95 năm truyền thống Hội NDVN: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân 166 xã, phường

Ngày 10/10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chấp hành HND các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường vụ HND tỉnh Thanh Hóa. Hiện Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành duyệt công tác chuẩn bị và các văn kiện Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 – 2030 cho Hội Nông dân 166 xã, phường trong tỉnh.

Cũng theo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, về nội dung báo cáo chính trị, đã bám sát đề cương, đánh giá đúng tình hình, kết quả phong trào nông dân và công tác Hội từ năm 2023 đến nay; khẳng định rõ vai trò của HND cũng như vai trò trung tâm nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế xã hội, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 cơ bản phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phương hướng, nhiệm vụ của HND các cấp.

Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; thực hiện quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Hướng dẫn của Trung ương Hội và Ban Thường vụ HND tỉnh.

Các báo cáo được góp ý cần bổ sung số liệu dẫn chứng cụ thể để lượng hóa đóng góp của Hội, như tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trên tổng số đăng ký, hoặc số lượng chi, tổ Hội nông nghiệp; Hợp tác xã do Hội hướng dẫn thành lập. Đối với phần hạn chế, Tổ công tác chỉ đạo cần phân tích sâu hơn các nguyên nhân chủ quan, nhìn thẳng vào những hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đối với công tác nhân sự và tổ chức đại hội, Tổ công tác lưu ý các đề án cần sắp xếp các văn bản pháp lý làm căn cứ theo đúng thứ tự từ Trung ương đến địa phương. Các chỉ tiêu về cơ cấu Ban Chấp hành như trình độ chuyên môn, lý luận, tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số, độ tuổi cần được cụ thể hóa bằng số lượng nhân sự dự kiến thay vì chỉ nêu tỷ lệ phần trăm chung.

Chương trình Đại hội cũng được yêu cầu phân chia rõ thành phiên Đại hội nội bộ và Đại hội chính thức; đồng thời bổ sung phần trình bày ít nhất 3 tham luận chuyên đề về các vấn đề cốt lõi như xây dựng tổ chức Hội, phát triển kinh tế tập thể và chuyển đổi số. Tổ công tác đặc biệt nhấn mạnh là việc phải đưa chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Các đơn vị được định hướng phải xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chẳng hạn như mục tiêu đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hoặc xây dựng các mô hình nông nghiệp thông minh phù hợp với đặc thù địa phương.

Theo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, kết thúc công tác duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân 166 xã, phường với những kết luận, chỉ đạo cụ thể từ Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, giúp các đơn vị cơ sở có định hướng rõ ràng để tiếp tục hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã, phường nhiệm kỳ 2025–2030.