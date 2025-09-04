Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon

Thứ năm, ngày 04/09/2025 06:45 GMT+7
Người phát ngôn của dịch vụ y tế khẩn cấp cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một toa tàu trên tuyến đường sắt leo núi Gloria ở Lisbon bị trật bánh và rơi xuống vào thứ Tư.
Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau khi tuyến cáp treo Gloria bị trật bánh ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 9 năm 2025. Ảnh Getty Images

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều, vào đầu giờ cao điểm buổi tối. Carris, công ty vận tải công cộng vận hành tuyến cáp treo, cho biết họ đã "liên hệ ngay với lực lượng khẩn cấp và an ninh" mà không nêu rõ lý do có thể gây ra vụ tai nạn.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy tuyến cáp treo giống xe điện, phổ biến với khách du lịch, đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi nhân viên cứu hộ đang kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cho biết ông "rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn xảy ra chiều nay tại Thang máy Gloria ở Lisbon, đặc biệt là về số người tử vong và bị thương nghiêm trọng, cũng như một số người bị thương nhẹ".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong một tuyên bố bằng tiếng Bồ Đào Nha được đăng trên X. Tuyến đường sắt này, được khánh thành vào năm 1885, kết nối khu vực trung tâm Lisbon gần Quảng trường Restauradores với Bairro Alto (Khu Thượng). Theo báo cáo, tuyến xe điện này vận chuyển hơn ba triệu hành khách mỗi năm.

Hai toa xe được gắn vào hai đầu đối diện của một dây cáp kéo có lực kéo do động cơ điện cung cấp. Chiếc xe ở cuối hàng có lẽ không bị hư hại, nhưng CNN cho biết hành khách đã phải nhảy ra khỏi cửa sổ khi sự cố xảy ra.

