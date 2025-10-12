Hội Nông dân phường Tân Uyên (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Hội Nông dân phường Tân Uyên giúp nông dân làm nông nghiệp kiểu mới

Ông Trần Thế Tuấn – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Tân Lập 5 (phường Tân Uyên, TPHCM) cho biết trước đây, đời sống người dân khu vực vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trong điều kiện đó, Chi hội đã chủ động tìm hướng đi mới, tận dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ từ Hội Nông dân các cấp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Nhờ được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, bà con có thêm điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình mới, từ đó tăng thu nhập và ổn định đời sống”, ông Tuấn nói.

Ngày 11/10, Hội Nông dân phường Tân Uyên (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện tại, Chi hội đang quản lý hai tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 119 thành viên, tổng dư nợ gần 9 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, nhiều hộ hội viên đã thoát nghèo, từng bước vươn lên khá giả.

Một điểm sáng là HTX Nông nghiệp Dân Lập, được thành lập tháng 11/2024, phát triển từ tổ hợp tác nuôi dê trước đó. 3 hội viên của HTX được vay 100 triệu đồng mỗi hộ từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương cũ để mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng hiệu quả sản xuất.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cũng lan tỏa mạnh mẽ ở khu phố Tân Trạch. Ông Ngô Minh Siêu – Chi hội phó Chi hội Nông dân khu phố Tân Trạch cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, có 95 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào, trong đó 89 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp.

Các mô hình tiêu biểu được nhân rộng, như mô hình trồng lúa hữu cơ của ông Hồ Tấn Lợi, mô hình trồng bưởi và sản xuất rượu bưởi của ông Võ Ngọc Tài và của chính ông Siêu. Sản phẩm bưởi đường lá cam và tinh dầu bưởi của ông Tài đã được công nhận OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Anh Võ Ngọc Tài (thứ 3, trái sang) giới thiệu với du khách vườn bưởi của gia đình. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Siêu, thời gian tới, Chi hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 60% hộ đăng ký danh hiệu và 50% đạt kết quả.

Hội Nông dân phường Tân Uyên củng cố tổ chức, khơi dậy tinh thần liên kết và làm giàu chính đáng của nông dân

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Tân Uyên lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 11/10, ông Võ Hoàng Phi Vân – Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, Hội được thành lập theo Quyết định số 188-QĐ/HNDT ngày 27/6/2025, trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị là phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng, xã Tân Lập và một phần xã Tân Mỹ. Toàn phường hiện có 23 chi hội với gần 1.300 hội viên.

Theo ông Vân, việc sáp nhập là bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi vừa kế thừa thành quả, vừa ổn định tổ chức và thống nhất hoạt động trong điều kiện đô thị 2 cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống hội viên; đồng thời phát huy vai trò nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Võ Hoàng Phi Vân – Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Uyên cho biết Đại hội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đổi mới, đoàn kết và phát triển của tổ chức Hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Lại Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Hội chia sẻ, phường Tân Uyên có hơn 5.200ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 55,6% diện tích tự nhiên. Cây trồng chủ lực gồm lúa, bưởi, cao su và hoa màu.

Toàn phường có 5 HTX, 5 tổ hợp tác hoạt động ổn định và 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Khoảng 500 hộ đã áp dụng hệ thống tưới phun tự động, 15 hộ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo bà Huyền, chỉ trong 3 năm 2023–2025, Hội đã phát triển thêm 117 hội viên, nâng tổng số lên 1.233 người. Tổ chức bộ máy Hội được củng cố tinh gọn, hiệu quả. Phong trào thi đua, khen thưởng tiếp tục đổi mới, gắn với các chương trình hành động cụ thể.

Phường có 34 tập thể và 166 cá nhân được khen thưởng, 2 hội viên được trao danh hiệu “Nông dân Bình Dương xuất sắc” và 1 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”.

Ông Hồ Tấn Lợi, hội viên nông dân phường Tân Uyên nhận danh hiệu Nông dân Bình Dương xuất sắc năm 2024. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hoạt động tín dụng cũng đạt hiệu quả cao. Tính đến tháng 8/2025, tổng dư nợ Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 2,28 tỷ đồng cho 41 hộ vay thực hiện 8 dự án. Ngoài ra, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 688 hộ vay hơn 49 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, hạn chế tình trạng vay nặng lãi ở nông thôn.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để đồng vốn hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu. Nhiều hội viên đã thay đổi cuộc sống, có điều kiện vươn lên làm giàu, giúp nhau phát triển kinh tế”, bà Huyền nói.

Hội Nông dân phường Tân Uyên trở thành điểm tựa để nông dân chuyển đổi sinh kế, nâng chất lượng đời sống

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM nhấn mạnh Hội Nông dân phường Tân Uyên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân. Nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, hội viên tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số, tham gia các tổ hợp tác và chi hội nghề nghiệp.

Ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Huy nhấn mạnh, tổ chức Hội Nông dân ở phường Tân Uyên phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, triển khai hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, nghĩa tình của nông dân thành phố.

Ông Huy đề nghị Hội Nông dân phường Tân Uyên tập trung phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân; thu hút hội viên trẻ, trí thức, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, gắn với phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và du lịch sinh thái.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân phường Tân Uyên ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ





Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Hội Nông dân phường Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyên Vỹ





Các đại biểu Hội Nông dân phường Tân Uyên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và ủng hộ nhân dân Cu Ba. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về định hướng sắp tới, ông Võ Hoàng Phi Vân khẳng định phường Tân Uyên đang đứng trước cơ hội lớn khi hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh, 3 KCN và 2 cụm công nghiệp hoạt động ổn định.

Cùng với tuyến Vành đai 4 và lợi thế đất nông nghiệp ven sông Đồng Nai, Hội sẽ đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

“Trong giai đoạn 2025-2030, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo để đưa phong trào nông dân đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng phường Tân Uyên phát triển toàn diện, bền vững và văn minh”, ông Vân khẳng định.