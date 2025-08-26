Kano Jigoro - Từ chàng trai bé nhỏ đến bậc thầy sáng tạo

Kano Jigoro (1860-1938) là một nhà giáo dục và một người có tầm nhìn xa, bắt đầu với võ jiujitsu để cải thiện sức khoẻ và khi ông vận dụng những ý tưởng của riêng mình vào môn võ truyền thống này đã hình thành nên bộ môn Judo nổi tiếng ngày nay.

Jigoro Kano sinh ngày 28/10/1860 tại khu vực hiện là quận Đông Nada của thành phố Kobe. Thời điểm này là những ngày cuối cùng của chính quyền quân sự Tokugawa, và đó là thời kỳ mất lòng tin và các hoạt động chống chính phủ.

Quê hương nơi Kano Jigoro sinh ra nổi tiếng với nghề nấu rượu sake, và gia đình Kano là những nhà sản xuất rượu sake giàu có. Mẹ ông mất khi ông mới 10 tuổi.

Kano Jigoro là sáng tổ của môn Judo.

Trong giai đoạn mới của nhà nước Nhật Bản, cha ông trở thành một quan chức của chính phủ Minh Trị, và vì lý do đó mà cả gia đình đã chuyển đến Tokyo khi ông mới 11 tuổi. Năm 15 tuổi, ông vào học tại một trường ngoại ngữ, và năm 1877, ông vào Đại học Toyo Teikoku (Imperial), hiện là Đại học Tokyo.

Mặc dù là người sáng lập ra môn Judo, nhưng thành tích học tập vượt trội của Kano cũng rất đáng chú ý, và khả năng ngôn ngữ của ông cũng rất đặc biệt. Thông tin được biết đến rộng rãi là nhiều ghi chú ban đầu của Kano được viết trong quá trình học jujitsu và trong quá trình chuyển đổi sang Judo được viết bằng tiếng Anh thay vì tiếng Nhật.

Trong khi một trong những lý do cho việc thực hành này không chỉ là để giữ ý tưởng của Kano Jigoro cho riêng mình trong những năm cạnh tranh gay gắt giữa các trường jujitsu, nó còn phục vụ mục đích cho phép sự pha trộn giữa cái cũ với cái mới, tạo ra những cách suy nghĩ mới, và rèn phương pháp và kỹ thuật huấn luyện mới.

Kano Jigoro (bìa phải) có vóc dáng nhỏ khi ít tuổi đã thôi thúc ông hoc võ truyền thống Jiujitsu.

Và việc ông đăng ký vào trường đại học này là một sự tôn vinh cho khả năng học tập và cam kết của ông đối với giáo dục. Mặc dù là người sáng lập ra môn Judo, nhưng thành tích học tập vượt trội của Kano cũng rất đáng chú ý, và khả năng ngôn ngữ của anh cũng rất đặc biệt.

Kano Jigoro đã tạo ra môn võ đối kháng nhưng lại gắn kết đối thủ

Cái tên Judo có nghĩa là “con đường nhẹ nhàng” và môn thể thao này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc như công lý, lịch sự, an toàn và khiêm tốn. Kanō coi võ thuật là một cách để gắn kết mọi người lại với nhau, ngay cả khi ném đối thủ xuống sàn đấu.

Judo xuất hiện lần đầu tiên trong một trận đấu Jujutsu khi Kanō kết hợp một đòn vật phương Tây để đưa đối thủ lớn hơn nhiều so với thể trạng của mình nằm trên sàn đấu.

Kanō sáng tạo ra judo ở thời điểm ban đầu là trở thành một phương pháp giáo dục thể chất an toàn, hợp tác. Jūdōka được học bắt đầu từ cách ngã an toàn của những người tập luyện môn võ.

Ngay cả trong randori, người thực hiện ném (tori) giúp người nhận (uke) xuống đất bằng cách giữ chặt cánh tay của anh ta và hướng dẫn anh ta rơi xuống an toàn.

Bằng cách loại bỏ các kỹ thuật nguy hiểm nhất được sử dụng trong Jujutsu, ông đã tạo ra “Judo”, một môn thể thao an toàn và hợp tác dựa trên triết lý cá nhân của Kanō về Seiryoku-Zenyo (sử dụng năng lượng hiệu quả tối đa) và Jita-Kyoei (sự thịnh vượng chung của bản thân và người khác).

Năm 1882, Kanō mở võ đường của riêng mình là Học viện Kodokan Judo ở Tokyo, nơi ông đã tiếp tục phát triển Judo trong nhiều năm sau đó. Ông cũng chào đón phụ nữ tham gia môn thể thao này vào năm 1893.

Kanō Jigoro trở thành thành viên châu Á đầu tiên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào năm 1909, và vào năm 1960, IOC đã phê duyệt Judo như một môn thể thao Olympic chính thức.

Các cuộc thi judo nam lần đầu tiên được đưa vào Thế vận hội Olympic tại Tokyo năm 1964 và được tổ chức thường xuyên từ năm 1972. Giải vô địch judo thế giới dành cho nữ bắt đầu vào năm 1980 và cuộc thi Olympic dành cho nữ bắt đầu vào năm 1992. Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức và Anh đã liên tục có những đội mạnh nhất tại Thế vận hội.