“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa

HLV Kim Sang-sik đổ thừa do trời mưa

Tối 14/10, trên sân Thống Nhất (TP.HCM), ĐT Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Suman Shrestha ở phút thứ 5 trận đấu.

Không hài lòng với kết quả trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Hôm nay thời tiết không tốt, điều này tôi khá tiếc nuối vì không ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi đã giành chiến thắng hôm nay, đó là niềm vui tôi muốn gửi đến người hâm mộ. Hôm nay vì thời tiết xấu nên chúng tôi không thể hiện được những gì đề ra, đó là điều tiếc nuối. Với chiến thắng hôm nay thì cũng là thành công trong mục tiêu chúng tôi đề ra".

Có quá nhiều lợi thế hơn đối thủ, các cầu thủ ĐT Việt Nam lại không thể tự mình ghi bàn. Điều này khiến người hâm mộ tiếc nuối. HLV Kim Sang-sik nói: "Khi có cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ chưa thể nắm bắt tốt cơ hội đó. Các cầu thủ hơi nôn nóng, hơi vội vàng trong các tình huống xử lý. Hiệp 2, vài cầu thủ đuối sức nên không thể hiện hết những gì chúng tôi mong muốn".

Ông nói thêm: "Trước trận, chúng tôi thực hiện nhiều chiến thuật dứt điểm, làm sao có thể chắt chiu hơn trước khung thành, 1/3 sân đối phương. Làm sao thi đấu tốt khi đối phương lùi sau. Mặt sân là một phần của bóng đá, nó ảnh hưởng đến trận đấu. Trước cầu môn, các cầu thủ cần xử lý chính xác hơn. Ở đợt tập trung tới, các cầu thủ cần rèn luyện tốt hơn".

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo trận đấu.

Theo HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ trẻ xứng đáng được vào sân bởi khả năng của họ, chứ không phải nhờ "ban phát" ơn nghĩa.

"Hôm nay có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Trung Kiên được ra sân. Đây không phải phần thưởng cho họ. Đó là quá trình vừa qua các bạn đủ năng lực có thể cạnh tranh với các cầu thủ đã thi đấu đội tuyển quốc gia. Thông qua sự cạnh tranh, các cầu thủ đó có thể giúp đội bóng tốt hơn trong cách vận hành lối chơi.

Nguyễn Hiểu Minh thể hiện tốt, bình tĩnh trong phòng ngự. Tôi muốn dành lời khen cho Nguyễn Hiểu Minh Trần và Trung Kiên. Hiệp 2, Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc vào sân thể hiện tốt. Tôi muốn dành lời khen cho các cầu thủ U23 đã thể hiện tốt", HLV Kim Sang-sik nói thêm.