bộ, định hướng rõ không gian phát triển. Hiện trên địa bàn có 4 cụm công nghiệp gồm: Thanh Đa, Tam Hiệp, Liên Hiệp và Nam Phúc Thọ, với tổng diện tích khoảng 80 ha. Các cụm này thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực may mặc, cơ khí, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ lấp đầy 100% các cụm công nghiệp đã đầu tư, đồng thời mở rộng thêm 5–6 cụm mới. Đây là minh chứng cho định hướng đúng đắn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Đổi thay từ tư duy sản xuất đến diện mạo nông thôn mới

Không dừng lại ở công nghiệp, Hát Môn còn chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, cánh đồng kiểu mẫu thân thiện môi trường, gắn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài thành phố. Người dân Hát Môn ngày nay đã biết “thay áo mới cho nông nghiệp” bằng chính công nghệ và tư duy mới. Nhiều mô hình trồng rau hữu cơ, trồng hoa chất lượng cao đã và đang hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Ông Đỗ Huy Nghĩa (xã Hát Môn, TP Hà Nội) chia sẻ: “Việc trồng hoa cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, trồng ngô. Gia đình tôi hiện phải thuê khoảng 20 lao động, chủ yếu là các chị em đã lớn tuổi, với mức thu nhập trung bình từ 6–9 triệu đồng mỗi tháng.”

Diện mạo làng quê xã Hát Môn có nhiều khởi sắc. Ảnh: TN

Tại vùng rau an toàn thôn Phú An, diện tích 30 ha đã được thành phố đầu tư, quy hoạch rõ ràng, với hơn 300 hộ dân trực tiếp sản xuất. Ông Nguyễn Doãn Hợp, Giám đốc HTX Rau an toàn Phú An, cho biết: “Người dân mong được đầu tư hệ thống mương tiêu thoát nước để chủ động chống úng ngập, đồng thời được hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản sạch với các đơn vị, siêu thị trong thành phố.”

Nhờ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hát Môn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức sau sáp nhập. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông nghiệp chiếm khoảng 16%, thương mại - dịch vụ 33%, công nghiệp - xây dựng trên 51%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 84 triệu đồng/năm. Đời sống người dân cải thiện rõ rệt, nhiều nhu cầu thiết yếu như nước sạch, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được quan tâm giải quyết triệt để.

Tư duy sản xuất đổi mới, thu nhập tăng, việc làm ổn định,... tất cả đã góp phần tạo nên một diện mạo Hát Môn khang trang, giàu đẹp hôm nay. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. Bộ mặt nông thôn Hát Môn thay đổi rõ nét, hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư đồng bộ. Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều được nâng cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ông Nguyễn Đình Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn cho biết: “Sau sáp nhập, Hát Môn không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn mang theo kỳ vọng về tầm vóc phát triển mới – bền vững, hiện đại và gắn kết. Tuy nhiên, khối lượng công việc nhiều, một số nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền khiến việc xử lý đôi khi có độ trễ do phải xin ý kiến cấp trên.”

Ông Sơn nhấn mạnh: “Kế thừa truyền thống của huyện Phúc Thọ, Đảng bộ và nhân dân Hát Môn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng Hát Môn phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Trước mắt, xã phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 13%. Đây sẽ là nền tảng, tiền đề quan trọng để xã tiếp tục bứt phá trong giai đoạn 2026–2030, phấn đấu tăng trưởng đạt 13,5%.”

Từ một xã thuần nông, Hát Môn hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Hát Môn đang từng bước khẳng định vị thế của một vùng đất năng động, văn minh, góp phần cùng Thủ đô Hà Nội xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, xanh và bền vững.

TRANG THÔNG TIN CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

