Huyền thoại điện ảnh Mỹ Robert Redford qua đời ở tuổi 89

Robert Redford sinh ngày 18/8/1936 tại thành phố Los Angeles với tên khai sinh Charles Robert Redford. Thời trẻ, ông trải qua nhiều thăng trầm. Sau khi bị buộc thôi học tại Đại học Colorado, ông chuyển hướng theo đuổi nghệ thuật và đăng ký học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ (AADA). Những vai diễn đầu tiên trên sân khấu và truyền hình nhanh chóng giúp ông tạo dựng tên tuổi tại Hollywood.

Robert Redford bắt đầu được chú ý khi góp mặt trong “The Voice of Charlie Pont” (1962), vai diễn mang về đề cử Emmy hạng mục Nam phụ xuất sắc. Trên sân khấu Broadway, ông ghi dấu ấn với vở “Barefoot in the Park” năm 1963. Sau đó, ông đóng chính trong phim “Inside Daisy Clover” (1965) cùng Natalie Wood, nhận đề cử Quả Cầu Vàng.

Tên tuổi của Robert Redford thực sự vụt sáng với vai chính trong phim “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), sánh vai cùng Paul Newman và Katharine Ross. Tác phẩm được đề cử bảy giải Oscar và trở thành cột mốc vàng trong sự nghiệp của ông. Trong thập niên 1970, ông tiếp tục ghi dấu ấn trong các phim “Jeremiah Johnson” (1972), “The Way We Were” (1973), “The Sting” (1973), “The Great Gatsby” (1974), “Three Days of the Condor” (1975) và “All the President's Men” (1976).



Robert Redford, đạo diễn và diễn viên kỳ cựu người Mỹ, đã qua đời tại nhà riêng ở Utah vào ngày 15/9, khép lại sự nghiệp huy hoàng kéo dài sáu thập niên gắn với điện ảnh độc lập và Hollywood cổ điển. CBS.

Cuối những năm 1970, Robert Redford chuyển hướng đạo diễn. Bộ phim đầu tay “Ordinary People” (1980) thắng bốn giải Oscar, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Thành công này giúp ông ghi danh vào nhóm ít nghệ sĩ thành công ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và đạo diễn.

Trong các thập niên tiếp theo, Robert Redford duy trì nhịp độ làm phim đều đặn với cả hai vai trò. Ông để lại dấu ấn với các tác phẩm như “The Natural” (1984), “Out of Africa” (1985), “Indecent Proposal” (1993), “Quiz Show” (1994) và “The Horse Whisperer” (1998). Đặc biệt, với “Out of Africa,” ông đã có màn kết hợp ăn ý cùng Meryl Streep trong một chuyện tình lãng mạn vượt thời gian.

Không chỉ nổi bật với vai trò diễn viên và đạo diễn, Robert Redford còn được biết đến là người sáng lập Liên hoan phim Sundance vào năm 1978. Sự kiện này sau đó trở thành biểu tượng của dòng phim độc lập tại Mỹ, nơi nuôi dưỡng và phát hiện hàng loạt đạo diễn tài năng như Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Robert Rodriguez và Kevin Smith. Nhiều bộ phim kinh phí thấp nhưng đột phá đã ra đời từ đây, như “Reservoir Dogs,” “The Blair Witch Project,” “Donnie Darko,” “Fruitvale Station” và “CODA.”

Sang thế kỷ 21, Robert Redford vẫn duy trì sự hiện diện trong làng điện ảnh với các dự án như “Lions for Lambs” (2007), “All Is Lost” (2013) và “The Old Man & the Gun” (2018) – vai diễn chính cuối cùng của ông trước khi chính thức dừng lại. Ông cũng gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel, thủ vai Alexander Pierce – nhân vật quan trọng trong phim “Captain America: The Winter Soldier” (2014) và xuất hiện ngắn trong “Avengers: Endgame” (2019).

Robert Redford không chỉ là nghệ sĩ đa tài mà còn là một công dân tích cực. Ông tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, là thành viên của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên và từng phản đối dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL vì lo ngại tác động sinh thái.

Với những đóng góp lâu dài cho nghệ thuật và xã hội, Robert Redford được trao nhiều giải thưởng danh giá như Oscar danh dự năm 2002, Sư Tử Vàng cho thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice năm 2017, giải César danh dự năm 2019, Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp năm 2010 và Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ do ông Barack Obama trao tặng năm 2016.

Về đời sống cá nhân, Robert Redford kết hôn với nhà sử học Lola Van Wagenen từ năm 1958 đến năm 1985, có bốn người con. Năm 2009, ông kết hôn với nghệ sĩ Sibylle Szaggars.

