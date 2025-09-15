HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Trong chiến thắng 1-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội FC tối 14/9, HLV Popov đã không giấu được sự hài lòng khi đội bóng của ông giành vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026.

Bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique giúp Thể Công Viettel vượt qua một đối thủ mạnh như Hà Nội FC, đồng thời khẳng định tham vọng của đội bóng trong mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Popov đặc biệt khen ngợi trung vệ Việt kiều Kyle Colonna, người có màn trình diễn ấn tượng trước Hà Nội FC. Ông Popov cho biết: "Kyle Colonna đã làm tốt và nếu có quốc tịch, cậu ấy xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam. Tôi và Kyle đã trao đổi nhiều và tôi biết cậu ấy rất căng thẳng khi gặp lại Hà Nội".

Kyle Colonna chơi ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội FC. Ảnh: Thể Công Viettel.

Kyle Colonna sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lên tới 1m88, chơi ở vị trí trung vệ, có bố là người Mỹ còn mẹ là người gốc Việt (sinh ra tại Việt Nam). Anh đã tìm hiểu khá nhiều về bóng đá Việt Nam.

Mùa trước, Kyle Colonna khoác áo Hà Nội FC và đã để lại những dấu ấn nhất định. Cụ thể, cầu thủ 26 tuổi này ra sân tổng cộng 18 trận, trong đó có 17 trận tại V.League và 1 trận tại Cúp Quốc gia. Trong 17 trận tại V.League, Kyle Colonna có 10 trận đá trọn vẹn 90 phút. Anh đã góp phần giúp Hà Nội FC giành ngôi quá quân giải đấu.

Tuy nhiên, khi mùa giải 2024/2025 khép lại, Kyle Colonna và Hà Nội FC đã quyết định đường ai nấy đi. Trung vệ Việt kiều Mỹ này sau đó đạt thỏa thuận gia nhập Thể Công Viettel. Từ đầu mùa, Kyle Colonna đã ra sân cả 3 trận cho đội bóng áo lính và đều đã trọn vẹn 90 phút, góp công giúp đội nhà thắng 2 và hòa 1.

Cách đây không lâu, trong một lần chia sẻ với truyền thông, Kyle Colonna cho biết, anh tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam và đó là lý do anh quyết định đến Việt Nam thi đấu. Ngoài ra, trung vệ này còn khẳng định, anh muốn sớm có quốc tịch Việt Nam và được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.