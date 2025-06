Hơn 11.600 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10, Đà Nẵng huy động hàng nghìn cán bộ bảo vệ nghiêm ngặt

Sáng 2/6, hơn 11.600 thí sinh tại TP.Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026, với môn thi đầu tiên là môn Văn, thời gian làm bài 120 phút.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hiền (quận Hải Châu, ngay từ sớm đã các thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Lực lượng chức năng cũng có mặt tại đây để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Bạn Văn Hoàng (trú quận Hải Châu) chia sẻ: "Để chuẩn bị cho buổi thi sáng nay em đã ôn tập trong nhiều tuần qua. Hy vọng đề không quá khó, bám sát với chương trình ôn tập trên trường".

Hơn 11.600 thí sinh tại TP.Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: D.B

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 2-4/6, với hơn 11.800 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Toán, Văn, Ngoại Ngữ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã thành lập 31 Điểm thi chính thức (30 Điểm thi dành cho thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 1 Điểm thi dành cho thí sinh dự thi Chương trình giáo dục phổ thông 2006) và 2 Điểm thi dự phòng.

Sở GDĐT TP.Đà Nẵng cũng huy động khoảng 2.000 giáo viên coi thi và chấm thi, đồng thời phối hợp với với Công an TP.Đà Nẵng huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ anh ninh trật tự tại các điểm in sao đề thi, cũng như điểm thi.

Thí sinh tranh thủ ôn tập trước giờ vào phòng thi. Ảnh: D.B

Tại các điểm thi, từ chiều 31/5, đã tổ chức họp lãnh đạo, thư ký, cán bộ bảo vệ, phục vụ, kiểm tra lại cơ sở vật chất. Sáng ngày 1/6, họp toàn thể Hội đồng coi thi; tổ chức học quy chế làm thi cho cán bộ coi thi; phổ biến các quy định chung của kỳ thi; kiểm tra hồ sơ thi và điều kiện cơ sở vật chất của các phòng thi.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thuỵ, Phó giám đốc GDĐT TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP.Đà Nẵng và Công an các địa phương bảo vệ nghiêm ngặt khu ra đề thi và in sao đề thi cũng như các địa điểm thi.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương có mặt trực chốt, phân luồng, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông từ sáng sớm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với Công ty Điện lực, công ty cấp nước để cấp nước và điện đầy đủ trong khu vực làm thi cũng như các địa điểm coi thi và chấm thi.

Bố mẹ đưa thí sinh đến điểm thi. Ảnh: D.B

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025- 2026, Đà Nẵng dự kiến tuyển 11.010 học sinh, trong đó 10.296 em vào các trường trung học phổ thông công lập (bao gồm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và 714 em vào hệ giáo dục thường xuyên.

Theo thống kê của GDĐT TP.Đà Nẵng, năm 2025 có 11.860 thí sinh đăng ký dự thi; có 195 thí sinh được tuyển thẳng, trong đó có 9 thí sinh tuyển thẳng có đăng ký thi Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Trường THPT Phan Châu Trinh có thí sinh đăng ký theo nguyện vọng 1 nhiều nhất với 1.857 em.

Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút; sáng ngày 3/6 thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút; sáng ngày 4/6 thí sinh dự thi các môn chuyên theo đăng ký vào Trường Trung học phổ thông Lê Qúy Đôn với thời gian làm bài 150 phút.