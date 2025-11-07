Chủ đề nóng

"HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son lúc này ẩn chứa nhiều rủi ro"

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 07/11/2025 18:10 GMT+7
HLV Kim Sang-sik đã quyết định điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 10 sắp tới và điều này đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng tỏa sáng của chân sút đã rời xa sân cỏ trong thời gian dài vừa qua.
HLV Kim Sang-sik mạo hiểm với Nguyễn Xuân Son?

Hôm qua (6/11), HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Lào tại lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong số các cầu thủ được gọi, cái tên tạo ra sự chú ý lớn nhất chính là Nguyễn Xuân Son.

Tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son sau khi được nhập tịch đã có cơ hội thể hiện năng lực của mình tại ĐT Việt Nam. Dù chỉ có đủ điều kiện ra sân từ lượt trận cuối cùng vòng bảng, nhưng Nguyễn Xuân Son nhanh chóng tỏa sáng, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam đoạt chức vô địch. Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Son cũng giành 2 giải thưởng cá nhân ấn tượng là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới.

Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại ĐT Việt Nam ngay ở đợt tập trung tới. Ảnh: Cao Oanh

Mặc dù chơi rất thăng hoa, nhưng điều đáng tiếc với Nguyễn Xuân Son tại giải đấu này là anh dính chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về. Từ đó, Nguyễn Xuân Son trải qua quá trình rất dài để phẫu thuật và chữa trị, tập hồi phục. Thời gian gần đây, Nguyễn Xuân Son đã có thể tập luyện tốt, thậm chí chơi được ít phút trong các trận đá tập. Tuy nhiên, việc Nguyễn Xuân Son có thể chơi chính thức và đạt phong độ tốt nhất hay không vẫn còn là điều chưa thể khẳng định.

Trao đổi với Dân Việt, nhà báo thể thao Đặng Việt Cường cho biết: “Sau 10 tháng xa sân cỏ, phong độ của Xuân Son vẫn là dấu hỏi. Việc nghỉ thi đấu dài ngày dễ khiến anh đánh mất sự nhạy bén và cảm giác bóng, những yếu tố từng làm nên thương hiệu của chân sút gốc Brazil này.

Dù thể trạng có thể tạm ổn, việc anh đạt lại phong độ đỉnh cao ngay lập tức là điều khó xảy ra. Nếu thi đấu không đúng kỳ vọng, Xuân Son có thể làm xáo trộn toan tính chiến thuật của HLV Kim Sang-sik”.

Nhà báo Đặng Việt Cường cũng nhấn mạnh thêm: “Việc trở lại thi đấu quá sớm luôn tiềm ẩn rủi ro lớn. Cả Thép xanh Nam Định lẫn ĐT Việt Nam đều phải đối diện nguy cơ Nguyễn Xuân Son tái chấn thương chỉ vì một pha va chạm không đáng có. Khi đó, quá trình hồi phục kéo dài 10 tháng có thể trở nên vô nghĩa.

Kể từ ASEAN Cup 2024 đến nay, HLV Kim Sang-sik mới có thể gọi và sử dụng Nguyễn Xuân Son. Ảnh: VFF

Thực tế, ĐT Việt Nam đủ sức vượt qua ĐT Lào mà không cần mạo hiểm. Ở trận lượt đi bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương, ĐT Việt Nam đã thắng dễ ĐT Lào 5-0. Với một cầu thủ vừa bình phục, giới chuyên môn có những quan điểm rằng việc trở lại nên được tiến hành dần dần qua các trận ít áp lực ở cấp CLB.

Nhận định về tính toán của HLV Kim Sang-sik, nhà báo Đặng Việt Cường chia sẻ: “Trước mắt, HLV Kim Sang-sik vẫn còn vài ngày để kiểm tra phong độ và thể lực của Nguyễn Xuân Son. Dù anh có ra sân hay không, quyết định triệu tập này vẫn được xem là bước đi có tính toán. Sau 2 trận đấu bế tắc trước ĐT Nepal, hàng công của ĐT Việt Nam cần một làn gió mới về tinh thần. Sự hiện diện của Xuân Son có thể truyền cảm hứng, tạo động lực cạnh tranh cho các tiền đạo như Tiến Linh hay Tuấn Hải.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc Xuân Son trở lại cũng giúp ĐT Việt Nam khơi dậy sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời giúp chính anh lấy lại cảm giác tự tin sau thời gian dài vắng bóng. Dù chưa chắc được thi đấu, việc HLV Kim Sang-sik mạnh dạn gọi Xuân Son trở lại đã cho thấy một nước đi đầy bản lĩnh và ý nghĩa tinh thần lớn lao”.

