LSP, công ty thành viên của SCG Chemicals (SCGC) và trực thuộc tập đoàn SCG, hôm nay 20/8 cho biết việc tái khởi động tổ hợp hóa dầu hiện đại là nhờ vào cải thiện biên lợi nhuận vận hành sau khi giá dầu thô giảm trong thời gian gần đây.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tọa lạc tại xã Long Sơn, TP.HCM. Ảnh: LSP

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, quyết định này thể hiện sự chủ động nắm bắt cơ hội của LSP. Đồng thời, công ty vẫn tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến trên thị trường.

Ngoài việc tái khởi động tổ hợp, LSP đã bắt đầu triển khai Dự án cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. LSP nhận giấy chứng nhận cho khoản đầu tư mới này vào ngày 30/5/2025 từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tính luôn khoản đầu tư mới này, “ông lớn” SCG của Thái Lan đã rót gần 6 tỷ USD vào dự án hóa dầu ở Long Sơn, nay thuộc TP.HCM (Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức sáp nhập từ 1/7).

Dự án cải tạo LSP là dự án chiến lược của tập đoàn mẹ nhằm tích hợp thêm khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu gồm naphtha và propane, với mục tiêu giảm hơn 30% chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Các hạng mục chính của Dự án LSPE gồm nhập khẩu 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Hoa Kỳ; sử dụng 5 tàu chở ethane rất lớn, với sức chứa 50.000 tấn mỗi tàu, để vận chuyển ethane; xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh, mỗi bể có dung tích 55.000 tấn; nâng cấp cơ sở sản xuất để sử dụng nguyên liệu ethane lên đến 70% trong nguyên liệu đầu vào, đồng thời duy trì tính linh hoạt với các nguyên liệu naphtha và propane.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, chia sẻ: “Thị trường hóa dầu trong nửa cuối năm 2025 vẫn còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm đã giúp cải thiện nhẹ biên lợi nhuận giữa sản phẩm và nguyên liệu, mở ra cơ hội để chúng tôi tái khởi động tổ hợp và khẳng định năng lực sẵn sàng vận hành. Quyết định này cũng giúp LSP duy trì mối liên kết với khách hàng và chuỗi cung ứng.

Ông cho biết thêm: “Việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu với khí ethane là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh dài hạn của LSP. Dự án mới LSPE dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đọan xây dựng và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế tại xã Long Sơn”.

Bên trong tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Ảnh: LSP

Ông Dharachandra khẳng định hợp đồng mua ethane dài hạn với phía Mỹ sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Đại diện của dự án “tỷ đô” hiện đại ở Long Sơn cũng nhấn mạnh, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và chủ đầu tư, LSP sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu đóng góp vào sự tự chủ công nghiệp và tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Tổ hợp LSP (chưa tính dự án mới đầu tư 500 triệu USD) bao gồm một nhà máy olefins quy mô thế giới với tổng công suất 1,35 triệu tấn/năm, ba nhà máy polyolefin (gồm HDPE, LLDPE và PP) với tổng công suất 1,4 triệu tấn/ năm, cùng với bồn bể, cảng chuyên dụng, nhà máy tiện ích trung tâm và các tiện ích liên quan khác. LSP tạm ngưng sản xuất thương mại từ giữa tháng 10/2024 để kiểm soát chi phí và chờ thị trường thuận lợi hơn. Việc tạm dừng này là một phần trong chiến lược của tập đoàn SCG để tối ưu hóa chi phí sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh.