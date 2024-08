Jennifer Lopez ly hôn Ben Affleck

Jennifer Lopez đã chính thức đệ đơn ly hôn Ben Affleck tại tòa án Los Angeles vào ngày 20/8, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hai năm đầy sóng gió. Theo thông tin từ TMZ, nữ ca sĩ tự nộp đơn ly hôn mà không thông qua luật sư, đồng thời nêu rõ ngày ly thân là 26/4/2024, ba tháng trước dịp kỷ niệm hai năm đám cưới của mình.

Quyết định ly hôn của Jennifer Lopez và Ben Affleck không phải là điều quá bất ngờ đối với công chúng. Tin đồn về mối quan hệ rạn nứt của họ đã xuất hiện từ tháng 5/2024, khi Ben Affleck bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới và cả hai không còn sống chung tại căn biệt thự ở Beverly Hills. Thêm vào đó, việc họ không xuất hiện cùng nhau trong suốt gần hai tháng đã khiến dư luận càng thêm nghi ngờ về tình trạng hôn nhân của cặp sao này. Những người bạn thân của cả hai sau đó đã xác nhận rằng, Lopez và Affleck quyết định chia tay vì không tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez tự nộp đơn ly hôn mà không thông qua luật sư, đồng thời nêu rõ ngày ly thân là 26/4/2024. Ảnh: CNN.

Jennifer Lopez, hay còn gọi là J.Lo, là một trong những ngôi sao đa tài và nổi tiếng bậc nhất tại Hollywood. Sinh ngày 24/7/1969 tại New York, Lopez bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một vũ công và dần dần lấn sân sang lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Cô nổi tiếng với hàng loạt ca khúc "hit" như "On the Floor", "Jenny from the Block" và "If You Had My Love". Với sự nghiệp âm nhạc thành công, cô đã phát hành nhiều album đạt doanh số triệu bản, nhận nhiều giải thưởng danh giá và khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc thế giới. Ngoài ra, Lopez còn ghi dấu ấn với các vai diễn trong nhiều bộ phim đình đám như: "Selena" (1997), "Maid in Manhattan" (2002) và gần đây nhất là "Hustlers" (2019), giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Bên cạnh sự nghiệp, Jennifer Lopez còn gây chú ý với cuộc sống riêng tư phức tạp. Trước khi kết hôn với Ben Affleck, cô từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và có mối quan hệ tình cảm kéo dài với cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Mặc dù đời tư lận đận, nhưng Lopez luôn giữ vững phong độ trong sự nghiệp, trở thành một biểu tượng của sự thành công và sức mạnh của phụ nữ hiện đại.

Ben Affleck, sinh ngày 15/8/1972 tại Berkeley, California, là một diễn viên, đạo diễn và biên kịch nổi tiếng. Affleck bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành ngôi sao với vai diễn trong phim "Good Will Hunting"(1997), tác phẩm đã mang lại cho anh giải Oscar và giải Quả cầu vàng cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng với Matt Damon. Affleck sau đó tiếp tục khẳng định tài năng qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: "Armageddon" (1998), "Pearl Harbor" (2001) và Gone Girl" (2014). Đặc biệt, anh còn thành công trong vai trò đạo diễn với bộ phim "Argo" (2012), giúp anh giành giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất.

Về chuyện tình cảm, Ben Affleck cũng trải qua nhiều biến cố. Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Garner và có ba con chung. Cuộc hôn nhân này kéo dài 13 năm trước khi họ quyết định ly hôn vào năm 2018. Dù chia tay nhưng Affleck và Garner vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái. Sau đó, Affleck tái hợp với Jennifer Lopez - người mà anh từng đính hôn vào năm 2002 trước khi chia tay năm 2004. Cuộc hôn nhân lần hai của họ được nhiều người kỳ vọng, nhưng cuối cùng lại đi đến kết thúc.