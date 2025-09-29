Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
HĐND TP Hà Nội xem xét 24 nội dung quan trọng, có việc "xin" làm chủ quản dự án Vành đai 4 với Vành đai 5

Thứ hai, ngày 29/09/2025 06:30 GMT+7
Sáng nay (29/9), HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 26 để xem xét, quyết nghị 24 nội dung thuộc thẩm quyền, liên quan đến nhiều lĩnh vực trọng yếu của Thủ đô.
Các nội dung tập trung vào: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp; sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025; quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án theo Luật Thủ đô.

Cùng với đó là trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê; điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Kỳ họp cũng xem xét các nghị quyết quan trọng như: thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố, Sàn Giao dịch công nghệ; cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; ưu tiên phát triển vận tải công cộng và hạ tầng giao thông; quy định dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Đáng chú ý là việc trình HĐND TP Hà Nội thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội cũng bàn thảo nhiều nội dung liên quan đến khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; phổ biến pháp luật, an ninh trật tự cơ sở, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cùng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường quản lý đô thị và đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô.

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Hà Nội: Vì sao 6 năm vẫn không doanh nghiệp nào tiếp cận được chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện công cộng?

Hà Nội xóa bãi xe gầm cầu: Xe tràn xuống đường, chuyên gia cảnh báo hệ lụy

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Trấn Thành khen ngợi không tiếc lời 'Tử chiến trên không'
Trấn Thành khen ngợi không tiếc lời "Tử chiến trên không"

Trấn Thành khen ngợi "Tử chiến trên không" hết lời, cho rằng đây là một tác phẩm điện ảnh ý nghĩa và cảm động.

Barcelona giành ngôi đầu La Liga, HLV Hansi Flick nói điều đặc biệt về Lamine Yamal
Barcelona giành ngôi đầu La Liga, HLV Hansi Flick nói điều đặc biệt về Lamine Yamal

Barcelona đã ngược dòng thành công để đánh bại Sociedad 2-1 tại vòng 7 La Liga 2025/2026 để chiếm ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid và HLV Hansi Flick đã dành nhiều lời khen cho thần đồng Lamine Yamal.

Arsenal thắng “nghẹt thở” trước Newcastle, HLV Arteta hài lòng về điều gì?
Arsenal thắng “nghẹt thở” trước Newcastle, HLV Arteta hài lòng về điều gì?

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Newcastle ở vòng 6 Premier League 2025/26, HLV Mikel Arteta hài lòng với kết quả cũng như màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal.

Bánh trung thu handmade hình con vật hút khách mùa trăng rằm
Bánh trung thu handmade hình con vật hút khách mùa trăng rằm

Nếu trước đây, hình ảnh bánh Trung thu quen thuộc chỉ xoay quanh hình dạng tròn, vuông cổ điển, thì ngày nay, dưới đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo của những nghệ nhân, món bánh truyền thống đã khoác lên mình vô vàn hình dáng độc đáo, mang đến niềm vui cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Ngứa rát, viêm loét nghiêm trọng chỉ bắt đầu bằng vài mụn nước
Ngứa rát, viêm loét nghiêm trọng chỉ bắt đầu bằng vài mụn nước

Ngứa rát, nổi bọng nước, viêm loét da... nhiều người nghĩ đơn giản chỉ là bệnh dị ứng, viêm da nhưng đó lại là bệnh Zona thần kinh, có thể để lại nhiều di chứng nặng nề.

Loại quả ngon này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), dân cứ ra ruộng bẻ là bán hết veo với giá hời
Loại quả ngon này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), dân cứ ra ruộng bẻ là bán hết veo với giá hời

Trồng cây khóm (cây dứa gai) trúng mùa, giá bán trái khóm ở mức cao, niềm vui của người trồng khóm đang hiện rõ trên khuôn mặt…là những điều dễ nhận thấy khi về vùng khóm Cầu Đúc, TP Cần Thơ (trước sáp nhập là địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vào thời điểm này.

Đây là cách trồng dưa chuột của nông dân một xã ở Hà Tĩnh, chỉ việc chăm, còn bán quả đã có người khác lo
Đây là cách trồng dưa chuột của nông dân một xã ở Hà Tĩnh, chỉ việc chăm, còn bán quả đã có người khác lo

Việc triển khai trồng dưa chuột leo áp dụng kỹ thuật phủ bạt, liên kết với doanh nghiệp từ cung cấp đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm tại xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, đang đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ sự liên kết này đã giúp bà con nông dân tăng thu nhập, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho phát triển nông nghiệp sạch và bền vững tại địa phương.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: CSGT rượt đuổi 50km, bắt nghi phạm trộm ôtô; thảm kịch xảy ra tại một gia đình, 3 người tử vong
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: CSGT rượt đuổi 50km, bắt nghi phạm trộm ôtô; thảm kịch xảy ra tại một gia đình, 3 người tử vong

Rượt đuổi nghẹt thở suốt 50km, hàng chục CSGT khống chế nghi phạm trộm ôtô; thảm kịch xảy ra tại một gia đình, 3 người tử vong; nguyên Chủ tịch thị trấn tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà... là những tin nóng 24 giờ qua.

Sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Phú Yên thành công, Đắk Lắk có các làng nghề hàng trăm năm
Sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Phú Yên thành công, Đắk Lắk có các làng nghề hàng trăm năm

Sau khi Phú Yên sáp nhập với Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk (mới) trở nên giàu bản sắc hơn với nhiều di sản văn hóa độc đáo, trong đó có làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân hơn 100 năm tuổi. Mỗi ngày nơi đây vẫn rộn ràng tiếng khung cửi, vừa giữ sinh kế cho hàng trăm hộ dân, vừa trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Nhà dưỡng lão bán trú: 'Vùng đất hứa' đang bị lãng quên
Nhà dưỡng lão bán trú: "Vùng đất hứa" đang bị lãng quên

Dù được ví như “vùng đất hứa” giàu tiềm năng, nhà dưỡng lão bán trú vẫn chưa thực sự cất cánh khi chi phí cao, pháp lý chưa hoàn thiện và doanh nghiệp còn e dè bước vào cuộc chơi.

Kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đổi mới, xác định nhiệm vụ đột phá để đưa tỉnh vươn tầm cao mới
Kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đổi mới, xác định nhiệm vụ đột phá để đưa tỉnh vươn tầm cao mới

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách mới, có tầm chiến lược, tạo đà đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Tổng thống một nước NATO phản hồi tuyên bố về chiến tranh với Nga
Tổng thống một nước NATO phản hồi tuyên bố về chiến tranh với Nga

Các nước phương Tây không hề có chiến tranh với Nga, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Bất động sản LDG 'đội' lỗ thêm 38 tỷ đồng sau soát xét, cổ phiếu lần nữa 'rơi' về mức trà đá
Bất động sản LDG "đội" lỗ thêm 38 tỷ đồng sau soát xét, cổ phiếu lần nữa "rơi" về mức trà đá

Trong báo cáo bán niên 2025 sau kiểm toán, LDG ghi nhận lỗ ròng hơn 92 tỷ đồng, lỗ lũy kế vượt 1.437 tỷ đồng. Kiểm toán bày tỏ lo ngại về khả năng hoạt động liên tục khi nợ áp lực, dòng tiền eo hẹp.

Bão số 10 gây gió mạnh, mưa lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện thứ ba chỉ đạo ứng phó
Bão số 10 gây gió mạnh, mưa lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện thứ ba chỉ đạo ứng phó

Ứng phó bão số 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có công điện thứ 3 yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão.

Cà Mau sắp có khu đô thị lớn nhất từ trước tới nay
Cà Mau sắp có khu đô thị lớn nhất từ trước tới nay

UBND tỉnh Cà Mau mới chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Bào Sơn tại phường Lý Văn Lâm, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng, quy mô hơn 30 ha, kỳ vọng trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/9, bão số 10 (bão BUALOI) đã đi vào địa phận Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gió cấp 10 - 11, giật cấp 13-14.

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió giật mạnh xoay cả cần cẩu hàng chục tấn ở Nghệ An
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió giật mạnh xoay cả cần cẩu hàng chục tấn ở Nghệ An

Lúc 2h00 ngày 29/9 bị trí tâm bão số 10 trên đất liền ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Tại Nghệ An, gió rít, giật mạnh kèm mưa to.

Xem phim cùng chồng, tôi bất ngờ ngộ ra 1 điều đắt giá: Khi chúng ta dám làm điều này, cuộc đời sẽ ít chịu ấm ức hơn!
Xem phim cùng chồng, tôi bất ngờ ngộ ra 1 điều đắt giá: Khi chúng ta dám làm điều này, cuộc đời sẽ ít chịu ấm ức hơn!

Giờ đây, tôi bắt đầu thay đổi.

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?
Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?

Triều đại này có tất cả 39 khoa thi. Tuy nhiên, sau hơn 13 đời vua Nguyễn, nước Việt vẫn chưa có ai đỗ Trạng nguyên.

'Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?'
"Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?"

Loạn Bát Vương là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa xảy ra vào cuối thời nhà Tây Tấn, còn được gọi là Bát Vương Chi Loạn, tức loạn do 8 vị Vương khác nhau của dòng họ Tư Mã gây ra.

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này thường trải qua nhiều thử thách trong tuổi trẻ, nhưng chính gian nan ấy lại trở thành bệ phóng cho thành công sau này.

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?
HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

CLB CAHN của HLV Polking tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường. Sau trận, ông Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người
Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người

Sau 4 ngày diễn ra, tối 28/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn
Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn

Kỳ vương Lại Lý Huynh, người vừa vô địch Giải cờ tướng thế giới tại Thượng Hải cho biết việc lên ngôi vô địch càng danh giá hơn khi đạt được ngay tại Trung Quốc.

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

UBND TP Hà Hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể Công Viettel tiếp tục duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định khi giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 V.League 2025/2026 nhờ những khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh Lucao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10, tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ
Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thừa nhận sai sót hành chính trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch lên FIFA.

Truyền thông đưa tin về 'thỏa thuận lớn' của ông Zelensky với ông Trump
Truyền thông đưa tin về "thỏa thuận lớn" của ông Zelensky với ông Trump

Tổng thống Ukraine Zelensky đang đàm phán một "thỏa thuận lớn" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Politico đưa tin.

