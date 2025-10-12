Hơn 20 con cá heo bất ngờ xuất hiện, bơi tung tăng gần biển Hòn Cau của tỉnh Lâm Đồng

Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện ở biển Hòn Cau

Theo chị Phi Phi, đàn cá heo này có khoảng hơn 20 con bất ngờ xuất hiện, tung tăng bơi lội cách Hòn Cau khoảng 1km. Chứng kiến cảnh bất ngờ thú vị này, nhiều bà con tỏ ra thích thú và dùng điện thoại quay lại.

Đàn cá heo hơn 20 con bất ngờ xuất hiện gần biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: KBTB Hòn Cau

Theo chị Phi Phi, đây không phải lần đầu cá heo xuất hiện, trước đó đã có những lần cá heo xuất hiện ở gần khu vực Khu Bảo tồn biển Hòn Cau.

Nhiều chuyên gia cho biết, Khu Bảo tồn biển Hòn Cau là môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài thủy sinh vật, bao gồm cả cá heo. Sự xuất hiện của cá heo ở vùng biển này cho thấy môi trường biển nơi đây sạch và có nguồn thức ăn dồi dào, là tín hiệu tốt về sự phục hồi của hệ sinh thái biển.

Theo quan niệm của bà con ngư dân miền biển, khi cá heo xuất hiện sẽ mang lại điều may mắn, mang nhiều giá trị tốt đẹp khác.

Clip: Đàn cá heo hơn 20 con bất ngờ xuất hiện gần biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: KBTB Hòn Cau

Khu Bảo tồn biển Hòn Cau hiện là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa trong những năm trở lại đây. Tour Hòn Cau đi về trong ngày hoặc ở lại đêm được các bạn trẻ thích khám phá tìm tòi, đăng ký trải nghiệm.

Nơi đây có chiều dài chỉ 1,5km, diện tích khoảng 140 ha, được du khách ví von như "thiên đường xanh" vì sở hữu khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp… Trên Hòn Cau có các điểm cần ghé như: Hang Yến, Hang Ba Hòn, giếng Gia Long, đền thờ thần Nam Hải hay các bãi tắm, bãi san hô tuyệt đẹp…

Khu bảo tồn biển Hòn Cau

Khu Bảo tồn biển Hòn Cau có tổng diện tích 12.500 ha, có nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, các loài động thực vật biển và một số loài quý, hiếm. Đây là khu bảo tồn loài - sinh cảnh, được phân thành 4 vùng chức năng gồm: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi), vùng đệm, vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển.

Đàn cá heo hơn 20 con bất ngờ xuất hiện ở Hòn Cau. Nguồn: KBTB Hòn Cau

Mục tiêu của Khu bảo tồn biển Hòn Cau là bảo vệ tài nguyên biển, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ nơi quần cư của các loài sinh vật, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và du lịch sinh thái, quản lý và sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản. Tiếp tục duy trì nguyên hiện trạng hoặc điều chỉnh các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt tại Bãi cạn Brenda, Hòn Cau và phân khu phục hồi sinh thái ven bờ biển Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân.

Khu Bảo tổn biển Hòn Cau tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: KBTB Hòn Cau

Khu Bảo tồn biển Hòn Cau là một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam không chỉ đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà còn được đánh giá cao về đa dạng sinh học thể hiện sự đa dạng của thủy sinh vật, động vật đáy, rong, cỏ biển, san hô, cá, động vật không xương sống, thú, chim, bò sát, rùa biển…

Hòn Cau được các nhà nghiên cứu đánh giá có vị trí cực kỳ quan trọng, là ngư trường rộng lớn của Việt Nam.