Hơn 200 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự tại TP Cần Thơ phát huy hiệu quả

Thời gian qua, phong trào TDBV ANTQ trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sự lan tỏa rộng khắp thể hiện ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của nhân dân về bảo vệ ANTT, góp phần giữ vững ổn định ANTT ngay từ cơ sở.

Đại biểu tham dự Ngày hội TDBV ANTQ tại Đại học Cần Thơ, sáng 28/7. Ảnh: CTV

Thông qua phát động phong trào TDBV ANTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội đã vào cuộc, hướng dẫn và cùng nhân dân nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả 20 năm thực hiện Ngày hội TDBV ANTQ trên địa bàn thành phố và tại Đại học Cần Thơ. Ảnh: CTV

Qua đó, đã có nhiều mô hình điển hình gắn với các phong trào thi đua khác đã phát huy hiệu quả, với hơn 200 mô hình “Dân vận khéo” và có 8 mô hình đã được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc, như: Mô hình “Chung tấm lòng, xây ngày mới”, “Mô hình 4+1” về phòng chống ma tuý; mô hình “3 quản 3 phòng” phòng chống tội phạm trong đồng bào dân tộc Khmer, “Mô hình 3 phòng 3 thích” về phòng, chống tội phạm trong trường học; mô hình “Sư sãi phật tử tham gia phòng chống tội phạm”, “Nghiệp đoàn xe honda tham gia phòng chống tội phạm”,…

Đặc biệt, qua 5 năm triển khai, mô hình “Ký túc xá an toàn về ANTT” tại Đại học Cần Thơ đã thực sự phát huy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại ký túc xá, nếu có thì được phát hiện và xử lý kịp thời, tạo môi trường lành mạnh để sinh viên yên tâm học tập.

Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ. Ảnh: CTV

Phát biểu tại ngày hội, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả 20 năm thực hiện Ngày hội TDBV ANTQ trên địa bàn thành phố và tại Đại học Cần Thơ, nhất là trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào hay, hiệu quả thiết thực về ANTT.

Đồng thời, gợi mở, chỉ đạo triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBV ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ. Ảnh: CTV

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị, Công an TP Cần Thơ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố; phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tham gia thiết thực vào các nội dung của phong trào TDBV ANTQ và “Ngày hội TDBV ANTQ” đạt chất lượng, hiệu quả; tham mưu với UBND thành phố xây dựng tốt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các lực lượng quần chúng khác ở cơ sở như: Tổ Nhân dân tự quản, Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng,…

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Giấy khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ. Ảnh: CTV

Đồng thời kêu gọi lực lượng sinh viên và bà con nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân, mạnh dạn, tích cực tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự phòng, tự quản, tự hoà giải để bịt kín những sơ hở, thiếu sót, không để các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng phạm tội hoặc vi phạm pháp luật; không để phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; giữ vững bình yên, hạnh phúc trong nhân dân.

Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác thực hiện để nhân dân noi theo, qua đó xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân...