Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 15/08/2025 07:00 GMT+7

Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong: "30 năm chúng tôi chưa làm phim điện ảnh chiếu rạp"

Hà Thúy Phương Thứ sáu, ngày 15/08/2025 07:00 GMT+7
Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chia sẻ về sự ra đời của "Tử chiến trên không" tại buổi showcase được tổ chức tại Hà Nội.
Ngày 14/08/2025, phim điện ảnh Tử chiến trên không đã chính thức tổ chức showcase tại Hà Nội. Showcase quy tụ sự tham gia và ủng hộ đông đảo của những khách mời đặc biệt tại Hội trường Điện ảnh Công an Nhân dân (CAND) số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Hà Nội.

Showcase Tử chiến trên không diễn ra tại Hà Nội chiều 14/8 Ảnh: NSX

Dựa trên cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra tại Việt Nam sau năm 1975, Tử chiến trên không tái hiện một phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc bất ngờ khống chế một chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách. Giữa tình huống sinh tử, hai nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn. 

Buổi showcase tại Hà Nội có sự góp mặt của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và các Đại diện Điện ảnh CAND. Đồng thời là dàn diễn viên trong phim: Diễn viên Thanh Sơn, Trâm Anh, Xuân Phúc, Ma Ran Đô và Lợi Trần đã có mặt tại Hà Nội để gửi lời chào đầu tiên đến các khách mời.

Sau những lời kể sống động, hào hùng của các nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm xưa tại showcase Thành phố Hồ Chí Minh, buổi ra mắt phim tại Hà Nội vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Đắc Thoại - chiến sĩ cảnh vệ và cũng là nhân chứng từ một trong những vụ cướp máy bay tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong. Ảnh: NSX

Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chia sẻ về đề tài đặc biệt mà Tử chiến trên không đã theo đuổi và thực hiện: “Đối với Điện ảnh CAND, bộ phim là một dấu mốc rất đặc biệt vì đã hơn 30 năm chúng tôi chưa làm phim điện ảnh chiếu rạp. Tiếp đến Điện ảnh Công an Nhân dân luôn mong muốn thực hiện các đề tài cốt lõi về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, với chất liệu từ các vụ án có thật. Ra mắt vào cột mốc 80 năm quan trọng của Đất nước, bộ phim là cách chúng tôi tri ân những người đi trước đã tạo nên giá trị để chúng tôi noi theo.”

Sau khi lời chào đến các khách mời tại Hà Nội, đạo diễn Hàm Trần đã chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim hành động đầy tâm huyết sau những dự án thể loại kinh dị trước đó, nhất là sau khi anh được nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử. Kể về mô hình máy bay được sử dụng trong phim, đạo diễn cho biết: “Để bộ phim tăng tính chân thật, chúng tôi đã thực hiện mô hình máy bay với tỉ lệ tương đương máy bay thật với các chi tiết được sửa lại từ nội thất thật và đưa vào sử dụng. Trong thời gian chuẩn bị dự án, các diễn viên phải luân phiên tập luyện bên trong máy bay và cả phòng tập để có được kết quả tốt nhất.”

Thanh Sơn chia sẻ trong sự kiện. Ảnh: NSX

Tiếp lời đạo diễn Hàm Trần về quyết định đầu tư thực hiện mô hình máy bay, Đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân, Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi đã dự định sẽ quay hình trên máy bay thật tại Hà Nội. Tuy nhiên sau một số cân nhắc, chúng tôi đã quyết định đưa toàn bộ nội thất của máy bay thật tại Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để lắp trên mô hình máy bay. Toàn bộ chi tiết đều chỉnh sửa từ máy bay thật để diễn viên có được cảm xúc tốt nhất. Đồng thời, nhờ có bàn nâng, máy bay đã rung lắc, đáp ứng yêu cầu đạo diễn mà không cần sử dụng kỹ xảo. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được điều đó khi phim ra mắt.”

Về mức độ đầu tư cho mô hình quay, đại diện nhà đầu tư - ông Lương Công Hiếu cho biết: “Trong quá trình quay hình, đạo diễn Hàm Trần muốn thực hiện một mô hình có thể chao đảo, mất đà như thật khi lựu đạn nổ trên máy bay. Vì vậy, ê-kip đã sử dụng hệ thống bánh lăn con quay và những thiết bị chuyên dụng sao cho cảnh quay vừa giống thật, vừa đảm bảo an toàn cho các diễn viên. Riêng các phân đoạn máy bay chao đảo và lao xuống đã cần được đầu tư hơn 1 tỷ đồng.”

Trâm Anh, Xuân Phúc, Ma ran đô. Ảnh: NSX

Tại buổi showcase, các diễn viên cũng đã chia sẻ về cảm xúc sau khi nhìn thấy mô hình máy bay, đó là những sự ngạc nhiên khi nhìn thấy mức độ hoàn thiện cao, tỉ mỉ đến từng chi tiết và sử dụng nội thất thật bên trong mô hình. Bất chấp chấn thương, khó khăn về nhiệt độ trong phim trường, các diễn viên trẻ đều đã hoàn thành tốt vai diễn như mong muốn.

Thanh Sơn - diễn viên thủ vai cảnh vệ trong phim và cũng là lần đầu tiên đóng phim hành động đã có nhiều chia sẻ cảm xúc: “Vai diễn Bình là một thử thách và là một thay đổi lớn đối với cá nhân tôi. Ban đầu tôi chỉ biết đây là một bộ phim hành động, cho đến những trận đánh tiếp theo trong phim tôi vẫn chưa tin rằng bản thân đã trở thành diễn viên hành động. Cảm ơn đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong êkip đã tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ để tôi hoàn thành vai diễn.

Đạo diễn Hàm Trần (áo xanh) và các diễn viên. Ảnh: NSX

Trong quá trình quay hình có một kỷ niệm đặc biệt khác với tôi, chính là khi tôi được làm việc với anh Thái Hoà trong dự án. Nếu NSND Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc thì anh Thái Hoà là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam và tôi luôn muốn học hỏi ở cả hai người tiền bối giàu kinh nghiệm này. Vì vậy lần hợp tác này cùng anh Thái Hoà với tôi như song ca cùng thần tượng.”

Một cảnh vệ khác trong phim là Ma Ran Đô cũng bày tỏ sự tâm huyết lớn đối với vai diễn trong phim điện ảnh Tử chiến trên không: “Điều làm tôi ấn tượng và hạnh phúc nhất chính là quá trình được tập luyện và chuẩn bị kỹ càng cùng đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ekip. Chính sự chân thật trong từng chi tiết nhỏ nhất của bối cảnh là chiếc mô hình máy bay đã mang đến cho tôi sự hào hứng lớn. Dù những cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương đến mấy thì tôi và các diễn viên khác đều quyết tâm hoàn thành để khán giả cảm nhận được tinh thần bộ phim mang lại.”

Cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại chia sẻ cảm xúc tại sự kiện. Ảnh: NSX

Nhìn thấy hình tượng về người chiến sĩ cảnh vệ hàng không năm xưa nói riêng, câu chuyện đặc biệt của an ninh hàng không Việt Nam nói chung nay được lấy cảm hứng và truyền tải lên màn ảnh rộng, nhân chứng cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại bày tỏ: “Thông qua hình ảnh của các bạn trẻ, tôi rất xúc động khi được nhìn lại chính mình trong những ngày thực hiện nhiệm vụ. Dù chưa được xem hết bộ phim nhưng qua một số hình ảnh, tôi tin chắc rằng bộ phim sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, các diễn viên đã thể hiện tốt tác phong như một chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ hành khách trên chuyến bay.”

Ê - kíp Tử chiến trên không và các chiến sĩ công an chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: NSX

Câu chuyện Tử chiến trên không không dừng lại ở những pha rượt đuổi, giằng co đầy kịch tính, mà còn khắc họa tinh thần quả cảm và ý chí sẵn sàng hy sinh của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ tính mạng con người và bầu trời Tổ quốc. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim trở thành lời tri ân sâu sắc, kết nối những ký ức hào hùng với hiện tại, đồng thời thắp lên niềm tự hào và cảm hứng cống hiến trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay.

