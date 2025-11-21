Hương Giang bị loại sớm ở Chung kết Miss Universe 2025

Hương Giang không thể lọt Top 30 như dự đoán

Chung kết Miss Universe 2025 đang diễn ra vào sáng ngày 21/11 theo giờ Việt Nam tại Impact Arena, Bangkok, Thái Lan. Đây là cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất trên thế giới, ra đời từ năm 1952.

Chương trình bắt đầu với màn giới thiệu của các thí sinh theo thứ tự bảng chữ cái. Tại phần này, các thí sinh bước ra sân khấu, hô vang tên quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoa hậu Hương Giang xuất hiện tự tin, rạng rỡ trên sân khấu.

Hương Giang trong màn hô tên tại Chung kết Miss Universe 2025. (Ảnh: CMH)

Tuy nhiên, sau đó, người đẹp đã không được gọi tên vào top 30, khép lại hành trình của mình tại Miss Universe 2025.

Top 30 được công bố theo hai nhóm. Nhóm 1 gồm: Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Brazil, Rwanda, Codiva, Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico và Mỹ.

Nhóm 2 gồm: Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latvia, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestin, Nicaragua, Pháp, Paraguay.

Trước đó, trong bảng xếp hạng của chuyên trang sắc đẹp Missosology tung trước chung kết, các chuyên gia xếp đại diện Việt Nam Hương Giang ở vị trí thứ 25 trong số các thí sinh tham dự. Trong khi đó, chuyên trang World Press xếp cô ở vị trí thứ 13.

Hương Giang xuất hiện chỉn chu, thanh lịch tại Miss Universe 2025. (Ảnh: FBNV)

7 năm trước, Hương Giang ghi dấu ấn khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Pattaya, Thái Lan.

Trước khi lên đường tham gia đấu trường sắc đẹp này, Hương Giang cho biết: “Khi Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ có con và phụ nữ đã kết hôn tham gia cuộc thi, tôi tin họ không nghĩ rằng các quốc gia trên thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, để cần tới những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt hơn đại diện tham gia. Đó là cánh cửa của bình đẳng và hy vọng, điều mà không có bất kì cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe.

Đây cũng là sân khấu nơi không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau toả sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỷ người”.

Hương Giang cho biết trước khi nhận lời chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentine Trần, cô đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Cuối cùng, cô cho rằng một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này, tỏa sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội.

“Một trong số đó chính là: Không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới, khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng” - cô chia sẻ.