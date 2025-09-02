Hộp thư bạn đọc tuần 4 tháng 8/2025

Trong tuần 4 tháng 8/2025, Tòa soạn Báo Điện tử Dân Việt tiếp tục nhận được nhiều đơn thư, thông tin của bạn đọc trong cả nước gửi tới, cụ thể:

Ông Đình Tung (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) phản ánh liên quan đến việc thu hồi, đền bù đất đai tại Dự án đường Vành đai 4, đoạn chạy qua xã Như Quỳnh.

Người dân tại Tổ dân phố 19, phường Đức Giang, quận Long Biên (nay là phường Việt Hưng) phản ánh bất cập trong việc xây dựng tuyến đường 13m nối từ đường 30m đến phố Đức Giang.

Ông Vương Cao Trí (TP.Hồ Chí Minh) phản ánh việc bị nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, giả danh website ngân hàng để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Một độc giả (giấu tên) ở tỉnh Bắc Ninh phản ánh việc nhóm đối tượng xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp của gia đình.

Ông Lê Văn Dũng gửi đơn tố cáo nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa và nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường có hành vi thu hồi đất trái pháp luật.

Bạn đọc Trà Hương (xã Tam Hưng, TP.Hà Nội) phản ánh công trình nhà xưởng xây dựng trái phép tại thôn Tam Đa, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Bà Lưu Thị Hằng (tỉnh Ninh Bình) gửi đơn tố giác tội phạm, phản ánh việc bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều đơn thư, phản ánh khác đã được xác minh, xử lý và phản hồi.

Đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Báo, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã giao bộ phận liên quan tiến hành xác minh. Với nội dung không thuộc thẩm quyền, Báo đã chuyển đến cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết và trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí.

Độc giả gửi đơn thư, thông tinvề Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, địa chỉ liên hệ, số điện thoại.

Địa chỉ gửi thư: Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Lô E2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng 0857835666.