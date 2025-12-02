Hội Nông dân TP Cần thơ nhiệm kỳ mới đột phá xây dựng "nông dân thông minh"

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân TP Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hồng Cẩm

"Những kết quả đó đã khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp tại địa phương ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả; đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ", ông Phan Như Nguyện nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh và gợi mở một năm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác Hội và phong trào nông dân TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ tới, như sau:

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động của Hội phù hợp với mô hình mới. Giữ vững vai trò nòng cốt chính trị của Hội trong phong trào nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa các cấp Hội trong hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Phan Như Nguyện thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Thứ hai, các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân gắn với các hoạt động, phong trào thiết thực tạo sự đồng thuận cao trong hội viên nông dân; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng những hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với hội viên, nông dân...

Thứ ba, tập trung chỉ đạo, đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi, gắn với lợi ích thiết thực của hội viên nông dân. Trong đó, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị. Tập trung hỗ trợ hội viên chuyển dịch mạnh sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử; hướng dẫn nông dân áp dụng các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu như canh tác lúa giảm phát thải.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt, cần quan tâm các mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, trồng cây ăn trái hữu cơ và chế biến nông sản xanh; mô hình lúa – tôm, nuôi thủy sản tuần hoàn theo tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn, hạn hán, biến đổi khí hậu, thị trường tiêu thụ.

Thứ tư, phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “nông dân là chủ thể là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”.

Thứ năm, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền; đề cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tổ chức đối thoại thực chất giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, các diễn đàn lắng nghe nông dân nói để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được kiểm tra và được thụ hưởng.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ động phối hợp với UBND, Sở ngành làm tốt công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hỗ trợ HTX tích tụ đất đai, xây dựng hạ tầng thủy lợi thông minh, logistics nông sản, các chương trình OCOP, nông nghiệp đô thị...

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Phan Như Nguyện đã cảm ơn Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường những năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội và phong trào nông dân của thành phố.

“Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa để công tác Hội và phong trào nông dân TP Cần Thơ phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện khát vọng bứt phá, đổi mới sáng tạo, xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long”, ông Nguyện tin tưởng.