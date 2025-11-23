Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 23/11/2025 06:14 GMT+7

"Bắt trúng" tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản "chung ao" kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Cao Oanh Chủ nhật, ngày 23/11/2025 06:14 GMT+7
Lập nghiệp ở tuổi 40, bà Lữ Thị Nhật Hằng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Ngũ Thường Mekong, xã Tân Bình, TP Cần Thơ xây dựng thành công mô hình “Sản xuất nông nghiệp kinh tế tuần hoàn kết hợp điện năng lượng tái tạo”. Bà Hằng nuôi cá thát lát kết hợp cá diêu hồng, cá sặc rằn trong một ao.
Mô hình “Sản xuất nông nghiệp kinh tế tuần hoàn kết hợp điện năng lượng tái tạo” mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân mỗi năm bà Nhật Hằng thu lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng; đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Theo bà Nhật Hằng, làm nông nghiệp nếu không tính toán kỹ lưỡng, không nghiên cứu nhu cầu thị trường thì khó mà có lợi nhuận.

“Muốn làm nông nghiệp bền vững, giảm chi phí đầu tư, có thu nhập cao thì không chỉ chọn giống cây trồng, vật nuôi chất lượng mà một phần quan trọng là biết tận dụng mọi thứ để tạo ra vòng tròn giá trị” - bà Hằng chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình nghèo, giai đoạn quá khó khăn, bà Hằng từng phải bán đất, ly hương.

Gần 20 năm mưu sinh xa quê, bà vẫn nuôi khát vọng mãnh liệt được trở lại với nông nghiệp. Năm 2018, ở tuổi 40, bà dùng số vốn tích góp được mua 7.000m² đất, bắt tay xây dựng trang trại.

Bà Hằng kể, bước đầu, bà trồng nấm rơm trong nhà kín. Chỉ riêng vận hành 10 nhà nấm với tổng diện tích 350m2, hằng năm doanh thu mang về hơn 360 triệu đồng.

Thấy bã rơm chất nấm xong bỏ phí, năm 2022, bà Nhật Hằng đem ủ men vi sinh, tạo thành phân bón hữu cơ để trồng cỏ voi, rau sạch và nuôi trùn quế.

Cỏ voi là nguồn thức ăn nuôi bò. Chất thải từ bò được tái sử dụng thành thức ăn cho trùn quế sinh trưởng tốt. Trùn quế lại được tận dụng làm thức ăn cho gà, vịt, cá...

Nhờ cách làm hiệu quả này, bà Hằng xây dựng mô hình khép kín “không rác thải, không lãng phí”.

Bà Hằng phấn khởi cho biết, mô hình nông nghiệp tuần hoàn có thể xem có tính chất công nghiệp trong nông nghiệp vì canh tác quanh năm, có thể thực hiện được với diện tích đất nhỏ. Các sản phẩm của mô hình có đầu ra ổn định. Sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất, hằng năm, bà thu lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.

Bà Lữ Thị Nhật Hằng, nông dân thành công với mô hình “Sản xuất nông nghiệp kinh tế tuần hoàn kết hợp điện năng lượng tái tạo” bên ao nuôi cá thát lát kết hợp cá diêu hồng, cá sặc rằn. Ba loại cá đặc sản bình dân này được bà Hằng cho ăn thêm trùn quế tự nuôi bằng phân bò.

Năm 2022, bà Lữ Thị Nhật Hằng thành lập HTX Ngũ Thường Mekong, với 14 thành viên, vốn điều lệ 1 tỉ đồng. HTX tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hằng, thành viên HTX, chia sẻ: “Lúc đầu thiếu vốn, HTX đã hỗ trợ để tôi mua 2 con bò đực về nuôi, mỗi con giá 15 triệu đồng.

Đến khi bò lớn và bán đi, tôi mới trả tiền cho HTX. Ngoài ra, tôi được hỗ trợ kỹ thuật nuôi trùn quế, lấy thịt trùn trộn với cỏ voi làm thức ăn nuôi bò. Từ nguồn lợi nhuận mang về, cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn”.

Với mô hình sản xuất khép kín, HTX đã tạo sinh kế cho nhiều thành viên, đồng thời hình thành vùng sản xuất an toàn, thân thiện môi trường.

Từ 10 con bò được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ ban đầu, đến nay đàn bò của HTX đã phát triển lên hơn 20 con.

Hiện nay, bà Nhật Hằng dự định mở rộng sản xuất theo hướng chuyên sâu về phân trùn quế.

Bà cho biết sẽ đầu tư thêm máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại để sấy, sàng và đóng gói sản phẩm, tạo ra các dòng sản phẩm mới: phân trùn quế cao cấp, phân trùn quế nén viên và phân trùn túi lọc.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mô hình của bà Nhật Hằng còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh cho nông dân địa phương.

Bà Lữ Thị Nhật Hằng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Ngũ Thường Mekong, xã Tân Bình, TP Cần Thơđang phối hợp các ngành liên quan để nông trại trở thành điểm du lịch, trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, giúp các em hiểu giá trị lao động và nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch.

Bà Nhật Hằng nói: “Muốn lan tỏa mô hình, tôi cần học hỏi và làm đa dạng sản phẩm, phục vụ nhiều hơn nhu cầu của khách hàng, từ nông dân trồng rau đến người trồng hoa, cây cảnh...”.

Ông Cao Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, TP Cần Thơ nhận định: “Thành công từ mô hình của bà Nhật Hằng là minh chứng rõ ràng, phụ nữ làm nông cũng có thể làm giàu, thậm chí trở thành tỉ phú nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương”.

Theo: Báo Cần Thơ

