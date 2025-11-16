Hoa hậu Kiều Duy căng thẳng, suýt bật khóc khi gặp sự cố tại Miss International 2025

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy diện trang phục lấy cảm hứng từ bức tranh “Cửu Long Ẩn Vân”

Tại cuộc thi Miss International năm nay, Hoa hậu Kiều Duy trình diễn bộ trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Cửu Long Ẩn Vân”. Đây là thiết kế tác giả Nguyễn Song Huy thuộc team mentor Văn Thành Công và Vũ Việt Hà, từng đạt “Giải Nhất Trang phục văn hóa dân tộc – Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024” và trở thành trang phục đồng hành cùng Hoa hậu Kiều Duy đến với Miss International 2025.

Trang phục Kiều Duy lựa chọn để tranh tài tại Miss International 2025. (Ảnh: NVCC)

Theo nhà thiết kế, “Cửu Long Ẩn Vân” được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.

Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, “Cửu Long Ẩn Vân” còn ẩn chứa giá trị văn hóa sâu sắc. Rồng - biểu tượng của hoàng quyền, mưa thuận gió hòa và sự thịnh vượng. Hình tượng rồng ẩn trong mây mang ý nghĩa cao quý và huyền bí, thể hiện khát vọng vươn tới trời cao, tinh thần hòa hợp giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.

Phần thi National Costume của Miss International 2025 không được phát sóng trực tiếp, khiến khán giả tiếc nuối. Nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự hụt hẫng khi không được theo dõi phần sự thể hiện của Hoa hậu Kiều Duy. Dẫu vậy, qua một số đoạn video do thí sinh và ê-kíp đăng tải, Kiều Duy được khán giả nhận xét trình diễn tự tin, bản lĩnh. Ban giám khảo dành nhiều sự tập trung theo dõi, cho thấy phần thi của cô đã thực sự thu hút.

Hậu trường thi National Costume của Hoa hậu Kiều Duy tại Miss International 2025

Trước khi bước vào phần thi, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ rằng dù đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn “Cửu Long Ẩn Vân”, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khoảnh khắc ngồi chờ đến lượt bước ra sân khấu, Kiều Duy thừa nhận bản thân căng thẳng và lo lắng, suýt bật khóc nhưng cố gắng kìm nén.



“Tôi cũng có chút áp lực vì muốn làm tốt. Có lúc xúc động, thậm chí mắt cay một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu và bước ra sân khấu với tâm thế nhẹ nhàng nhất”, Kiều Duy bày tỏ.



Video ghi lại vẻ đẹp của Hoa hậu Kiều Duy khi diện trang phục “Cửu Long Ẩn Vân”. (Clip: NVCC)

Đáng chú ý, trang phục “Cửu Long Ẩn Vân” đã gặp một sự cố trước khi trình diễn. Cụ thể, chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy trong quá trình vận chuyển, dù đã được gói và bảo quản kỹ lưỡng. Vì thế, Hoa hậu Kiều Duy đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.

Theo NTK Nguyễn Song Huy, chiếc vòng cổ đóng vai trò then chốt trong tổng thể thiết kế “Cửu Long Ẩn Vân”. Đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn là điểm nhấn giúp cân bằng bố cục, kết nối phần mấn đội đầu với các chi tiết trên thân trang phục để mỗi chuyển động của Hoa hậu Kiều Duy trở nên hài hòa, không bị rời rạc. Vòng cổ cũng giúp tôn lên sự sắc nét của thiết kế khi lên sân khấu, đồng thời thu hút ánh nhìn ở khu vực trung tâm gương mặt.

Khi biết chiếc vòng cổ bất ngờ bị gãy ngay trước phần trình diễn, NTK Nguyễn Song Huy thừa nhận anh lo lắng và có phần hoảng loạn bởi đây là chi tiết đã được chăm chút kỹ lưỡng từ đầu. “Ngay sau đó Huy đã cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung xem có cách xử lý nào không và động viên Kiều Duy giữ tinh thần ổn định để hoàn thành phần trình diễn. Nhưng rất tiếc là quá gấp, không đủ thời gian để keo khô, tính thẩm mỹ và chắc chắn nên Huy đã chọn và đưa ra phương án không sử dụng vòng cổ nữa”, anh nói.

Hoa hậu Kiều Duy tham gia các hoạt động trải nghiệm tại cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh các phần thi, Hoa hậu Kiều Duy và dàn thí sinh còn tham gia các chuyến tham quan, trải nghiệm tại nhiều địa điểm nổi bật của Nhật Bản. Hôm qua 15/11, cô đến tỉnh Yamanashi, ghé thăm cầu Saruhashi, nhà máy sản xuất rượu sake nổi tiếng, Làng Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Năng lượng Thế hệ Tiếp theo Yamanashi.

Sáng nay (16/11), Hoa hậu Kiều Duy có cơ hội ngắm nhìn núi Phú Sĩ, viếng thăm đền thờ Kitaguchi Hongu Fuji Sengen. Mỗi chuyến đi, người đẹp đều chụp ảnh và quay video để cập nhật cho khán giả.