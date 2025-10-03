Hoàng Hường bị khởi tố: Doanh nghiệp liên quan từng nhiều lần bị xử lý

Như Dân Việt đã thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm hai em rể và ba nhân viên của Hường.

Theo cáo buộc, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác. Dù trực tiếp điều hành, Hường khai chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn việc vận hành do “một ê kíp khác” đảm nhiệm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh, bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường bị khởi tố. Ảnh VTV

Bị khởi tố, Hoàng Hường vì sao từng nhiều lần bị xử phạt?

Hoàng Thị Hường sinh năm 1987, quê Phú Thọ. Tên tuổi của Hoàng Hường gắn liền với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và thương hiệu Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Trong đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, được thành lập ngày 19/08/2021, ngành nghề kinh doanh chính Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mốc 6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: ông Phạm Thành Phương sở hữu 90%, ông Tô Văn Tưởng sở hữu 5% và bà Nguyễn Thị Hằng Trang sở hữu 5%.



Tháng 10/2022, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông không được công bố. Đây cũng là lần cập nhật thông tin gần nhất của doanh nghiệp này trên cổng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoàng Hường là người có sức ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội, thời gian dài xây dựng hình ảnh “nữ doanh nhân thành đạt” và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2022 qua các phiên livestream trên Facebook, TikTok, YouTube, bán hàng trực tiếp với doanh thu lớn. Các fanpage của nhân vật này được hàng triệu người theo dõi, như "Hoàng Hường" (1,3 triệu), "Gia đình Hoàng Hường" (1,4 triệu).



Bên cạnh hoạt động bán hàng qua livestream, Hoàng Hường nhiều lần tổ chức các sự kiện quy mô lớn nhằm quảng bá thương hiệu. Điển hình là một buổi tri ân khách hàng quy tụ tới 4.000 người, với chi phí công bố khoảng 7 tỷ đồng.

Trên mạng xã hội, các fanpage liên quan đến Công ty Dược phẩm Hoàng Hường cũng từng bị phản ánh gửi tin nhắn hàng loạt với nội dung trúng thưởng giá trị lớn như ô tô, xe máy, vàng hay hoàn tiền 100%.

Tuy nhiên, cùng với hình ảnh hào nhoáng, doanh nghiệp có liên quan đến Hoàng Hường nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý do vi phạm pháp luật.

Chẳng hạn như năm 2019, phòng khám nha khoa của Hoàng Hường bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép và thay đổi cơ sở vật chất trái quy định.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường tung ra sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic.

Trong nhiều buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, bà Hường tự quảng bá với những tuyên bố phi khoa học như “trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này” hay “chữa viêm lợi lâu năm”.

Đến năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt doanh nghiệp 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo gây hiểu lầm. Một tháng sau, công ty tiếp tục bị cảnh báo do vi phạm quảng cáo đối với các sản phẩm viên xương khớp và hoạt huyết.



Ngay cả thông tin các trúng thưởng "khủng", hiện chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy những phần thưởng này được trao thực tế, làm dấy lên nghi vấn về chiêu trò tiếp thị nhằm kích thích nhu cầu mua hàng.

