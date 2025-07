Jessica Alba hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi sau ly hôn

Mối quan hệ mới được giữ kín nhưng đang tiến triển

Ngày 23/7, Jessica Alba cùng bạn trai Danny Ramirez xuất hiện tại một nhà hàng ở Los Angeles, Mỹ. Cả hai cùng dùng bữa tối và thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm. Jessica Alba trang điểm nhẹ, diện trang phục đơn giản và tươi tắn, trong khi bạn trai kém cô 12 tuổi mặc áo khoác denim, đội mũ lưỡi trai hiệu Pendry. Sau buổi tối, Danny Ramirez cầm lái chở Jessica ra về. Cô ngồi ở ghế phụ, cười rạng rỡ và liên tục ngắm nhìn bạn trai bằng ánh mắt say đắm.

Nguồn tin thân cận với nữ diễn viên xác nhận rằng mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển. Ban đầu chỉ là cảm tình thoáng qua, nhưng theo thời gian, cả hai ngày càng gắn bó. Người này cho biết: “Chuyện tình giữa Jessica và Danny đang chuyển biến một cách bất ngờ. Ban đầu là mối quan hệ hời hợt, nhưng bây giờ cảm giác đã khác. Jessica không phải người thích hẹn hò chóng vánh. Cô ấy muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi và có chiều sâu”.

Jessica hẹn hò bạn trai kém 12 tuổi. BACKGRID.

Thông tin về cặp đôi bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2025, khi họ bị bắt gặp đi nghỉ cùng nhau ở Cancun, Mexico. Thời điểm đó, một nguồn tin khác cho biết: “Danny là người dễ mến và đang bị Jessica cuốn hút. Tuy nhiên, Jessica vẫn muốn tận hưởng cuộc sống tự do. Cô ấy chưa sẵn sàng cam kết vào một mối quan hệ lâu dài. Cô ấy muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và vui vẻ”.

Hôn nhân tan vỡ và hành trình làm lại từ đầu

Tháng 1/2025, Jessica Alba xác nhận chia tay chồng là Cash Warren sau hơn 15 năm chung sống. Họ chính thức nộp đơn ly hôn vào tháng 2 và đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2004 trên phim trường “Fantastic Four”, sau đó kết hôn vào năm 2008. Họ có với nhau ba người con: Honor (17 tuổi), Haven (13 tuổi) và Hayes (7 tuổi).

Sau khi ly hôn, Jessica Alba tập trung vào việc chăm sóc con cái và công việc kinh doanh của cô. Việc bắt đầu một mối quan hệ mới với Danny Ramirez cho thấy cô đã sẵn sàng bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.

Về phần Danny Ramirez, anh sinh năm 1993 tại Chicago, Illinois, là một diễn viên đang lên của Hollywood. Anh nổi bật qua vai diễn Joaquin Torres/Falcon trong loạt phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, gồm series “The Falcon and the Winter Soldier” và “Captain America: Brave New World”. Ngoài ra, anh cũng từng đóng vai trung úy Mickey Garcia trong bộ phim “Top Gun: Maverick”. Hiện tại, Danny đang tham gia ghi hình cho dự án “Avengers: Doomsday”.

So với Jessica Alba - ngôi sao kỳ cựu của làng điện ảnh Mỹ với hàng loạt vai diễn trong các phim như “Into the Blue”, “Sin City” và đặc biệt là “Fantastic Four”, Danny Ramirez vẫn là một gương mặt tương đối mới. Tuy nhiên, sự kết hợp của họ thu hút sự chú ý không chỉ bởi khoảng cách 12 tuổi, mà còn vì sự trái ngược trong hành trình sự nghiệp và phong cách sống.

Dù hiện tại Jessica Alba chưa muốn đưa ra cam kết lâu dài, nhưng mối quan hệ giữa cô và Danny Ramirez vẫn đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Người hâm mộ và giới truyền thông tiếp tục dõi theo hành trình tình cảm mới của nữ diễn viên sau một giai đoạn dài gắn bó với gia đình và sự nghiệp.

Ở tuổi 43, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút riêng, đồng thời thể hiện sự chủ động trong mọi quyết định liên quan đến tình cảm và cuộc sống. Mối quan hệ với Danny Ramirez vì vậy cũng trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần sống bản lĩnh, hiện đại của một ngôi sao Hollywood kỳ cựu.