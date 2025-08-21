Hùng “Bari” và hành trình “khâu lại vết rách” của cuộc đời

Trận thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở vòng mở màn V.League 2025/2026 không chỉ đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức dưới màu áo đội bóng ngành công an. Nó còn trở thành kỷ niệm khó quên với hậu vệ Lê Quang Hùng – người vừa bước sang tuổi 34 trong ngày thi đấu thăng hoa.

Trong trận cầu nóng bỏng trên sân Thống Nhất, Lê Quang Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của CLB Công an TP.HCM. Chính anh là người thực hiện quả tạt chuẩn xác ngay phút thứ 2, giúp Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số, tạo đà cho chiến thắng trước đương kim á quân V.League – Hà Nội FC.

Hùng “Bari” đang nỗ lực không ngừng trong hành trình “khâu lại vết rách” của cuộc đời.

Không chỉ để lại dấu ấn trong bàn thắng sớm, trò cưng của ông Lê Huỳnh Đức còn cho thấy bản lĩnh và sự máu lửa trong những pha tranh chấp quyết liệt với các chân sút Hà Nội FC. Phải công nhận rằng, Lê Quang Hùng hoá chiến binh trên sân Thống Nhất. Nhìn vào đó, các đồng đội trẻ thêm phần tự tin và quyết tâm để cùng nhau giành chiến thắng sau cùng cho CLB Công an TP.HCM trong ngày trở lại bóng đá Việt Nam sau 23 năm vắng bóng.

Với màn thể hiện của hậu vệ 34 tuổi này, HLV Lê Huỳnh Đức phải dành lời khen đặc biệt với Lê Quang Hùng: "Khi còn ở CLB Becamex Bình Dương, tôi đã muốn Lê Quang Hùng ở lại với mình. Dù đã lớn tuổi nhưng ở vị trí hậu vệ cánh phải, Lê Quang Hùng vẫn là lựa chọn xuất sắc. Cậu ấy luôn thi đấu hơn 100%, thậm chí 200% sức".

Hồi năm 2014, Lê Quang Hùng đang khoác CLB Ninh Bình trước khi bị nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì liên quan đến dàn xếp tỷ số. Khoảng thời gian này anh thấy cuộc đời mình như một cơn ác mộng. Lê Quang Hùng đã trải qua đủ nghề, từ việc làm hương, làm bảo vệ, bán bánh cuốn, đi giao bưu phẩm, dạy đá bóng cho trẻ em...

Hùng "Bari" được ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng sinh nhật sau màn trình diễn máu lửa trên sân Thống Nhất.

Sau đó anh cùng vợ con vào TP.HCM làm ăn sinh sống năm 2018 và tham gia nhiều đội bóng đá phong trào. Biệt danh Hùng “Bari” lúc này vang danh khắp sới phủi Sài thành.

Đến đầu năm 2023, VFF đã gỡ án treo giò để Lê Quang Hùng có thể trở lại với bóng đá. Ngay sau đó hậu vệ sinh năm 1992 gia nhập CLB Becamex Bình Dương.

Sau gần 2 mùa giải gắn bó, hậu vệ cánh Lê Quang Hùng rời đi và đến thi đấu trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2024/2025. Bản lĩnh của anh giúp đội bóng này trụ hạng thành công sau trận play-off với Trường Tươi Bình Phước.

HLV Lê Huỳnh Đức đưa học trò cũ Hùng “Bari” về CLB Công an TP.HCM

Khi HLV Lê Huỳnh Đức về CLB Công an TP.HCM, ông đã đưa học trò cũ Hùng “Bari” về với đội bóng ngành công an. Những tháng ngày làm việc cùng nhau ở CLB Becamex Bình Dương, chính ông Lê Huỳnh Đức đã trao niềm tin giúp Lê Quang Hùng tìm lại sự tự tin và kỹ năng thi đấu của một hậu vệ cánh hàng đầu Việt Nam.

Với cá nhân Lê Quang Hùng, việc về với CLB Công an TP.HCM có ý nghĩa đầy to lớn. Đây là cơ hội cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định mình trên hành trình nỗ lực từng ngày để “khâu lại vết rách” của cuộc đời.