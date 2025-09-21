Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm

Ngày 20/9, tờ Dahe Bao đưa tin phim "Tempest" có cảnh nhân vật Seo Moon Ju – do Jeon Ji Hyun thủ vai – nói: "Vì sao Trung Quốc thích chiến tranh?". Câu nói này đã khiến khán giả Trung Quốc tức giận, cho rằng đây là lời lẽ xúc phạm và mang tính định kiến. Trong phim, Seo Moon Ju là một cựu đại sứ Liên Hợp Quốc, con dâu trong gia đình có truyền thống chính trị, người bất ngờ bước vào cuộc đua quyền lực sau cái chết bí ẩn của chồng.

Ngoài câu thoại trên, một số yếu tố khác trong phim cũng bị khán giả Trung Quốc cho là cố tình bôi nhọ hình ảnh đất nước. Cụ thể, có cảnh các nhân vật phản diện sử dụng tiếng Trung, một cảnh quay nhếch nhác được chú thích là thành phố Đại Liên, hay chi tiết tấm thảm dưới nền nhà có họa tiết khiến nhiều người liên tưởng đến quốc kỳ Trung Quốc.

Trên mạng xã hội và các nền tảng đánh giá, làn sóng phẫn nộ lan rộng. Trên trang Douban – nơi khán giả Trung Quốc đánh giá phim – điểm số của "Tempest" rơi từ 7,1 xuống còn 4,2. Trên nền tảng Toutiao, nhiều người kêu gọi tẩy chay cả phim và Jeon Ji Hyun. Một số thương hiệu hợp tác với nữ diễn viên đã ẩn hoặc xóa nội dung quảng cáo có mặt cô khỏi các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc.





Jeon Ji Hyun trong phim "Tempest" của đạo diễn Kim Hee Won. Disney+

Dù vậy, không ít ý kiến phản biện cho rằng Jeon Ji Hyun chỉ là diễn viên, không có quyền quyết định kịch bản hay lời thoại. Họ cho rằng trách nhiệm thuộc về biên kịch và đạo diễn Kim Hee Won. Việc tấn công cá nhân diễn viên là không công bằng.

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, hiện là một trong những minh tinh hàng đầu của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng qua loạt tác phẩm ăn khách như "Cô nàng ngổ ngáo", "Hoa cúc dại", "Vì sao đưa anh tới", "Huyền thoại biển xanh". Không chỉ nổi bật về diễn xuất, Jeon Ji Hyun còn là biểu tượng quảng cáo, có ảnh hưởng lớn tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Trung Quốc.

Năm 2021, theo tờ Hankookilbo, Jeon Ji Hyun cùng Song Hye Kyo là hai nữ diễn viên truyền hình có thù lao cao nhất Hàn Quốc, với mức 3,2 tỷ won cho mỗi phim 16 tập. Trang này cũng nhận định, cả hai sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ, giúp các bộ phim mà họ tham gia dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế. Đặc biệt, Jeon Ji Hyun từng là gương mặt được yêu thích tại Trung Quốc, nhờ các phim ăn khách và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, vụ việc lần này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cô tại thị trường tỷ dân. Việc khán giả Trung Quốc tẩy chay không chỉ khiến "Tempest" mất điểm, mà còn đe dọa các hợp đồng quảng cáo, sự hợp tác thương mại giữa nữ diễn viên và các thương hiệu Trung Quốc. Trong ngành giải trí Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm năng, chiếm vai trò lớn trong việc lan tỏa sức ảnh hưởng và thu nhập của nghệ sĩ.

Sau khi kết hôn vào năm 2012 và có hai con, Jeon Ji Hyun từng tạm rút lui khỏi màn ảnh. Những năm gần đây, cô quay trở lại hoạt động tích cực hơn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn trong và ngoài Hàn Quốc. Việc nhận vai trong "Tempest" đánh dấu sự trở lại đầy kỳ vọng. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến nội dung phim có thể khiến kế hoạch tái xuất quốc tế của cô gặp nhiều khó khăn.