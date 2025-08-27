Jimin (BTS) và Song Da Eun gây bão mạng xã hội với clip hẹn hò

Cụ thể, trong video cho thấy cảnh Jimin (BTS) xuất hiện bất ngờ, nở nụ cười và trò chuyện với cô, làm dấy lên nghi vấn cả hai đang bí mật chung sống.



Trong đoạn video đăng trên trang cá nhân, Song Da Eun đứng chờ trước cửa thang máy. Khi thang máy mở ra, Jimin xuất hiện, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười nói: “Ôi giật cả mình, em làm anh sợ đây. Em biết anh đến sao? Anh đã cố tình không nói cho em biết”. Dù chưa rõ thời điểm quay, nhưng chi tiết bối cảnh cho thấy địa điểm ở khu căn hộ cao cấp Hannam-dong (Seoul), nơi Jimin sinh sống.

Clip nhanh chóng đứng top 3 tìm kiếm trên Weibo. Phản ứng đầu tiên của BigHit – công ty quản lý BTS – là: “Chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời sau khi thảo luận nội bộ”. Người hâm mộ Jimin và BTS bày tỏ sự giận dữ, cho rằng Song Da Eun đã xâm phạm đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Họ nghi ngờ cô cố tình ép Jimin phải công khai quan hệ tình cảm.



Trước đó, Song Da Eun từng vướng chỉ trích trong một buổi livestream tháng 6/2025, khi nhiều fan tố cô liên tục gợi hình tình ái với Jimin. Cô bật khóc, nói rằng bản thân không đáng bị chửi bới và còn khẳng định: “Cho dù idol mà các bạn thích có thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không chủ động quyến rũ anh ấy. Nếu tôi thật sự nổi giận thì sẽ thế nào?”. Phát ngôn này càng khiến căng thẳng giữa nữ diễn viên và cộng đồng fan BTS gia tăng.



Tin đồn tình cảm giữa Jimin và Song Da Eun không phải mới. Từ năm 2022, cộng đồng mạng từng phát hiện cả hai dùng đồ đôi, ăn uống cùng nhau và đi xem bóng đá. Tuy nhiên, HYBE – công ty mẹ của BigHit – giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Dù phủ nhận trực tiếp, Song Da Eun vẫn nhiều lần đăng ảnh mập mờ, khiến khán giả cho rằng cô cố tình “thả thính” về mối quan hệ.

Song Da Eun sinh năm 1991, hơn Jimin bốn tuổi. Cô ra mắt qua bộ phim “Can’t Live With Losing” năm 2011 và tham gia một số tác phẩm như “Once Again”, “Hold My Hand”. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất chưa tạo nhiều dấu ấn. Năm 2019, cô từng bị réo tên trong bê bối Burning Sun liên quan đến Seungri. Dù phủ nhận có liên quan, Song Da Eun thừa nhận từng làm việc tại một hộp đêm khác của Seungri, điều này khiến tên tuổi cô gắn liền với tai tiếng nhiều hơn thành tích.

Trong khi đó, Jimin là một trong những thành viên nổi bật của BTS, sở hữu lượng fan hùng hậu toàn cầu. Sự việc lần này đặt anh vào tình huống khó xử khi đời tư bị phơi bày. Đến nay, Jimin vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi cá nhân nào.

