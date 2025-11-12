Hội Nông dân Khánh Hòa: Chỉ định 1.099 ủy viên Ban Chấp hành và 307 ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin về kết quả tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp xã khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã có 47/48 Hội Nông dân cấp xã tổ chức thành công đại hội và theo kế hoạch ngày 12/11 Hội Nông dân xã Thuận Bắc là xã cuối cùng tổ chức đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Suối Dầu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/HNDT, ngày 22/9/2025 về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp xã và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân cấp xã triển khai thực hiện.



Bà Phan Thị Ngân Hạnh (áo xanh ở giữa) - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Đảng Ủy xã Cam Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Cam Lâm.

Cụ thể, Hội Nông dân cấp xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp để tổ chức Đại hội. Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, công tác tổ chức các Đại hội Hội Nông dân cấp xã được tổ chức chu đáo trang trọng, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội Nông dân Việt Nam. Chỉ tính riêng đến ngày 30/10/2025 đã có 40/48 xã đã tổ chức đại hội, đạt 83,3%.

Các sản phẩm nông sản đặc trưng ở Hội Nông dân xã Cam Hiệp, Khánh Hòa được trưng bày đa dạng, phong phú.

Về công tác nhân sự, Hội Nông dân chỉ định 1.099 ủy viên Ban Chấp hành, 307 ủy viên Ban Thường vụ, 48 Chủ tịch và 57 Phó Chủ tịch.

Hội Nông dân tỉnh đánh giá, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp xã diễn ra thuận lợi, thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn. Có được kết quả trên nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân cấp xã đã tổ chức đại hội trang trọng, thành công.