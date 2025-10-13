Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Nông dân Lai Châu khiến đất cằn "nhả vàng xanh"

Để có được nhà máy chế biến chè xanh hoành tráng, với doanh thu “khủng” lên tới gần 80 tỷ đồng/năm như hiện nay, bà Nụ đã đổ vào đó không biết bao nhiêu là mồ hôi, công sức và tiền của. Với niềm đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết dành cho chè, bà Nụ dám “đánh cược” bán nhà để đầu tư vực dậy một công ty chè trước bờ vực phá sản.

Bán nhà, mua đất xây xưởng chế biến chè khô

Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chè khá bài bản, khoa học. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hơn bốn thập kỷ trước, vào năm 1982, một cô gái trẻ quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên) mang theo hoài bão và khát khao đổi đời, đã rời xa quê hương để lên vùng cao Lai Châu lập nghiệp.

Tên cô là Phạm Thị Nụ. Nơi đất khách quê người, cô đã tìm thấy điểm tựa của mình tại Công ty chè Tam Đường, trở thành một công nhân lặng lẽ, gắn bó với những luống chè xanh bạt ngàn.

Suốt 20 năm, thanh xuân của bà Nụ đã đi qua cùng với màu xanh của lá chè. Bà hiểu chè như hiểu chính mình, từ khi những búp chè non vừa nhú, cho đến lúc chúng được thu hái, sao sấy, trở thành những sản phẩm mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Năm 2002, sau khi nghỉ chờ chế độ hưu trí, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Nụ lại quyết định dấn thân sâu hơn vào nghiệp chè.

Ngày ngày, bà rong ruổi khắp các nương chè trong vùng, gom từng ký chè tươi để bán cho nhà máy chế biến chè trên địa bàn. Công việc này không chỉ giúp bà có thêm thu nhập, mà còn là cầu nối gắn kết bà với mảnh đất và người dân nơi đây.

Bà Nụ kiểm tra chất lượng chè tươi. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những tưởng công việc làm đại lý thu mua chè tươi sẽ gắn bó lâu dài với bà Nụ. Thế nhưng một quyết định táo bạo đã đến với bà, đó là mua lại Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh (đứng chân trên địa bàn phường Tân Phong, thị xã Lai Châu cũ) vào năm 2006, khi công ty này đang đứng trước bờ vực phá sản. Thời điểm đó, người dân địa phương đang “quay lưng” với cây chè bởi giá chè tươi quá thấp. Họ bỏ bê không chăm sóc khiến cho vùng chè ngày càng trở nên cằn cỗi, thiếu sức sống.

“Biết vợ chồng tôi có ý định mua lại Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh, người thân, bạn bè xúm lại khuyên ngăn, bảo chúng tôi dở hơi mới “ôm của nợ” ấy. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị ấy, vợ chồng tôi quyết chí dồn tiền tích cóp được và vay mượn thêm để mua Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh. Nói là mua lại công ty cho nó oai, chứ thực tế chỉ hữu dụng mỗi cái tên thôi. Bởi lẽ khi tôi mua lại, đất trụ sở công ty đã bị Nhà nước thu hồi, còn dây chuyền thì cũ nát, lạc hậu, thanh lý chẳng được bao nhiêu tiền” – bà Nụ nhớ lại.

Nhấp ngụm chè xanh nóng hổi, bà Nụ tiếp tục kể: “Trước tình trạng đất trụ sở bị giải tỏa, dây chuyền thì không thể vận hành tiếp, vợ chồng tôi đã bàn bạc và đi đến quyết định bán nhà để mua đất xây nhà xưởng và dây chuyền sản xuất.

Năm 2007, vợ chồng tôi bắt tay vào xây dựng nhà xưởng sau khi mua được mảnh đất ở bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường cũ (nay là bản Cư Nhà La, phường Tân Phong – PV). Khó khăn chồng chất khó khăn. Khi hoàn thiện xong nhà xưởng, tôi phải đối diện với khó khăn về đồng vốn hạn hẹp, nguyên liệu đầu vào thiếu thốn…”.

Công suất chế biến của Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh đạt 70 tấn chè tươi/ngày. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Hô biến” vùng chè nguyên liệu cằn cỗi trở nên xanh tốt

Cùng với việc xây dựng nhà xưởng, bà Nụ lại tất tả lo toan từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra cho sản phẩm chè khô. Thời điểm đó, vùng nguyên liệu chè hơn 100ha của Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh chủ yếu là ở xã Sùng Phài, huyện Tam Đường cũ (nay thuộc phường Tân Phong) và một phần diện tích ở phường Tân Phong, cho năng suất, sản lượng thấp, không ổn định. Nhiều hộ dân ở Sùng Phài khi đó không còn mặn mà với cây chè, muốn chặt bỏ để trồng cây khác. Nắm bắt được điều đó, bà Nụ vất vả đêm ngày đến từng hộ trồng chè để vận động họ tiếp tục đầu tư trồng dặm, chăm sóc chè.

Không chỉ tỉ mẩn phân tích lợi ích của việc trồng chè, bà Nụ còn đưa ra các chính sách hỗ trợ thiết thực như: Ứng tiền cho bà con ăn Tết, cho vay phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, cuối năm trừ dần vào tiền chè tươi. Nhờ sự kiên trì, uy tín và sự hỗ trợ thiết thực, người dân bắt đầu tin tưởng, chăm sóc nương chè của mình tốt hơn. Vùng chè cằn cỗi ngày nào dần hồi sinh, xanh tươi trở lại. Năng suất chè tăng lên đáng kể qua từng năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Bà Nụ đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp tiết kiệm nhân công và nâng cao giá trị sản phẩm. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Khi thấy tôi đầu tư nhà máy chế biến chè, người trồng chè trong vùng nguyên liệu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Từ sự hỗ trợ thiết thực của Công ty, người dân trong vùng tích cực đầu tư thâm canh chè. Những đồi chè cằn cỗi ngày nào nhanh chóng phục hồi, trở nên xanh tốt, cho năng suất, sản lượng ngày một cao hơn. Công ty hiện ký hợp đồng thu mua chè tươi với gần 400 hộ ở Tân Phong, diện tích lên đến gần 200ha” – bà Nụ phấn khởi khoe.

Đưa hương chè Lai Châu bay cao, bay xa

Khi nói về quy trình sản xuất chè xanh, bà Nụ chia sẻ với chúng tôi một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: "Làm chè phải có tâm". Theo bà, để có được một sản phẩm chè ngon, chất lượng cao, cần phải tuân thủ một quy trình chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hái đúng kỹ thuật, lựa chọn búp chè tươi ngon nhất.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu sao chè. Sao chè đúng nhiệt độ, đúng thời gian sẽ giúp chè giữ được hương vị tự nhiên, màu sắc và chất dinh dưỡng tốt nhất. Từng công đoạn đều phải thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận như chăm sóc đứa con tinh thần của mình vậy" - bà Nụ bộc bạch.

Mỗi năm, Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh sản xuất được hơn 2000 tấn chè khô. (Ảnh: Thanh Ngân)

Từ thời điểm bắt đầu đi vào vận hành chỉ có 1 xưởng chế biến chè xanh rộng chừng 5000m2, đến nay Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh do bà Nụ làm giám đốc đã mở rộng quy mô lên 2ha, với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại. Do nguồn vốn hạn hẹp cộng với vùng nguyên liệu không ổn định nên bà Nụ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo từng giai đoạn. Cứ có tiền là bà Nụ lại đầu tư mua thêm đất, dây chuyền sản xuất.

Đến nay, Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh có 3 giàn máy sản xuất chè xanh sơ chế và một máy sản xuất chè tinh chế. Công suất hiện tại của nhà máy lên đến 70 tấn chè tươi/ngày.

Mỗi năm, Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh sản xuất được hơn 2000 tấn chè, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Pakistan và Đài Loan (Trung Quốc). Doanh thu của Công ty đạt gần 80 tỷ đồng/năm.



Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Nụ còn tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 40 lao động ở địa phương, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, bớt đi những lo toan, khó khăn.

Với tầm nhìn chiến lược và sự tận tâm với nghề, bà Phạm Thị Nụ đã không chỉ vực dậy một nhà máy đứng bên bờ vực phá sản, mà còn góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển cây chè Lai Châu. Bà đã biến những nương chè tưởng chừng cạn kiệt sức sống thành "vàng xanh" trên đất Tây Bắc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhiều người hộ dân trong vùng nguyên liệu.