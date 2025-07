Justin Bieber trả hơn 30 triệu USD nợ quản lý cũ

Bên cạnh khoản này, Bieber còn đồng ý thanh toán thêm 5,5 triệu USD – một nửa trong tổng số 11 triệu USD tiền hoa hồng chưa trả cho Braun khi hai bên chấm dứt hợp tác. Nguồn tin của TMZ cho biết tổng số tiền thanh toán lần này lên tới 31,5 triệu USD, khép lại hoàn toàn các ràng buộc tài chính giữa hai người.

Ngày 11/7, Justin Bieber đạt thỏa thuận tài chính với cựu quản lý Scooter Braun. People.

Thỏa thuận được công bố cùng ngày Justin Bieber ra mắt album mới “SWAG” và thương hiệu thời trang riêng “SKYLPK”. Dù phía Justin không đưa ra bình luận, giới truyền thông nhận định việc thanh toán dứt điểm khoản nợ là bước đi cần thiết để anh tái cấu trúc sự nghiệp và hình ảnh cá nhân.

Justin Bieber và Scooter Braun từng là cặp đôi nghệ sĩ – quản lý nổi bật nhất thập niên 2010. Braun phát hiện giọng hát của Bieber từ các video YouTube cuối thập niên 2000, đưa anh từ một thiếu niên vô danh trở thành hiện tượng toàn cầu với các bản hit như “Baby”, “Sorry” hay “Love Yourself”. Trong suốt 13 năm làm việc cùng nhau, họ gặt hái hàng loạt thành tích và các hợp đồng triệu đô.

Tuy nhiên, đến năm 2022, hai bên bất ngờ dừng hợp tác mà không giải thích công khai. Một số nguồn tin cho rằng áp lực tài chính từ tour diễn bị hủy là nguyên nhân chính. Tháng 12/2022, Justin Bieber bán danh mục âm nhạc gồm 291 ca khúc cho Hipgnosis Songs Capital với giá 200 triệu USD. Thời điểm đó, Scooter Braun vẫn công khai ca ngợi Bieber là “một nghệ sĩ có một không hai”.

Tháng 5/2025, bộ phim tài liệu “TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?” phát hành, gợi lại giai đoạn khó khăn của nam ca sĩ, từ gánh nặng tài chính cho đến sức khỏe tinh thần, hôn nhân với Hailey Bieber và cáo buộc về việc lạm dụng chất kích thích. Trong podcast “The Diary of a CEO” hồi tháng 6, Braun xác nhận mối quan hệ với Bieber không còn như trước. Anh nói: “Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, một người đàn ông muốn chứng minh rằng anh ta có thể tự mình làm nên chuyện. Tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó”.

Scooter Braun, 44 tuổi, từng là nhà quản lý của Ariana Grande, J Balvin, Demi Lovato và là CEO của HYBE America. Tháng 6/2024, anh thông báo nghỉ hưu sau 23 năm làm nghề, nhường lại vị trí điều hành để tập trung cho gia đình. Ngày 1/7/2025, HYBE xác nhận Braun từ chức CEO nhưng sẽ tiếp tục làm cố vấn chiến lược.

Justin Bieber, 31 tuổi, hiện là một trong những ca sĩ có lượng đĩa nhạc bán chạy nhất thế giới. Anh sở hữu 22 kỷ lục Guinness, hai giải Grammy, 20 giải Âm nhạc Billboard, bốn giải MTV VMAs và từng lọt danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” của tạp chí TIME năm 2011. Năm 2019, anh kết hôn với Hailey Bieber và đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2024. Sau thời gian vắng bóng, Justin Bieber đang nỗ lực tái xây dựng sự nghiệp và hình ảnh bằng các dự án âm nhạc, thời trang mới cùng cam kết giải quyết những ràng buộc cũ một cách sòng phẳng.