“Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo cùng “nàng thơ Việt Nam” "ngọt như đường" trong phim Việt - Hàn

Dự án điện ảnh Việt - Hàn tiếp theo đáng mong chờ bởi sự dẫn dắt của đạo diễn bom tấn Kim Sung Hoon

Ngay từ khi Lee Kwang Soo bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam vào năm ngoái đã khiến không ít khán giả “đứng ngồi không yên”. Đúng như mong đợi, trong hình ảnh đầu tiên được nhá hàng, Tay anh giữ một vì sao mang đến bối cảnh và không khí đậm chất Việt. “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo xuất hiện giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, tay cầm ổ bánh mì – món ăn đặc trưng của Việt Nam. Poster mang đến một hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa gần gũi. Bối cảnh Việt Nam không chỉ đóng vai trò nền cho câu chuyện tình cảm – hài hước mà còn được khai thác như một yếu tố văn hoá quan trọng tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên của phim Tay anh giữ một vì sao. Nguồn: NSX

Cầm trịch dự án là đạo diễn tên tuổi Kim Sung Hoon, nổi tiếng với các tác phẩm thành công như: Cộng sự bất đắc dĩ, Chánh thanh tra 1958,... Đặc biệt trong đó, Cộng sự bất đắc dĩ được nhiều khán giả Việt yêu thích bởi sự tham gia của nam tài tử Hyun Bin. Về khả năng được minh chứng bởi các tác phẩm tạo được dấu ấn trước đó, đạo diễn Kim Sung Hoon khẳng định Tay anh giữ một vì sao sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Giữa làn sóng hợp tác điện ảnh Việt - Hàn nở rộ trong năm 2025, Tay anh giữ một vì sao là dự án thứ 3 tham gia đường đua. Dự án nhiều tiềm năng dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 03/10 tới đây.

Lee Kwang Soo “say nắng” Hoàng Hà tạo nên câu chuyện tình cảm - hài hước nhất màn ảnh rộng 2025

Tay anh giữ một vì sao – tác phẩm điện ảnh kết hợp Việt – Hàn đang được khán giả mong chờ nhất mùa thu năm nay – vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ chuyện tình ngọt ngào và không kém phần tréo ngoe giữa hai nhân vật đến từ hai thế giới khác biệt: một ngôi sao hạng A xứ Hàn và một cô gái Việt Nam bình dị.

Mở đầu trailer, Tay anh giữ một vì sao mở ra khung cảnh concert hoành tráng - nơi spotlight thuộc về ngôi sao Hàn Quốc đình đám Kang Jun Woo (do Lee Kwang Soo thủ vai). Thế nhưng, hào quang sớm vụt tắt khi trợ lý của anh – do Um Mun Suk đảm nhận – vô tình cầm nhầm hộ chiếu và quay về Hàn Quốc, để lại nam thần tượng “mắc kẹt” không giấy tờ tại Việt Nam.

Poster của phim "Tay anh giữ một vì sao". Ảnh: NSX

Từ đỉnh cao danh vọng trở thành “người không xu dính túi”, Kang Jun Woo buộc phải làm quen với cuộc sống bình dân. Tại đây, anh vô tình gặp Thảo (do Hoàng Hà thủ vai) - cô nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Mối nhân duyên “oái oăm” này mở ra câu chuyện tình cảm hài hước nhưng cũng không kém phần cảm xúc giữa cặp đôi “đũa lệch” này.

Phim mang đậm tinh thần rom-com Hàn Quốc quen thuộc nhưng điểm đặc biệt của Tay anh giữ một vì sao lại nằm ở cách lồng ghép khéo léo những nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam: từ tô phở nóng hổi, ổ bánh mì đường phố cho đến ly cà phê đậm đà, cùng bối cảnh Sài Gòn hiện đại và đầy sức sống. Sự giao thoa này khiến bộ phim không chỉ mang màu sắc quốc tế mà còn giữ trọn được bản sắc địa phương.

Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đã nhanh chóng tạo nên phản ứng hóa học “ngọt như đường”. Ảnh: NSX

Dù là lần đầu tiên hợp tác, Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đã nhanh chóng tạo nên phản ứng hóa học “ngọt như đường”. Nam diễn viên xứ Hàn tận dụng triệt để khả năng hài duyên dáng, trong khi Hoàng Hà ghi điểm với vẻ đẹp thuần Việt và diễn xuất tự nhiên. Cả hai tạo nên một chuyện tình “hoàng tử – lọ lem” vừa hài hước, vừa cảm động hứa hẹn sẽ khiến khán giả “rụng tim” trong mùa phim cuối năm.

Đoạn trailer ngắn còn nhá hàng sự xuất hiện hài hước của anh tài Duy Khánh. Với khả năng “thả miếng duyên dáng” của mình, Duy Khánh chắc chắn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả khi tung hứng cùng Lee Kwang Soo. Được nhiều khán giả yêu thích sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và mới đây nhất là Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la, Tay anh giữ một vì sao là dự án trở lại màn ảnh rộng của Duy Khánh sau nhiều năm vắng bóng.

Tay anh giữ một vì sao - dự án điện ảnh kết hợp Việt - Hàn với sự dẫn dắt của đạo diễn nổi tiếng Kim Sung-Hoon đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và nàng thơ Hoàng Hà. Cả hai hứa hẹn sẽ viết lên câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc trên màn ảnh rộng vào tháng 10 tới đây.