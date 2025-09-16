Chủ đề nóng

Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng vừa diễn ra tại An Giang khẳng định vai trò then chốt của lực lượng này, đặc biệt trong việc hỗ trợ nông dân, đồng hành cùng Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Chiều 15/9, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác khuyến nông tại ĐBSCL đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại hội nghị chiều 15/9. Ảnh: Hồng Cẩm

Dự hội nghị có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; cùng lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường, cán bộ khuyến nông các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Khuyến nông cộng đồng "Cánh tay nối dài" của ngành nông nghiệp

Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, dù mô hình chính quyền thay đổi, hệ thống khuyến nông tại ĐBSCL vẫn duy trì hiệu quả, với 1.013 Tổ Khuyến nông cộng đồng cùng hơn 10.360 thành viên. Những con số này minh chứng cho sự hiện diện mạnh mẽ của lực lượng khuyến nông tại cơ sở, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà quản lý và người nông dân.

Các đại biểu tham gia hội thảo chiều 15/9. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả hơn trong mô hình chính quyền 2 cấp, việc kiện toàn các tổ chức khuyến nông là cần thiết.

Hội nghị đã đưa ra hai phương án, phương án 1 là giữ nguyên các tổ khuyến nông cộng đồng hiện có, đặt tại trạm khuyến nông khu vực, với tổ trưởng là cán bộ khuyến nông; phương án 2 là tổ chức lại các tổ trên cơ sở hiện có, đặt tại UBND xã và do lãnh đạo xã làm tổ trưởng.

Dù lựa chọn phương án nào, nhiệm vụ cốt lõi của lực lượng khuyến nông vẫn là bám sát thực tế sản xuất, áp dụng phương pháp “cầm tay chỉ việc” kết hợp với đào tạo trực tuyến.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Hội nghị cũng đề xuất xây dựng các “Trạm học tập cộng đồng về nông nghiệp” để nông dân có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới, từ đó ứng dụng công nghệ số, IoT, AI, blockchain… vào sản xuất.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nhấn mạnh: "Chính quyền địa phương 2 cấp là cơ hội để sắp xếp lại hệ thống khuyến nông theo hướng gần dân, sát dân, trực tiếp phục vụ nhân dân".

Gắn kết khuyến nông với Đề án 1 triệu ha lúa

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là việc thảo luận về sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động khuyến nông cộng đồng và Đề án phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhiệm vụ của lực lượng khuyến nông không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao kỹ thuật, mà còn phải: Hoàn thiện quy trình canh tác và hướng dẫn đo đạc, báo cáo phát thải; Xây dựng và truyền thông thương hiệu "gạo Việt xanh"; thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư (PPP), tăng cường liên kết với doanh nghiệp và hiệp hội.

Các sáng kiến như thành lập Câu lạc bộ Chuyên gia nông nghiệp ĐBSCL được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn hội tụ, lan tỏa sáng kiến thực tiễn, kết nối khoa học – chính sách – thị trường. Đây sẽ là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp vùng.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, lực lượng khuyến nông cộng đồng cần phát triển thành lực lượng đa chức năng: chuyển giao công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, tư vấn hợp tác xã, dịch vụ cây trồng vật nuôi, tư vấn chuyển đổi số, kiểm soát dịch bệnh.

Ông cũng đề nghị tạo cơ chế để các tổ khuyến nông cộng đồng tham gia dịch vụ cho doanh nghiệp, gắn chặt nhiệm vụ với Đề án 1 triệu ha lúa và mục tiêu tăng trưởng xanh của vùng đến năm 2030.

Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, hội nghị đã thống nhất kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết theo Nghị định 150/2025/NĐ-CP.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Đồng thời, các tỉnh, thành cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ chế phối hợp và chính sách đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ khuyến nông, tạo nền tảng vững chắc để họ yên tâm cống hiến, góp phần vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp ĐBSCL.

