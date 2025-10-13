Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Nông dân Lai Châu khiến đất cằn "nhả vàng xanh"

Thanh Ngân Thứ hai, ngày 13/10/2025 05:56 GMT+7
Không phải ai cũng dám đánh cược cả gia tài để mua lại một công ty sắp phá sản, nhưng bà Phạm Thị Nụ, ở tổ 1 (Tân Phong, tỉnh Lai Châu) lại làm điều đó. Bà Nụ đã góp công vực dậy vùng chè cằn cỗi ở Lai Châu, đưa thương hiệu chè nơi đây vươn ra thế giới, mang lại cuộc sống ấm no cho hàng trăm hộ dân ở địa phương và là điển hình thi đua yêu nước của Hội Nông dân.
Để có được nhà máy chế biến chè xanh hoành tráng, với doanh thu “khủng” lên tới gần 80 tỷ đồng/năm như hiện nay, bà Nụ đã đổ vào đó không biết bao nhiêu là mồ hôi, công sức và tiền của. Với niềm đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết dành cho chè, bà Nụ dám “đánh cược” bán nhà để đầu tư vực dậy một công ty chè trước bờ vực phá sản.

Bán nhà, mua đất xây xưởng chế biến chè khô

Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chè khá bài bản, khoa học. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hơn bốn thập kỷ trước, vào năm 1982, một cô gái trẻ quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên) mang theo hoài bão và khát khao đổi đời, đã rời xa quê hương để lên vùng cao Lai Châu lập nghiệp.

Tên cô là Phạm Thị Nụ. Nơi đất khách quê người, cô đã tìm thấy điểm tựa của mình tại Công ty chè Tam Đường, trở thành một công nhân lặng lẽ, gắn bó với những luống chè xanh bạt ngàn.

Suốt 20 năm, thanh xuân của bà Nụ đã đi qua cùng với màu xanh của lá chè. Bà hiểu chè như hiểu chính mình, từ khi những búp chè non vừa nhú, cho đến lúc chúng được thu hái, sao sấy, trở thành những sản phẩm mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Năm 2002, sau khi nghỉ chờ chế độ hưu trí, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Nụ lại quyết định dấn thân sâu hơn vào nghiệp chè.

Ngày ngày, bà rong ruổi khắp các nương chè trong vùng, gom từng ký chè tươi để bán cho nhà máy chế biến chè trên địa bàn. Công việc này không chỉ giúp bà có thêm thu nhập, mà còn là cầu nối gắn kết bà với mảnh đất và người dân nơi đây.

Bà Nụ kiểm tra chất lượng chè tươi. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những tưởng công việc làm đại lý thu mua chè tươi sẽ gắn bó lâu dài với bà Nụ. Thế nhưng một quyết định táo bạo đã đến với bà, đó là mua lại Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh (đứng chân trên địa bàn phường Tân Phong, thị xã Lai Châu cũ) vào năm 2006, khi công ty này đang đứng trước bờ vực phá sản. Thời điểm đó, người dân địa phương đang “quay lưng” với cây chè bởi giá chè tươi quá thấp. Họ bỏ bê không chăm sóc khiến cho vùng chè ngày càng trở nên cằn cỗi, thiếu sức sống.

“Biết vợ chồng tôi có ý định mua lại Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh, người thân, bạn bè xúm lại khuyên ngăn, bảo chúng tôi dở hơi mới “ôm của nợ” ấy. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị ấy, vợ chồng tôi quyết chí dồn tiền tích cóp được và vay mượn thêm để mua Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh. Nói là mua lại công ty cho nó oai, chứ thực tế chỉ hữu dụng mỗi cái tên thôi. Bởi lẽ khi tôi mua lại, đất trụ sở công ty đã bị Nhà nước thu hồi, còn dây chuyền thì cũ nát, lạc hậu, thanh lý chẳng được bao nhiêu tiền” – bà Nụ nhớ lại.

Nhấp ngụm chè xanh nóng hổi, bà Nụ tiếp tục kể: “Trước tình trạng đất trụ sở bị giải tỏa, dây chuyền thì không thể vận hành tiếp, vợ chồng tôi đã bàn bạc và đi đến quyết định bán nhà để mua đất xây nhà xưởng và dây chuyền sản xuất.

Năm 2007, vợ chồng tôi bắt tay vào xây dựng nhà xưởng sau khi mua được mảnh đất ở bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường cũ (nay là bản Cư Nhà La, phường Tân Phong – PV). Khó khăn chồng chất khó khăn. Khi hoàn thiện xong nhà xưởng, tôi phải đối diện với khó khăn về đồng vốn hạn hẹp, nguyên liệu đầu vào thiếu thốn…”.

Công suất chế biến của Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh đạt 70 tấn chè tươi/ngày. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Hô biến” vùng chè nguyên liệu cằn cỗi trở nên xanh tốt

Cùng với việc xây dựng nhà xưởng, bà Nụ lại tất tả lo toan từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra cho sản phẩm chè khô. Thời điểm đó, vùng nguyên liệu chè hơn 100ha của Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh chủ yếu là ở xã Sùng Phài, huyện Tam Đường cũ (nay thuộc phường Tân Phong) và một phần diện tích ở phường Tân Phong, cho năng suất, sản lượng thấp, không ổn định. Nhiều hộ dân ở Sùng Phài khi đó không còn mặn mà với cây chè, muốn chặt bỏ để trồng cây khác. Nắm bắt được điều đó, bà Nụ vất vả đêm ngày đến từng hộ trồng chè để vận động họ tiếp tục đầu tư trồng dặm, chăm sóc chè.

Không chỉ tỉ mẩn phân tích lợi ích của việc trồng chè, bà Nụ còn đưa ra các chính sách hỗ trợ thiết thực như: Ứng tiền cho bà con ăn Tết, cho vay phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, cuối năm trừ dần vào tiền chè tươi. Nhờ sự kiên trì, uy tín và sự hỗ trợ thiết thực, người dân bắt đầu tin tưởng, chăm sóc nương chè của mình tốt hơn. Vùng chè cằn cỗi ngày nào dần hồi sinh, xanh tươi trở lại. Năng suất chè tăng lên đáng kể qua từng năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Bà Nụ đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp tiết kiệm nhân công và nâng cao giá trị sản phẩm. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Khi thấy tôi đầu tư nhà máy chế biến chè, người trồng chè trong vùng nguyên liệu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Từ sự hỗ trợ thiết thực của Công ty, người dân trong vùng tích cực đầu tư thâm canh chè. Những đồi chè cằn cỗi ngày nào nhanh chóng phục hồi, trở nên xanh tốt, cho năng suất, sản lượng ngày một cao hơn. Công ty hiện ký hợp đồng thu mua chè tươi với gần 400 hộ ở Tân Phong, diện tích lên đến gần 200ha” – bà Nụ phấn khởi khoe.

Đưa hương chè Lai Châu bay cao, bay xa

Khi nói về quy trình sản xuất chè xanh, bà Nụ chia sẻ với chúng tôi một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: "Làm chè phải có tâm". Theo bà, để có được một sản phẩm chè ngon, chất lượng cao, cần phải tuân thủ một quy trình chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hái đúng kỹ thuật, lựa chọn búp chè tươi ngon nhất.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu sao chè. Sao chè đúng nhiệt độ, đúng thời gian sẽ giúp chè giữ được hương vị tự nhiên, màu sắc và chất dinh dưỡng tốt nhất. Từng công đoạn đều phải thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận như chăm sóc đứa con tinh thần của mình vậy" - bà Nụ bộc bạch.

Mỗi năm, Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh sản xuất được hơn 2000 tấn chè khô. (Ảnh: Thanh Ngân)

Từ thời điểm bắt đầu đi vào vận hành chỉ có 1 xưởng chế biến chè xanh rộng chừng 5000m2, đến nay Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh do bà Nụ làm giám đốc đã mở rộng quy mô lên 2ha, với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại. Do nguồn vốn hạn hẹp cộng với vùng nguyên liệu không ổn định nên bà Nụ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo từng giai đoạn. Cứ có tiền là bà Nụ lại đầu tư mua thêm đất, dây chuyền sản xuất.

Đến nay, Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh có 3 giàn máy sản xuất chè xanh sơ chế và một máy sản xuất chè tinh chế. Công suất hiện tại của nhà máy lên đến 70 tấn chè tươi/ngày.

Mỗi năm, Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh sản xuất được hơn 2000 tấn chè, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Pakistan và Đài Loan (Trung Quốc). Doanh thu của Công ty đạt gần 80 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Nụ còn tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 40 lao động ở địa phương, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, bớt đi những lo toan, khó khăn.

Với tầm nhìn chiến lược và sự tận tâm với nghề, bà Phạm Thị Nụ đã không chỉ vực dậy một nhà máy đứng bên bờ vực phá sản, mà còn góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển cây chè Lai Châu. Bà đã biến những nương chè tưởng chừng cạn kiệt sức sống thành "vàng xanh" trên đất Tây Bắc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhiều người hộ dân trong vùng nguyên liệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông
Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Nhà nông
Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Chỉ từ 200m2 trồng rau sạch, ông nông dân Thanh Hóa làm kiểu gì mà "kéo cả làng" có tiền tiêu rủng rỉnh?

Nhà nông
Chỉ từ 200m2 trồng rau sạch, ông nông dân Thanh Hóa làm kiểu gì mà 'kéo cả làng' có tiền tiêu rủng rỉnh?

Video Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 95 năm thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND
Video

Video Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 95 năm thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Video

Trải qua 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên. Tại Lễ kỷ niệm trọng thể sáng 14/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân – lực lượng luôn là "trụ đỡ" của nền kinh tế và là điểm tựa vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Shark Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo như thế nào?
Pháp luật

Shark Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo như thế nào?

Pháp luật

Cảnh sát cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình cùng một số đối tượng xây dựng đồng tiền số Antex để kêu gọi nhà đầu tư, sau đó rút tiền khỏi ví của họ quy ra đồng VNĐ rồi chia nhau.

Khai tử hàng loạt kênh truyền hình
Văn hóa - Giải trí

Khai tử hàng loạt kênh truyền hình

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt kênh MTV như MTV Music, MTV 80s, MTV 90s đóng cửa do cắt giảm chi phí toàn cầu của Paramount, phản ánh sự thay đổi trong tiêu thụ nội dung âm nhạc.

Cô gái Hà Nội xinh xắn nhận học bổng toàn phần nhờ bài luận 'trúng tim giám khảo', hiện làm việc tại Đại sứ quán
Xã hội

Cô gái Hà Nội xinh xắn nhận học bổng toàn phần nhờ bài luận "trúng tim giám khảo", hiện làm việc tại Đại sứ quán

Xã hội

Nguyễn Hồng Giang bật mí về bài luận của mình để nhận học bổng toàn phần du học New Zealand và những ấp ủ của mình sẽ làm giúp ích cho cộng đồng.

Shark Bình bị bắt vì tội gì?
Pháp luật

Shark Bình bị bắt vì tội gì?

Pháp luật

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vài lần về thăm nhà người yêu, tôi thấy sợ khi nghe mẹ anh nói: 'Phụ nữ nhà này ai mà không đảm thì không sống nổi đâu'
Gia đình

Vài lần về thăm nhà người yêu, tôi thấy sợ khi nghe mẹ anh nói: "Phụ nữ nhà này ai mà không đảm thì không sống nổi đâu"

Gia đình

Tôi yêu Hưng song tôi không đủ dũng cảm để bước vào nơi mà biết trước mình sẽ phải rơi nhiều nước mắt.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Ảnh

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Ảnh

Sáng ngày (14/10), tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập (14/10/1930 – 14/10/2025), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Gaza- Ngày chiến tranh kết thúc!
Điểm nóng

Gaza- Ngày chiến tranh kết thúc!

Điểm nóng

Cuộc chiến đã giết chết gần 68.000 người Palestine trong một chiến dịch mà những người ủng hộ nhân quyền hàng đầu mô tả là một cuộc diệt chủng cuối cùng cũng được nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: "Chiến tranh đã kết thúc!".

Lớp học trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ: Sự kiện đặc biệt với Pickleball Việt Nam
Thể thao

Lớp học trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ: Sự kiện đặc biệt với Pickleball Việt Nam

Thể thao

Lớp học trọng tài quốc tế USAP (Hiệp hội Pickleball Mỹ) đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ được tổ chức tại phường Hạ Long (Quảng Ninh) là sự kiện rất đáng chú ý, không chỉ với cộng đồng Pickleball Việt Nam còn có dấu ấn rất mạnh mẽ với môn thể thao này tại khu vực Đông Nam Á.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất xác định tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất xác định tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản xuất tính giá đất theo thời điểm ký kết hợp đồng BT, nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm dự án trên cả nước.

Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau quả hữu cơ Quang Mừng, thôn Đo, xã Bình Xa, (huyện Hàm Yên cũ), tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phong trào làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Một người dân Đà Nẵng lập tức báo công an khi bắt được con rùa trán vàng-1 trong 50 loài rùa nguy cấp nhất thế giới
Nhà nông

Một người dân Đà Nẵng lập tức báo công an khi bắt được con rùa trán vàng-1 trong 50 loài rùa nguy cấp nhất thế giới

Nhà nông

Phát hiện một con rùa vàng nghi thuộc loài rùa hộp trán vàng trong vườn nhà, anh Trần Kim Hòa (trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) đã chủ động trình báo và giao nộp con rùa vàng này cho cơ quan chức năng để bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Rùa trán vàng là 1 trong 50 loài rùa nguy cấp nhất thế giới, có tên trong sách Đỏ Việt Nam...

Giá bạc hôm nay đang tăng sốc và lập kỷ lục chưa từng thấy, tiệm bạc tiếp tục ra thông báo quan trọng
Chuyển động Sài Gòn

Giá bạc hôm nay đang tăng sốc và lập kỷ lục chưa từng thấy, tiệm bạc tiếp tục ra thông báo quan trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giá bạc hôm nay 14/10 đang tăng mạnh theo giá vàng và lập kỷ lục mới khi vượt 2,1 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp lớn bán bạc đưa ra thông báo quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sáu định hướng phát triển đưa TP.HCM vươn tầm khu vực
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sáu định hướng phát triển đưa TP.HCM vươn tầm khu vực

Tin tức

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khát vọng đưa Thành phố vươn tầm khu vực, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ hàng đầu, đồng thời nêu sáu định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long: Giải nghệ, đi tu ở tuổi 29
Đông Tây - Kim Cổ

Người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long: Giải nghệ, đi tu ở tuổi 29

Đông Tây - Kim Cổ

Võ sư người Hàn Quốc được mời đóng thế huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trong bộ phim cuối cùng của ông có cuộc sống rất bí ẩn.

TP.HCM được vinh danh ba giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á, Vũng Tàu lần đầu góp mặt tại World Travel Awards 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM được vinh danh ba giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á, Vũng Tàu lần đầu góp mặt tại World Travel Awards 2025

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa được xướng tên ở ba hạng mục du lịch hàng đầu châu Á, còn Vũng Tàu lần đầu được vinh danh tại hạng mục Điểm đến Du lịch Biển hàng đầu Châu Á, theo công bố chính thức trên trang web của World Travel Awards 2025 – giải thưởng quốc tế thường được truyền thông quốc tế ví như “Oscar của ngành du lịch”.

Một con chim có cái mỏ to dài lạ mắt bay vào nhà, người dân Quảng Trị bắt được giao nộp cho kiểm lâm
Nhà nông

Một con chim có cái mỏ to dài lạ mắt bay vào nhà, người dân Quảng Trị bắt được giao nộp cho kiểm lâm

Nhà nông

Sau đợt mưa lớn trên địa bàn vùng núi tỉnh Quảng Trị, nhiều loài chim quý, chim hoang dã hiếm bay lạc vào nhà dân. Người dân khi phát hiện một con chim mỏ tai dài lạ mắt đã nhanh chóng bắt giữ, giao nộp cho lực lượng chức năng để bảo vệ động vật hoang dã.

Quảng Trị: Người dân khổ sở vì ngày ngày “đánh vật” với ổ voi, ổ trâu trên tuyến đường liên thôn
Bạn đọc

Quảng Trị: Người dân khổ sở vì ngày ngày “đánh vật” với ổ voi, ổ trâu trên tuyến đường liên thôn

Bạn đọc

Tuyến đường nhựa dài hơn 3km từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bong tróc, chi chít ổ gà, ổ trâu; nắng thì bụi bay mù mịt, mưa lại ngập lút bánh xe. Cực chẳng đã, người dân phải góp tiền mua đất, đá vá đường, nhưng chỉ vài hôm, đâu lại vào đấy.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Shark Bình
Pháp luật

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Shark Bình

Pháp luật

Công an TP Hà Nội sẽ cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến Shark Bình, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, vào chiều nay (14/10).

LĐBĐ Indonesia họp khẩn, 'phán xử' HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia họp khẩn, "phán xử" HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji kêu gọi Ban chấp hành (Exco) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra quyết định rõ ràng và dứt khoát về tương lai của HLV Patrick Kluivert.

Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!
Xã hội

Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!

Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, mức tăng là 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bộ Nội vụ cho biết, sẽ trình Chính phủ phương án này trong tháng 10.

Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi Ngân 98 bị Công an TP.HCM khởi tố bắt giam, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét căn hộ cao cấp của người này ở phường Cát Lái.

Cảnh báo 'nóng' tới các doanh nghiệp bảo hiểm
Bảo hiểm

Cảnh báo "nóng" tới các doanh nghiệp bảo hiểm

Bảo hiểm

Theo Thứ trưởng Lê Tuấn Cận, Bộ Tài chính nhận thức rõ bất cập về hợp đồng bảo hiểm phức tạp, và đang tăng cường biện pháp giám sát, kiểm tra và phân loại doanh nghiệp có nhiều phản ánh.

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?
Nhà nông

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?

Nhà nông

3 con động vật hoang dã là 3 con tê tê java được người dân Quảng Ngãi (sau sáp nhập tỉnh Kon Tum) phát hiện, bắt lại và giao nộp cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên, được xác định là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong sách Đỏ.

Lưu lượng về hồ tăng, công trình thủy điện lớn nhất Phú Thọ lại mở cửa đáy xả lũ vào 15h00 chiều nay, 14/10
Nhà nông

Lưu lượng về hồ tăng, công trình thủy điện lớn nhất Phú Thọ lại mở cửa đáy xả lũ vào 15h00 chiều nay, 14/10

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15h00’ ngày 14/10/2025.

Hành trình thắp lửa sau bão lũ Nghệ An và chia sẻ đầy xót xa của em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ!
Xã hội

Hành trình thắp lửa sau bão lũ Nghệ An và chia sẻ đầy xót xa của em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ!

Xã hội

Tại điểm trường Tà Sỏi (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), trong buổi trao quà hỗ trợ học sinh vùng lũ, một em nhỏ nói trong nghẹn ngào: “Bố mẹ con chết hết rồi". Câu nói ngây thơ nhưng đầy xót xa khiến cả đoàn thiện nguyện lặng người.

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp
Kinh tế

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp

Kinh tế

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 17 được vinh danh danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam tại hạng mục Phát triển bền vững 2025. Giải thưởng củng cố vị thế và uy tín của một ngân hàng có trách nhiệm, khẳng định hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) mà SeABank đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng
Doanh nghiệp

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

Doanh nghiệp

Hơn 1 năm qua, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, công tác vệ sinh môi trường ở khu vực thị trấn Tiên Lãng (nay thuộc xã Tiên Lãng) đã trở nên xanh sạch đẹp hơn.

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm
Xã hội

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Xã hội

Anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi) trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì hành động quả cảm cứu bé trai 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn
Gia đình

Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn

Gia đình

Loại thực phẩm này có nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhờ chứa protein, chất xơ, canxi... bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe.

