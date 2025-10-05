Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ

“Tour dọn lũ” bất ngờ

Nhóm du khách đến từ Colombia rất thân thiện và nhiệt tình giúp người dân phường Hà Giang dọn lũ sau bão số 10. Ảnh: Bàn Văn Tình

Theo anh Bùi Ngọc Dương, người ghi lại đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhóm du khách từ Colombia đến Tuyên Quang du lịch, song bị kẹt lại do mưa bão. Khi ghé tạm một homestay tại phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), họ tình cờ chứng kiến cảnh người dân tất bật thu dọn nhà cửa sau trận ngập lớn.

Thay vì chỉ đứng nhìn hay chụp ảnh, nhóm khách đã chủ động xắn tay áo, cầm chổi, bìa cứng, xẻng, cùng người dân nạo bùn, chuyển đồ đạc ra ngoài.

Trong đoạn video, những vị khách nước ngoài vừa làm vừa cười, trò chuyện. Họ cào bùn, đẩy nước, lau dọn sàn nhà chẳng khác gì thành viên trong gia đình.

“Tôi thật sự bất ngờ vì họ nhiệt tình và thân thiện đến vậy. Giữa lúc ai cũng mệt, nhìn mấy bạn Tây hì hục giúp, tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn”, anh Dương chia sẻ.

Giúp dân như giúp chính mình

Anh Bàn Văn Tình (29 tuổi, chủ homestay nơi nhóm khách lưu trú), kể rằng, những thanh niên Colombia khi thấy cảnh nước lũ cuốn trôi đồ đạc, thấy người dân vất vả, họ không thể ngồi yên. Họ muốn làm điều gì đó nhỏ bé để giúp đỡ”, anh Tình cho biết.

Việc dọn dẹp sau lũ rất vất vả và tốn nhiều công sức. Ảnh: Bàn Văn Tình

Nhóm du khách cùng anh Tình sau khi dọn xong nhà bà Đinh Thị Bình ở xóm Cầu Trâu, tổ 22, phường Hà Giang 2, họ còn tình nguyện sang hỗ trợ thêm vài gia đình khác.

Đáp lại ân tình của nhóm khách Tây, buổi trưa bà con nấu cơm mời nhóm du khách ở lại dùng bữa. Giữa mâm cơm giản dị, những vị khách nước ngoài vui vẻ ngồi quây quần cùng người dân, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Công việc dọn bùn kéo dài tới gần 4 giờ sáng mới hoàn tất. Dù mệt, ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện. Với nhóm khách, đây là “một trải nghiệm không thể nào quên” trong hành trình khám phá Việt Nam - nơi họ không chỉ được ngắm cảnh đẹp, mà còn được cảm nhận được sự vất vả, chật vật sau bão lũ của người dân.

Cũng chia sẻ của anh Tình, nhóm du khách dự kiến ở lại thêm ít ngày, chờ khi đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc thông trở lại để tiếp tục chinh phục hành trình Hà Giang Loop - cung đường được mệnh danh là vòng lặp huyền thoại của vùng cao nguyên đá.

Không ngần ngại bị lấm bẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ảnh: Bàn Văn Tình

Cuối cùng, anh Đinh Hùng (hướng dẫn viên du lịch) cho biết thêm, những hành động như vậy không hiếm. “Nhiều du khách, đặc biệt là người trẻ phương Tây, rất thích trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Họ không chỉ ngắm cảnh mà còn muốn sống như người bản địa: đi chợ, gặt lúa, giúp dân sửa nhà...”, anh nói.

Trước đó, hồi tháng 8, hình ảnh nhóm du khách nước ngoài xắn tay bốc gạch giúp người dân xây nhà ở Yên Minh cũng từng gây chú ý. “Họ gần gũi, không ngại bẩn, sẵn sàng giúp đỡ khi có cơ hội. Chính điều đó khiến du lịch Tuyên Quang không chỉ đẹp ở cảnh mà còn đẹp ở tình người”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc “khách Tây dọn lũ” nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người khen ngợi tinh thần nhân ái, đồng thời hài hước gọi đây là “tour trải nghiệm độc nhất vô nhị - tour tắm bùn ở Việt Nam”.

Một cư dân mạng viết: “Cảm ơn các bạn trẻ nước ngoài đi du lịch mà thấy đất nước Việt Nam hoạn nạn, các bạn đã giúp đỡ cho người dân Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn”.

