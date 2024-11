Tối 23/11, chung kết Mr World 2024 diễn ra TP. Phan Thiết (Bình Thuận) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trong đêm thi quan trọng này, Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam và dàn thí sinh sẽ lần lượt so tài tại các phần thi: Dance Of The World, trang phục áo dài, trang phục thể thao, trình diễn vest, ứng xử...

Theo BTC Mr World, dàn giám khảo ngồi "ghế nóng" chấm chung kết Mr World 2024 gồm: Bà Julia Morley - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức Mr World (Hoa hậu Thế giới), đương kim Mr World Jack Heslewood; Miss World 2024 Krystyna Pyszková, Mr World 2016 Rohit Khandelwal, siêu mẫu Jordan Goncalves, Hoa hậu Hà Kiều Anh...

Chung kết Mr World 2024: Phạm Tuấn Ngọc trổ tài thổi sáo, múa võ

Phạm Tuấn Ngọc trổ tài thổi sáo, múa võ tại chung kết Mr World 2024. (Ảnh: Mr World Vietnam)



Sau phần giới thiệu của MC Lương Thùy Linh và Mr World 1998 Sandro Finoglio, Phạm Tuấn Ngọc vinh dự hát mở màn tại chung kết Mr World 2024 mang tên "Dance Of The World". Chàng trai gốc Hải Phòng xuất hiện trong chiếc áo bà ba kết hợp cùng khăn rằn. Anh trổ tài thổi sáo, múa võ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và cộng đồng yêu nhan sắc. Kết hợp màn trình diễn của Phạm Tuấn Ngọc là phần biểu diễn đánh trống của thí sinh Hubert Gromadzki.

Tiếp đó, dàn thí sinh được chia theo châu lục đồng diễn trên sân khấu chung kết Mr World 2024. (Ảnh: Mr World Vietnam)

BTC Mr World công bố, đại diện Sri Lanka thắng giải Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Đại diện South Sudan thắng giải Trang phục dân tộc do giám khảo chấm thi. (Ảnh: Mr World)

Phạm Tuấn Ngọc cùng dàn thí sinh trình diễn trang phục áo dài của NTK Tuấn Hải mang chủ đề "Thăng Long tứ trụ". (Ảnh: Mr World Vietnam)

Kết quả chung kết Mr World 2024: Phạm Tuấn Ngọc lọt Top 20

Top 20 Mr World 2024 do BTC cuộc thi công bố gồm: Đại diện Puerto Rico thắng giải Mr Sport, Mr Talent; đại diện Mỹ thắng giải Head To Head Challenge; đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thắng giải Top Model, Italy thắng giải Multi Media, Myanmar thắng giải Beauty With A Purpose. Các đại diện còn lại trong Top 20 là: Peru, Bỉ, Sierra Leone, Sri Lanka, Argentina, Mexico, Venezuela, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Angola, Kenya, India, Lebanon, Philippines, Việt Nam.

Phạm Tuấn Ngọc lọt Top 20 Mr World 2024. (Ảnh: Mr World)

Tiếp đó, dàn thí sinh trong Top 20 trở lại sân khấu với màn biểu diễn trang phục thể thao.

Sau phần thi hình thể, Top 20 tiếp tục với phần trình diễn vest, thể hiện phong thái đĩnh đạc, trưởng thành.



Tại chung kết Mr World 2024, tiết mục do chính các thí sinh lọt Top trong phần thi Mr Talent để trình diễn. Theo đó, đại diện Mỹ ghi điểm với cộng đồng yêu nhan sắc khi thuyết trình về Việt Nam. Đại diện Canada thể hiện ca khúc “Stand by me” với sự trợ giúp của Top 60.

