Kẻ trộm đột nhập biệt thự, đập lợn đất lấy 200 triệu đồng trong đêm ở Hà Nội

Camera ghi cảnh tên trộm lục lọi đồ trong căn biệt thự ở phường Dương Nội, Hà Nội.

Ngày 19/11, Công an phường Dương Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Sinh (46 tuổi, trú phường Đông Ngạc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tiến Sinh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 11/11, Sinh lái xe máy từ khu vực gầm cầu Thăng Long đến phường Dương Nội. Rạng sáng hôm sau, tại khu An Vượng (khu đô thị Dương Nội), anh ta dựng xe ở vỉa hè rồi đi bộ vào trong.

Thấy tường rào căn biệt thự của anh L.T.K. thấp, Sinh trèo vào, đi ra phía sau, nhặt một con dao cậy cửa và đột nhập.

Đối tượng đột nhập vào căn biệt thự để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC.

Tại phòng ngủ của vợ chồng gia chủ, Sinh đập hai con lợn đất, lấy khoảng 200 triệu đồng rồi bỏ trốn. Về nơi ở, anh ta dùng toàn bộ số tiền để đánh tài xỉu online và tiêu hết.

Công an cho biết Sinh có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra trại đầu năm nay. Anh ta sống một mình trong căn nhà dựng tạm dưới gầm cầu Thăng Long.