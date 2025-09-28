HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử

Sự kiện này khẳng định thêm vị thế tiên phong của HDBank – ngân hàng đầu tiên đưa vào vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh trên toàn quốc.

HDBank là đơn vị tài trợ, đồng thời trực tiếp tham gia triển khai kỹ thuật dự án Hồ sơ bệnh án điện tử cùng các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin của Bệnh viện Đà Nẵng. Dự án được hoàn thành nhanh chóng trong hơn 2 tháng, đưa vào vận hành chính thức từ ngày 18/9 và công bố trên trang thông tin của Bộ Y tế (https://benhandientu.moh.gov.vn/).

Hồ sơ bệnh án điện tử là một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế; bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật dữ liệu sức khỏe của người dân.

Thời gian tới, HDBank sẽ triển khai thêm các tiện ích cho bệnh viện như: Ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh MediPay - hỗ trợ bệnh nhân định danh và xác thực điện tử qua thẻ căn cước/VNeID, đặt lịch và thanh toán từ xa, quản lý thông tin y tế; dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí MediFast - tối ưu hóa quy trình thanh toán viện phí 100% không tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi phí; dịch vụ tín dụng y tế... Các giải pháp này được đồng bộ trong hệ sinh thái số của HDBank, góp phần nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, giảm tải thủ tục hành chính.

Là bệnh viện tuyến cuối khu vực miền Trung - Tây Nguyên với quy mô hơn 2.000 giường bệnh và tiếp nhận trung bình hơn 3.000 lượt khám/ngày, Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Từ năm 2023, HDBank đã phối hợp cùng Bệnh viện Đà Nẵng trong nhiều chương trình chuyển đổi số; tiêu biểu là triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh MediPay theo nhiệm vụ của Đề án 06/CP đề ra.

Việc phối hợp triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm của người dân, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số ngành y tế theo chỉ đạo của Chính phủ, vì một Việt Nam khỏe mạnh.