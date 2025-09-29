HĐND TP Hà Nội xem xét 24 nội dung quan trọng, có việc "xin" làm chủ quản dự án Vành đai 4 với Vành đai 5

Các nội dung tập trung vào: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp; sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025; quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án theo Luật Thủ đô.

Cùng với đó là trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê; điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.



Kỳ họp cũng xem xét các nghị quyết quan trọng như: thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố, Sàn Giao dịch công nghệ; cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; ưu tiên phát triển vận tải công cộng và hạ tầng giao thông; quy định dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Đáng chú ý là việc trình HĐND TP Hà Nội thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.



Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội cũng bàn thảo nhiều nội dung liên quan đến khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; phổ biến pháp luật, an ninh trật tự cơ sở, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cùng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…



Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường quản lý đô thị và đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô.