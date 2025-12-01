Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/12/2025 12:46 GMT+7

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới

Lê Giang Thứ hai, ngày 01/12/2025 12:46 GMT+7
Sáng 1/12, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 trường toàn TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới lập kỷ lục thế giới.
Sáng 1/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tiếp tục tổ chức chương trình "Đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng đến kỷ lục kép Việt Nam và thế giới với số lượng học sinh tham gia đông nhất tại nhiều điểm trường" trên địa bàn TP.HCM. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi Công văn và danh sách các trường để đăng ký kỷ lục với hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 điểm trường toàn thành phố.
Điểm cầu chính là Trường THPT Marie Curie (phường Võ Thị Sáu, TP.HCM). Chương trình mở màn bằng tiết mục biểu diễn "Tinh hoa võ Việt" của các vận động viên đội tuyển Vovinam TP.HCM.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh: “Chương trình có  quy mô lớn với 1 triệu học sinh của hơn 1.500 điểm trường đăng ký tham gia. Đây là mốc son của ngành giáo dục TP.HCM.  Thầy mong các em sẽ trở thành những điểm son, những hạt nhân chói sáng trong hành trình xác lập kỷ lục của Việt Nam cũng như thế giới, để học sinh TP.HCM thêm tự hào khi bạn bè quốc tế biết đến tinh thần đoàn kết và năng động của chúng ta”.
Đây cũng là sự kiện chưa từng có trong lịch sử thế giới với hơn 1 triệu học sinh đồng diễn tại điểm cầu chính Trường THPT Marie Curie và trên 1.500 điểm trường Tiểu học, THCS, THPT toàn TP.HCM; kết nối trực tuyến đa điểm; giám sát toàn cầu; chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế.
Do quy mô đăng ký với số lượng lớn, Tổ chức Kỷ lục sẽ thực hiện kiểm đếm, thẩm định, đối chiếu dữ liệu toàn TP.HCM bằng danh sách và video. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất xét duyệt.
Quy trình xác lập kỷ lục được thực hiện với mức độ khắt khe tuyệt đối: Hồ sơ đăng ký chuẩn mực qua 2 vòng; kiểm duyệt danh sách, đội hình đến từng tên học sinh; kiểm định kỹ thuật truyền dẫn tại hơn 1.500 điểm; và giám sát độc lập bằng ghi hình, đối chiếu dữ liệu tại từng điểm trường.
Các học sinh trường THPT Marie Curie với những động tác mạnh mẽ đẹp mắt khi đồng diễn bài võ nhạc Vovinam số 1.
Đây là chương trình đặc biệt ý nghĩa chào đón 50 năm ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, một cột mốc vàng son trong hành trình đổi mới và phát triển.
Đây là minh chứng cho sự nỗ lực phi thường của toàn ngành từ lãnh đạo đến giáo viên, học sinh và từng đơn vị cơ sở giáo dục.
Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, môn võ Vovinam được lựa chọn làm nội dung đồng diễn cho các em học sinh bởi sự phù hợp với thể trạng người Việt và những giá trị đặc trưng của Việt Võ Đạo như tinh thần thượng võ, bản sắc truyền thống và lòng tự hào dân tộc
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao giấy khen cho 165 trường học đã tích cực tham gia chương trình đồng diễn vào ngày 30/11 lập kỷ lục với 60.000 học sinh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Liên đoàn Vovinam và các ban ngành chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh tham gia đồng diễn tại Trường THPT Marie Curie.

