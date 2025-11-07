Hát Môn sau hợp nhất: Diện mạo mới, khát vọng mới trên hành trình xây dựng nông thôn mới Thủ đô

Nông thôn mới Sơn La, vùng quê miền núi trù phú này, nông dân đang khá giả nhờ loại cây ra la liệt quả ngon
Ở bản Cao Sơn, xã nông thôn xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La; mô hình trồng cây thanh long của chị Bùi Thị Hòa nổi lên như một minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm. Từ một người nông dân gắn bó với cây ngô nhưng hiệu quả bấp bênh, bằng sự nhạy bén và tinh thần ham học hỏi, chị đã "bén duyên" với cây thanh long, làm chủ kỹ thuật thâm canh và vươn lên làm giàu, đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.