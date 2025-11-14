Hơn 300 chuyên gia hiến kế để Đà Nẵng nâng tầm thương hiệu du lịch

Đà Nẵng tìm lời giải quảng bá du lịch trong thời kỳ mới

Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích dữ liệu đường bay, công suất phòng, hành vi đặt dịch vụ cũng như câu chuyện thương hiệu điểm đến. Mục tiêu được xác định rõ: Đà Nẵng không thể chỉ được biết đến vì biển đẹp, mà cần xây dựng một bản sắc du lịch nhất quán, có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Viết Niệm

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng sau khi điều chỉnh địa giới có hơn 20km bờ biển, nằm giữa chuỗi di sản Hội An – Mỹ Sơn – Huế, đồng thời sở hữu hệ sinh thái phong phú với bán đảo Sơn Trà và các khu dự trữ sinh quyển.

Thành phố hiện có hơn 2.200 cơ sở lưu trú với 64.000 phòng, hàng trăm điểm du lịch và khoảng 650 doanh nghiệp lữ hành. Đây là nền tảng lớn để Đà Nẵng vươn lên vai trò trung tâm sự kiện, nghỉ dưỡng và kết nối di sản miền Trung – nhưng muốn làm được thì phải đổi cách xúc tiến, quảng bá.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Viết Niệm

Dữ liệu do Amadeus cung cấp cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: lượng booking bay đến Đà Nẵng tăng gần 18%, khách Ấn Độ tăng mạnh, từ vị trí thứ 5 lên thứ 3 chỉ sau một năm. Thị trường Thái Lan cũng ghi nhận tỷ lệ đặt ghế hạng cao tăng 17–30%, cho thấy nhóm khách có khả năng chi tiêu lớn đang quan tâm trở lại.



Công suất phòng mùa cao điểm tại Đà Nẵng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, có thời điểm gần chạm 90%. Tháng 11, nhiều khách sạn đã có 50% phòng được đặt từ trước ngày 26/10 – mức được đánh giá rất tích cực. Giá phòng bình quân xấp xỉ 100 USD/đêm, phản ánh sức hút điểm đến nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu phải giữ được chất lượng để tránh rơi vào cuộc đua giảm giá.



Ở góc độ marketing điểm đến, chuyên gia quốc tế David Johnson cho rằng Đà Nẵng có nhiều lợi thế nhưng câu chuyện thương hiệu còn mờ, thiếu tính nhất quán. Ông nhấn mạnh du lịch hiện đại không bán cảnh đẹp hay khuyến mãi, mà bán cảm xúc và giá trị. Thành phố có đầy đủ chất liệu: di sản Chăm, voọc chà vá chân nâu, bờ biển đẹp, văn hóa đa dạng, cộng đồng giàu bản sắc. Vấn đề là chọn kể điều gì và kể như thế nào.



Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Viết Niệm

Ông đề xuất Đà Nẵng cần một thương hiệu điểm đến thống nhất, được xây dựng bởi “hội đồng thương hiệu” để chính quyền, doanh nghiệp và truyền thông cùng nói chung một tiếng nói. Yếu tố bền vững – từ môi trường đến văn hóa và cộng đồng – cũng phải đặt ở trung tâm, thay vì chỉ phát triển các sản phẩm giải trí giống nhau.



Từ góc nhìn văn hóa, bà Nguyễn Hoàng Mai nhận định, Đà Nẵng đang có lợi thế “nơi di sản gặp tương lai”, khi chỉ một quãng di chuyển ngắn có thể kết nối đô thị hiện đại với không gian di sản Hội An – Mỹ Sơn – Huế. Bà gợi ý bộ giá trị thương hiệu gồm ba yếu tố: chân thực, nhân văn và năng động – sáng tạo.



Đà Nẵng cần xây dựng bộ giá trị thương hiệu gồm ba yếu tố: chân thực, nhân văn và năng động – sáng tạo. Ảnh: Viết Niệm

Kết luận hội thảo, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho rằng Đà Nẵng sẽ định vị mình là thành phố cân bằng giữa thiên nhiên – đô thị – di sản, là trung tâm kết nối miền Trung và điểm đến của bình yên, sáng tạo. Năm trụ cột được xác định gồm: di sản, thiên nhiên, lễ hội – sự kiện, ẩm thực và hạ tầng du lịch chất lượng cao.