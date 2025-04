Dự buổi phát động có ông Nguyễn Hồng Hưng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân quận, huyện, đại diện ban, ngành, đoàn thể liên quan và 100 đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện An Lão.

Các Đại biểu tham gia dự Lễ phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” tại xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Ảnh: PV.

Phát biểu tại Lễ phát động phong trào nêu trên, ông Nguyễn Hồng Hưng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, trong những năm qua, an toàn thực phẩm là vấn đề được đặc biệt quan tâm bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành thì thực tế vẫn còn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng chất cấm, thuốc hoá học ngoài danh mục cho phép trong nông nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và uy tín sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Trước thực trạng đó, Hội Nông dân các cấp đã và đang tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Chính vì vậy, khẩu hiệu “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” tại Lễ phát động phong trào không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Hưng-Phó Chủ tịch Hội Nông TP Hải Phòng phát biểu tại Lễ phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”. Ảnh: PV.

Để phong trào đạt hiệu quả thực chất, các cấp hội và toàn thể hội viên nông dân cùng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; Tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất sạch, giống cây trồng, vật nuôi an toàn, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng qui định; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất thực phẩm nông nghiệp và tiêu thụ nông sản an toàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn; Gắn trách nhiệm của tổ chức Hội với việc thực hiện an toàn thực phẩm ở từng địa bàn dân cư.

Cụ Nguyễn Thị Gái (76 tuổi), trú tại Phương Chử Bắc, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng dự Lễ phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”. Ảnh: PV.

Có mặt tham gia Lễ phát động, cụ Nguyễn Thị Gái (76 tuổi), trú tại Phương Chử Bắc, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết, nội dung phát động phong trào rất sát với thực tế và hữu ích. Hiện nay, ý thức người dân chú trọng tới sức khoẻ nhiều hơn cho nên việc cùng nhau thực hiện và cùng có kết quả đó là điều rất ý nghĩa, gia tăng tính hiệu quả khi thực hiện phong trào.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Chi hội trưởng Phương Chử Nam, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng chia sẻ, sau Lễ phát độngì ông kết nối tới các hội viên mình quản lý qua hệ thống nhóm zalo. Sau đó sẽ tập hợp các hội viên tới nhà văn hoá thôn để trao đổi và thông tin để triển khai nội dung phát động.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Phạm Thị Vân-Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết, đối với việc triển khai, thực hiện phong trào trên địa bàn xã Trường Thành sau Lễ phát động, địa phương tập trung vào triển khai nội dung phong trào về tới từng hội viên. Mỗi người nông dân được coi như một chiến sĩ trên mặt trận an toàn thực phẩm, góp phần vào việc sản xuất ra những sản phẩm sạch vì sức khoẻ cộng đồng và vì tương lai của chúng ta cũng như thế hệ mai sau. Dự kiến, Hội Nông dân xã Trường Thành, huyện An Lão tổng kết ghi nhận, khen thưởng những Hội viên tiêu biểu trong việc triển khai, thực hiện hưởng ứng phong trào nêu trên tích cực, hiệu quả vào dịp sơ kết phong trào hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2025.

Cũng tại Lễ phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, 18 Hội viên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh thực phẩm hợp vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Trường Thành trong thời gian qua được ghi nhận và trao quà.