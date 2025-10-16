Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Hé lộ những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.
Những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của gia đình hai bên, người thân và bạn bè thân thiết.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong ngày lễ trọng đại của mình.
Không khí buổi lễ diễn ra ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và lời chúc phúc. Nhiều người dân địa phương cũng có mặt bên ngoài tư gia để gửi lời chúc mừng đến hoa hậu quê hương.
Được biết, chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Gia đình doanh nhân sở hữu tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng, đảm nhiệm nhiều dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt và bất động sản.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là con út trong một gia đình có ba chị em, mẹ làm nông nghiệp, bố là lao động tự do. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) tại Puerto Rico.
Trong suốt hành trình "chinh chiến" tại Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lọt Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model. Sau nhiều nỗ lực, cô dừng chân ở Top 13 chung cuộc tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ này.
Trở về Việt Nam từ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kín tiếng trong chuyện đời tư, chỉ cho biết đang tập trung cho sự nghiệp riêng.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sánh bước bên chú rể Nguyễn Viết Vương.
Chú rể Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước người thân và gia đình trong ngày nạp tài của mình.
Thi thoảng chú rể Nguyễn Viết Vương lại lau mồ hôi cho cô dâu Đỗ Thị Hà.
Hai bạn trẻ ra mắt quan viên 2 họ tại buổi lễ nạp tài.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện rạng rỡ trong trang phục truyền thống, cùng vị hôn phu là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương. Không khí buổi lễ diễn ra ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và lời chúc phúc. Nhiều người dân địa phương cũng có mặt bên ngoài tư gia để gửi lời chúc mừng đến hoa hậu quê hương.

