Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Hội và Cuộc sống
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 09:02 GMT+7
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)

Hội Nông dân phường Tân Uyên (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

+ aA -
Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 12/10/2025 09:02 GMT+7
Ngày 11/10, Hội Nông dân phường Tân Uyên (TPHCM), đơn vị sáp nhập từ phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng, xã Tân Lập và một phần xã Tân Mỹ (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đổi mới, đoàn kết và phát triển của tổ chức Hội Nông dân phường Tân Uyên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hội Nông dân phường Tân Uyên giúp nông dân làm nông nghiệp kiểu mới

Ông Trần Thế Tuấn – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Tân Lập 5 (phường Tân Uyên, TPHCM) cho biết trước đây, đời sống người dân khu vực vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trong điều kiện đó, Chi hội đã chủ động tìm hướng đi mới, tận dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ từ Hội Nông dân các cấp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Nhờ được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, bà con có thêm điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình mới, từ đó tăng thu nhập và ổn định đời sống”, ông Tuấn nói.

Ngày 11/10, Hội Nông dân phường Tân Uyên (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện tại, Chi hội đang quản lý hai tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 119 thành viên, tổng dư nợ gần 9 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, nhiều hộ hội viên đã thoát nghèo, từng bước vươn lên khá giả.

Một điểm sáng là HTX Nông nghiệp Dân Lập, được thành lập tháng 11/2024, phát triển từ tổ hợp tác nuôi dê trước đó. 3 hội viên của HTX được vay 100 triệu đồng mỗi hộ từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương cũ để mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng hiệu quả sản xuất.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cũng lan tỏa mạnh mẽ ở khu phố Tân Trạch. Ông Ngô Minh Siêu – Chi hội phó Chi hội Nông dân khu phố Tân Trạch cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, có 95 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào, trong đó 89 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp.

Các mô hình tiêu biểu được nhân rộng, như mô hình trồng lúa hữu cơ của ông Hồ Tấn Lợi, mô hình trồng bưởi và sản xuất rượu bưởi của ông Võ Ngọc Tài và của chính ông Siêu. Sản phẩm bưởi đường lá cam và tinh dầu bưởi của ông Tài đã được công nhận OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Anh Võ Ngọc Tài (thứ 3, trái sang) giới thiệu với du khách vườn bưởi của gia đình. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Siêu, thời gian tới, Chi hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 60% hộ đăng ký danh hiệu và 50% đạt kết quả.

Hội Nông dân phường Tân Uyên củng cố tổ chức, khơi dậy tinh thần liên kết và làm giàu chính đáng của nông dân

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Tân Uyên lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 11/10, ông Võ Hoàng Phi Vân – Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, Hội được thành lập theo Quyết định số 188-QĐ/HNDT ngày 27/6/2025, trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị là phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng, xã Tân Lập và một phần xã Tân Mỹ. Toàn phường hiện có 23 chi hội với gần 1.300 hội viên.

Theo ông Vân, việc sáp nhập là bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi vừa kế thừa thành quả, vừa ổn định tổ chức và thống nhất hoạt động trong điều kiện đô thị 2 cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống hội viên; đồng thời phát huy vai trò nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Võ Hoàng Phi Vân – Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Uyên cho biết Đại hội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đổi mới, đoàn kết và phát triển của tổ chức Hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Lại Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Hội chia sẻ, phường Tân Uyên có hơn 5.200ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 55,6% diện tích tự nhiên. Cây trồng chủ lực gồm lúa, bưởi, cao su và hoa màu.

Toàn phường có 5 HTX, 5 tổ hợp tác hoạt động ổn định và 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Khoảng 500 hộ đã áp dụng hệ thống tưới phun tự động, 15 hộ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo bà Huyền, chỉ trong 3 năm 2023–2025, Hội đã phát triển thêm 117 hội viên, nâng tổng số lên 1.233 người. Tổ chức bộ máy Hội được củng cố tinh gọn, hiệu quả. Phong trào thi đua, khen thưởng tiếp tục đổi mới, gắn với các chương trình hành động cụ thể.

Phường có 34 tập thể và 166 cá nhân được khen thưởng, 2 hội viên được trao danh hiệu “Nông dân Bình Dương xuất sắc” và 1 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”.

Ông Hồ Tấn Lợi, hội viên nông dân phường Tân Uyên nhận danh hiệu Nông dân Bình Dương xuất sắc năm 2024. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hoạt động tín dụng cũng đạt hiệu quả cao. Tính đến tháng 8/2025, tổng dư nợ Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 2,28 tỷ đồng cho 41 hộ vay thực hiện 8 dự án. Ngoài ra, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 688 hộ vay hơn 49 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, hạn chế tình trạng vay nặng lãi ở nông thôn.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để đồng vốn hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu. Nhiều hội viên đã thay đổi cuộc sống, có điều kiện vươn lên làm giàu, giúp nhau phát triển kinh tế”, bà Huyền nói.

Hội Nông dân phường Tân Uyên trở thành điểm tựa để nông dân chuyển đổi sinh kế, nâng chất lượng đời sống

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM nhấn mạnh Hội Nông dân phường Tân Uyên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân. Nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, hội viên tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số, tham gia các tổ hợp tác và chi hội nghề nghiệp.

Ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Huy nhấn mạnh, tổ chức Hội Nông dân ở phường Tân Uyên phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, triển khai hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, nghĩa tình của nông dân thành phố.

Ông Huy đề nghị Hội Nông dân phường Tân Uyên tập trung phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân; thu hút hội viên trẻ, trí thức, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, gắn với phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và du lịch sinh thái.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân phường Tân Uyên ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Hội Nông dân phường Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyên Vỹ


Các đại biểu Hội Nông dân phường Tân Uyên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và ủng hộ nhân dân Cu Ba. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về định hướng sắp tới, ông Võ Hoàng Phi Vân khẳng định phường Tân Uyên đang đứng trước cơ hội lớn khi hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh, 3 KCN và 2 cụm công nghiệp hoạt động ổn định.

Cùng với tuyến Vành đai 4 và lợi thế đất nông nghiệp ven sông Đồng Nai, Hội sẽ đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

“Trong giai đoạn 2025-2030, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo để đưa phong trào nông dân đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng phường Tân Uyên phát triển toàn diện, bền vững và văn minh”, ông Vân khẳng định.

Tham khảo thêm

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ra mắt số báo đặc biệt 'Giai cấp nông dân vững tin bước vào kỷ nguyên mới' nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Ra mắt số báo đặc biệt "Giai cấp nông dân vững tin bước vào kỷ nguyên mới" nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nông dân vùng U Minh Thượng, Kiên Giang trước đây, nay là An Giang trúng mùa cá đồng, cứ bắt lên thương lái cân hết

Nông dân vùng U Minh Thượng, Kiên Giang trước đây, nay là An Giang trúng mùa cá đồng, cứ bắt lên thương lái cân hết

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm

Tòa thành cổ xưa này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng từ thế kỷ thứ mấy?

Tòa thành cổ xưa này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng từ thế kỷ thứ mấy?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Hội sẽ cầu nối quan trọng giúp nông sản vươn ra thị trường lớn

“Tôi mong rằng, trong thời kỳ mới, Hội Nông dân luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ, là cầu nối quan trọng giúp nông sản tiếp cận thị trường lớn. Qua đó, giúp nông dân tạo ra những chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập”, đó là những kỳ vọng của ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội và Cuộc sống
Xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tự hào Nông dân Việt Nam năm thứ 13: Sự kết tinh đặc biệt giữa Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông

Hội và Cuộc sống
Tự hào Nông dân Việt Nam năm thứ 13: Sự kết tinh đặc biệt giữa Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Sẽ có 300 điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng

Hội và Cuộc sống
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Sẽ có 300 điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Hội và Cuộc sống
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Đọc thêm

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Gia đình

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Gia đình

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
Thể thao

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ

Nhà nông

Trong bầu không khí hân hoan trước thềm sự kiện Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, những cái bắt tay nồng ấm, những cái choàng vai thân thiện đã mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng, về đam mê, nỗ lực và thành công trên hành trình làm nông nghiệp Việt.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

3

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

4

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài