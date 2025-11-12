Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6: Bầu bổ sung 18 Ủy viên Ban Chấp hành, 3 Ủy viên Ban Thường vụ

Sáng ngày 12/11, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII chính thức khai mạc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và Chương trình công tác trọng tâm năm 2025, hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) để thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị một số nội dung quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ và định hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hưng.

“Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, sau khi cả nước hoàn thành việc sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố; triển khai mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn và hợp nhất các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp Hội Nông dân đang triển khai tổ chức tổ chức Đại hội theo kế hoạch.

Theo đó, tổ chức Hội Nông dân các cấp không còn bộ máy tham mưu riêng và trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đòi hỏi chúng ta phải chủ động thích ứng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bảo đảm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của giai cấp nông dân trong hệ thống chính trị; đồng thời giữ vững bản chất, vị thế của Hội là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân cả nước”- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028; Đề án Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Hưng.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét và quyết định các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028;

2. Đề án Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Đề án Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

5. Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn tới. Tại hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận:

“Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII đã được thông qua tại Đại hội VIII, tổng số Ủy viên Ban Chấp hành là 119 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VIII đã bầu 18 đồng chí vào Ban Thường vụ, 9 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức, số lượng ủy viên BCH hiện nay còn 50 đồng chí (khuyết 69 đồng chí); Ban Thường vụ còn 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khuyết cả chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Trước tình hình đó, chúng ta cần kiện toàn kịp thời, bảo đảm sự ổn định và tính kế thừa trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao các nội dung đưa ra tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phạm Hưng.

Thứ hai, về Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Đề án Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện chủ trương của Đảng, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam được tinh gọn, chỉ còn 3 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc và trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, số lượng tỉnh, thành phố giảm từ 63 đơn vị xuống còn 34 đơn vị; các bộ, ngành, đơn vị trực thuộc Trung ương cũng có sự bố trí, sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn… Về thời gian, chúng ta mới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc cuối năm 2023, đến nay mới được nửa nhiệm kỳ Đại hội VIII; Đảng, Nhà nước đang thực hiện quyết liệt việc thực hành tiết kiệm…

Từ những thực tiễn trên đặt ra cho Hội nghị BCH lần này nhiệm vụ thảo luận, cân nhắc, quyết định số lượng và cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; quyết định số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Thứ ba, về Đề án Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Dù hiện nay tổ chức Hội được sáp nhập trong khối Mặt trận, nhưng Hội vẫn phải giữ tính chủ động, độc lập tương đối để thực hiện đúng tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc tiếp tục duy trì Ủy ban Kiểm tra ở cấp Trung ương và cấp tỉnh là cần thiết.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra, Hội nghị thảo luận, quyết định số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp và cơ cấu tổ chức Ủy ban Kiểm tra để bảo đảm tính hợp lý, sự kế thừa, tính đại diện vùng miền và đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động kiểm tra của Hội.

Bên cạnh đó, cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc tổ chức đóng góp văn kiện Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa quan trọng về chính trị - xã hội, là cơ hội để Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời khẳng định vai trò làm chủ, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nông dân cả nước, củng cố lòng tin vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Hưng.

Dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung, kiện toàn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 18 đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu 9 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội. Đồng chí Phạm Tiến Nam – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Danh sách 18 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

1. Trần Quý Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên.

2. Vũ Đức Thuận - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

3. Vương Đức Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu.

4. Chu Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

5. Nguyễn Phương Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng.

6. Phan Thanh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

7. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh.

8. Nguyễn Hoàng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

9. Hoàng Xuân Giao - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

10. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.

11. Triệu Văn Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.

12. Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá.

13. Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai.

14. Phan Thị Ngân Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà.

15. Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

16. Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ.

17. Nguyễn Văn Cọp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

18. Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

Danh sách 3 đồng chí được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

1. Nguyễn Văn Hoài – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay.

2. Nguyễn Hoàng Trung – Tỉnh Uỷ viên, PCT Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

3. Nguyễn Thị Hồng Phượng - Tỉnh Uỷ viên, Uỷ viên BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, PCT Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Danh sách 9 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Phạm Tiến Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Đỗ Minh Hải – Phó Trưởng ban Công tác Nông dân phụ trách tham mưu công tác kiểm tra, giám sát.

3. Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Công tác Nông dân phụ trách công tác tuyên giáo.

4. Lê Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Công tác Nông dân phụ trách tham mưu công tác kế hoạch, tài chính.

5. Nguyễn Thị Thu Hiền – Ban Công tác Nông dân.

6. Nguyễn Thị Thu Trang - Ban Công tác Nông dân.

7. Lê Thị Hà - Ban Công tác Nông dân.

8. Hà Thị Duyên - Ban Công tác Nông dân.

9. Lê Thị Minh Hằng - Ban Công tác Nông dân.