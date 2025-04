Anh là một trong những quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất. Ảnh: GI.

Theo The Times, Anh đang thảo luận về việc hủy bỏ đề xuất ban đầu về việc triển khai hàng nghìn quân tới các thành phố quan trọng của Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn có thể xảy ra.

Thay vào đó, London, cùng với Paris, sẽ tập trung vào việc bảo vệ "từ trên không và trên biển" và trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra, tờ báo còn cho biết các quốc gia có thể cử huấn luyện viên quân sự đến miền Tây Ukraine để huấn luyện quân đội.

“Rủi ro quá cao và lực lượng không đủ để thực hiện nhiệm vụ (giám sát lệnh ngừng bắn) như vậy. Anh luôn giữ lập trường này. Chính Pháp muốn có cách tiếp cận ‘mạnh mẽ’ hơn” - một nguồn tin cấp cao nói với tờ The Times.

Nguồn tin cho rằng việc điều chỉnh kế hoạch của "liên minh những người kiên quyết" sẽ làm dịu lập trường của Nga và buộc nước này phải đồng ý với một "thỏa thuận hòa bình" trong tương lai.

Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng Anh, trong một bình luận gửi tới tờ The Times, đã phủ nhận kế hoạch đưa quân đội tới Ukraine, gọi đó là "đồn đoán".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Liên minh các đồng minh sẵn sàng đang tiến hành lập kế hoạch hoạt động để đưa ra các phương án hành động trên bộ, trên biển và trên không, cũng như để tái thiết Lực lượng vũ trang Ukraine".

Kế hoạch ban đầu của "liên minh những người kiên quyết" gồm các quốc gia Châu Âu ủng hộ Ukraine đã đề xuất 4 mục tiêu chính mà các lực lượng tương lai đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ phải đối mặt: Bầu trời an toàn, vùng biển an toàn, hòa bình trên trái đất và một quân đội Ukraine hùng mạnh.