Thứ hai, ngày 13/10/2025

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Thứ hai, ngày 13/10/2025
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trân trọng giới thiệu số báo đặc biệt với chủ đề: “Giai cấp nông dân Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.
Đây là ấn phẩm quy tụ những bài viết chuyên sâu, khẳng định vị thế và vai trò Hội Nông dân Việt Nam, của giai cấp nông dân Việt Nam trong suốt 95 năm đồng hành cùng chiều dài lịch sử đất nước.

Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) đã thông qua Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức sản xuất số báo đặc biệt có chủ đề “Giai cấp nông dân vững tin bước vào kỷ nguyên mới” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước. Hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự ổn định, phát triển chung của đất nước.

Số báo đặc biệt cũng khắc họa đậm nét chân dung những người nông dân thế hệ mới - những chủ thể kinh tế dám nghĩ, dám làm, làm giàu chính đáng và đang góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam bền vững, hội nhập quốc tế.

Số báo đặc biệt có kết cấu với 3 khối nội dung chính, bao gồm: Hội Nông dân Việt Nam- 95 năm đồng hành cùng chiều dài lịch sử đất nước; Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước và Hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

Số báo đặc biệt mở đầu bằng thông điệp xuyên suốt về sự đoàn kết, đổi mới, và sáng tạo của người nông dân. Ấn phẩm đã dành dung lượng lớn để tôn vinh những thành tựu nổi bật, từ việc khắc họa rõ nét chân dung những tấm gương "tỷ phú nông dân" tiêu biểu, những cá nhân đã được vinh danh tới 3 lần là Nông dân Việt Nam xuất sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI 2025.

Ấn phẩm cũng điểm lại những thành tích nổi bật, những con số ấn tượng của các phong trào Hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước trong 5 năm qua, với hàng triệu hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả.

Nông dân Việt Nam ngày nay không còn là hình ảnh của sự lam lũ, mà đã trở thành những chủ thể kinh tế làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng tri thức vào sản xuất. Phóng sự chi tiết về việc "Mở đường cho xuất khẩu bưởi sang Trung Quốc" cho thấy sự chủ động của người nông dân và ngành nông nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, đưa nông sản Việt Nam vươn xa thị trường quốc tế.

Bài viết chuyên sâu “Hành trình người nông dân bước vào kỷ nguyên tri thức” của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh: “Hình ảnh người nông dân hôm nay, dẫu đã khác nhiều so với 95 năm trước, nhưng nụ cười ấy, niềm tin ấy vẫn còn nguyên vẹn. Từ những ngày đầu phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng còn chập chững, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã đi cùng dân tộc qua hai cuộc kháng chiến, qua những giai đoạn đổi mới, hội nhập. 95 năm, gần một thế kỷ, không chỉ là những con số trên trang sử, mà là những giọt mồ hôi, những nắm bùn trên tay, là mạch nguồn làm nên sức mạnh của một dân tộc”.

Số báo đặc biệt không chỉ tập trung vào câu chuyện làm giàu cá nhân mà còn nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của giai cấp nông dân với cộng đồng và đất nước.

Số báo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam phát hành trên toàn quốc từ ngày 13/10/2025.

Mời các bạn tìm đọc!

